No fue sino hasta avanzada la guerra que Estados Unidos intentó rescatar a los judíos del Holocausto. En enero de 1944, el secretario del Tesoro, Henry Morgenthau (Jr.) persuadió al presidente Franklin D. Roosevelt para que estableciera la Junta para los Refugiados de Guerra (War Refugee Board).

Si bien al Departamento de Estado de EE.UU. habían llegado informes confirmados de los asesinatos en masa de judíos en 1942, los funcionarios habían guardado silencio. Durante la guerra, el Departamento de Estado había insistido en que la mejor manera de rescatar víctimas de las políticas de la Alemania nazi era ganando la guerra tan pronto como fuera posible.

La Junta para los Refugiados de Guerra trabajaba con organizaciones judías, diplomáticos de países neutrales y grupos de resistencia en Europa para rescatar judíos de los territorios ocupados y proporcionar alivio a los prisioneros en los campos de concentración nazis. Los mayores esfuerzos de rescate fueron los dirigidos por Raoul Wallenberg, un diplomático sueco con base en Budapest, Hungría. Wallenberg ayudó a proteger a decenas de miles de judíos húngaros de su deportación a Auschwitz al distribuir pasaportes suecos de protección. Como Suecia era un país neutral, Alemania no podía dañar fácilmente a los ciudadanos suecos. Wallenberg también estableció hospitales, guarderías y comedores de beneficencia para los judíos de Budapest.

La Junta para los Refugiados de Guerra desempeñó un papel crucial en el rescate de más de 200.000 judíos. Sin embargo, alguna gente todavía se pregunta cuántos judíos más podrían haberse salvado si las misiones de rescate hubieran comenzado antes. Raoul Wallenberg desapareció durante la liberación de Budapest llevada a cabo por los soviéticos. Se le vio por última vez en compañía de tropas soviéticas el 17 de enero de 1945. Diez años después, la Unión Soviética admitió que lo había arrestado y declaró que falleció en prisión en 1947.

FECHAS CLAVES

13 DE ENERO DE 1944

ESTADOS UNIDOS TOMA MEDIDAS

Cuantos más informes sobre asesinatos en masa de judíos de Europa se publicitan en 1943 y comienzos de 1944, el gobierno de Estados Unidos recibe más presión para aumentar las iniciativas de rescate en Europa. El 13 de enero de 1944, un memorando del Departamento del Tesoro reprende al Departamento de Estado por su relativa inacción respecto a las iniciativas de rescate. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt es instado a establecer una comisión gubernamental que coordine el rescate de judíos de Europa. El 22 de enero de 1944, Roosevelt firma el Decreto del Ejecutivo 9417, que establece la Junta para los Refugiados de Guerra. La Junta tiene la función de hacer cumplir las políticas del gobierno estadounidense respecto al rescate y la ayuda a las víctimas de la persecución. Esto comprende el establecimiento de refugios seguros, la evacuación de personas en peligro de los territorios ocupados por los nazis y la entrega de suministros de ayuda en los campos de concentración. Los diplomáticos estadounidenses que están en Europa reciben instrucciones de hacer cumplir todas las políticas establecidas en el Decreto del Ejecutivo. Al finalizar la guerra, la Junta habrá ayudado en el rescate de unos 200.000 judíos.

9 DE JUNIO DE 1944

REFUGIO SIMBÓLICO EN ESTADOS UNIDOS

En una conferencia de prensa, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt anuncia la inauguración de un Campo de Refugiados de Emergencia en Fort Ontario en Oswego, Nueva York. El establecimiento de este "puerto libre" en Estados Unidos no indica un cambio importante en la política de inmigración estadounidense. Entre los refugiados del campo hay muchos que no son judíos y que no son de áreas ocupadas por los nazis (provienen principalmente del sur liberado de Italia). En agosto de 1944, cerca de mil refugiados llegan a Fort Ontario. Se les considera huéspedes de Estados Unidos y, técnicamente, tienen la obligación de volver a Europa después de la guerra. Los refugiados viven en el campo bajo restricciones de seguridad y no tienen permitido trabajar fuera del campo. Pese a la considerable oposición, el 22 de diciembre de 1945, el presidente Harry Truman anunciará que los refugiados de Fort Ontario pueden obtener visas de inmigración y tienen permitido ingresar a Estados Unidos. Fort Ontario fue el único intento de Estados Unidos de proporcionar un lugar seguro para refugiados en territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

9 DE JULIO DE 1944

RAOUL WALLENBERG EN BUDAPEST

Raoul Wallenberg, un diplomático de Suecia (que era neutral), llega a Budapest con la misión de la embajada sueca y de la Junta para los Refugiados de Guerra de ayudar en el rescate y la asistencia a los judíos de Budapest. Para el momento en que Wallenberg llega, los alemanes han deportado a casi 440.000 judíos de Hungría. Cerca de 200.000 judíos siguen en Budapest y también están por ser deportados. Wallenberg emite salvoconductos suecos y traslada a los judíos a casas protegidas por Suecia. En noviembre de 1944, cuando los alemanes comienzan una marcha de la muerte de judíos desde Budapest a campos de concentración en Austria, Wallenberg sigue a la marcha y se lleva a algunos judíos con papeles de protección y los vuelve a ubicar en casas seguras de Budapest. Casi a fines de 1944, más de 70.000 judíos son reunidos en un ghetto de Budapest. Wallenberg logra evitar las amenazas de las autoridades alemanas y húngaras de destruir el ghetto y sus habitantes. Los diplomáticos de otros países neutrales se suman a las iniciativas de rescate de Wallenberg. En enero de 1945, Raoul Wallenberg se va de Budapest con custodia soviética y nunca más se sabe de él.