Diario Judío México - Al Jaffee, cuya carrera de 64 años en la revista MAD lo convierte en su artista más antiguo, nació en Savannah, Georgia en esta fecha en 1921. Pasó seis años viviendo en Lituania en un entorno de habla Yiddish antes de regresar a los EE. UU. 1933.

Los compañeros de escuela de Jaffee en la High School of Music and Art de Nueva York incluyeron a Will Elder, Harvey Kurtzman, John Severin y Al Feldstein, todos jugadores clave en MAD. Entre las creaciones más notables de Jaffee se encuentran “Snappy Answers to Stupid Questions” de MAD y los Fold-Ins de la contraportada, en los que una imagen produce ingeniosamente otra después de que la página se pliega, que lanzó por primera vez en 1964.

The Fold-In apareció en casi todos los números de la revista hasta 2008. Sorprendentemente, Jaffee dibuja todo esto a mano: “Estoy trabajando en un tablero duro y plano. . . No puedo doblarlo. . . . nunca vea la pintura terminada doblada hasta que se imprima en la revista “. Jaffee también escribió bastantes parodias de dibujos animados de películas, programas de televisión y otros íconos culturales de Mad’s, generalmente con el dibujante Mort Drucker.

En 2008, Jaffee recibió el Premio Reuben de la National Cartoonists Society (nombrado por Rube Goldberg) como Dibujante del Año. En una entrevista con ABC News en febrero de 2014, Jaffee reveló que el MAD doble se negó a presentarse.