Diario Judío México - Adrien Brody es un actor y productor cinematográfico que ganó el premio Óscar a mejor actor por su actuación en la película “El pianista” en 2002, convirtiéndose en el actor más joven de la historia en haber ganado en esa categoría.

Nació el 14 de abril de 1973, en Woodhaven, un modesto barrio de Queens, Nueva York. Su padre era un judío de ascendencia polaca, profesor de historia jubilado y su madre Sylvia Plachy, una famosa fotógrafa nacida en Budapest, hija de un padre aristócrata húngaro católico y una madre judía checa.

Sus padres lo inscribieron en escuelas públicas y también estudió en la Fiorello H. LaGuardia (Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de Nueva York), y posteriormente asistió a la Universidad de Stony Brook, y luego a la Universidad de Queens.

A los 13 años comenzó a actuar en obras que se presentaban en teatros cercanos a Broadway, y en una película para televisión de PBS llamada “Home at Last”. Su primer papel importante fue en la película “New York Stories (1989)”.

A partir de ese momento tuvo una participación en muchas películas, entre otras: The Boy Who Cried Bitch (1991), King of the Hill (1993), Angels in the Outfield (1994), Ten Benny (1995), Bullet (1996), The Undertaker’s Wedding (1997), Six Ways to Sunday (1997), Restaurant (1998), por la cual fue nominado por primera vez a un premio; también fue muy alabado por su papel en Summer of Sam (1999).

Cuando se enteró que Roman Polanski iba a filmar “El Pianista” (2002), se aprendió el guion y decidió presentarse al casting. Fue elegido como el protagonista y para poder interpretar el papel aprendió a tocar a Chopin en el piano, ya que él no quería «dobles», sino tocar él mismo durante la película. Se dedicó exhaustivamente a preparar su actuación, por la que ganó el premio más importante del cine, el Oscar al mejor actor, a los 29 años.

También recibió otros galardones por esa actuación, y un reconocimiento de sus cualidades actorales a nivel mundial.

Después de “El Pianista” tuvo apariciones en programas televisivos y filmó cuatro películas, la última de ellas “King Kong”, versión 2005, donde interpretó al escritor Jack Driscoll, que fue un éxito en recaudaciones, siendo la más exitosa de Brody hasta la fecha en términos monetarios.

Además de actuar, en 2012 fue modelo de una colección de ropa y la imagen para toda Latinoamérica de Gillette Prestobarba, anteriormente había sido protagonista de un anuncio de cerveza Stella Artois.

Participó de la película de Wody Allen “Medianoche en París” interpretando a Salvador Dalí.

En 2014 interpretó uno de los personajes, Dimitri, en la película “El gran hotel Budapest”, que ganó cuatro Oscar.

Fue el mayor protagonista de la cuarta temporada de la serie de televisión Peaky Blinders de la BBC interpretando a Luca Changretta; y ese mismo año recibió dos premios por su trabajo, un trofeo en honor a su carrera cinematográfica: ‘The Leopard Life Achievement Award’ en el Festival de Cine Locarno, y meses después el premio honorífico al cine: “Excellence in Film” en el Festival Internacional de cine de el Cairo.

En septiembre de 2019 se inicia la filmación de una nueva producción de Netflix llamada Blonde, serie que narra la vida de Marilyn Monroe, en donde Adrien Brody interpreta a Artur Miller, el esposo de la actriz.

Brody es un apasionado por el arte, y permanentemente ha pintado obras, las que comenzó a exponer en el 2015; además a lo largo de su vida ha apoyado varias causas referente a los animales, Niños en riesgo/Desfavorecidos, Arte, lucha contra el Cáncer y la Diabetes, Ayuda en caso de desastre, Medio ambiente, Salud, Derechos Humanos, Pobreza, Ayuda a la tercera edad, Enfermedades terminales, Esclavitud y Tráfico de personas, entre ellas a Artists for Peace and Justice (2012), Barbara Davis Center for Childhood Diabetes (2012), Hollywood Arts (2013), Leonardo DiCaprio Foundation (2014 – actualidad), UNICEF (2012), Save The Children, Bvlgary (2015), amfAR (desde el 2014 hasta la actualidad), Museo Nacional de Historia de Guatemala (2015), The Snow Leopard Foundation (desde 2018 hasta la actualidad) y Project Street Dog (desde 2018 hasta la actualidad).