Cada año se presentan los resultados finales de uno de mis concursos favoritos en innovación llamado Fast Company, este año no fue la excepción, pero lo que si fue diferente fue que de los 34 proyectos premiados la mitad se enfocó en ayudar a mitigar el cambio climático. Parecería que mi predicción en las “20 tendencias para el 2021” se esta cumpliendo y esta pandemia nos está dejando el camino fértil para trabajar como equipo global para enfocarnos en resolver el problema de bajar el impacto en nuestra huella de carbono. Hoy todo es REGENERACIÓN y así es como todos tenemos que interactuar.

A continuación selecciono 14 proyectos que atacan desde muy diferentes ángulos el problema de contaminar, entregando soluciones increíbles y muy poco convencionales.



1-AIR COMPANY. Desarrollaron un vodka que se produce de CO2 capturado del ambiente en vez de utilizar centeno o trigo como normalmente se hace. Este proceso es similar a la fotosíntesis, por medio de energías renovables captan el CO2 del aire y crean un ethanol. No deja huella de carbono, ya que una botella común produce 6 kg de gases invernadero. Hoy ese Vodka ya se vende en bares de EUA a $75 dólares la botella.



2-AIR COMPANY. Aunque no fueron premiados por esto, la intención de la empresa es generar gasolina para cohetes al mezclar aire, agua y luz solar únicamente, lo cual es el futuro de los viajes espaciales. En pocas palabras el dióxido de carbono es nuestro gran problema y al mismo tiempo una solución maravillosa para mil oportunidades.



3-PAPER PILL BOTTLE. Millones de botellas de tapa naranja se producen en EUA para distribuir los medicamentos, es momento de dar una solución igual de eficiente, segura y producible pero en un material totalmente compostable. Aquí la innovación esta en cambiar el material, resolviendo los mismos requerimientos de distribución y seguridad.



4-LOOOP. Este es uno de mis favoritos ya que además de reciclar, utilizar inteligencia artificial y desarrollar tecnologías nuevas de producción, es sumamente creativo y divertido. Imagínate llevar tu prenda vieja a una tienda H&M y meterla a una maquina del tamaño de dos microondas apilados, abres la puerta, la arrojas y la cierras. El proceso inicia ante tus ojos destrozando la prenda hasta volverla algodón en madeja nuevamente, después la empieza a cardar, hilar y finalmente a tejer con un nuevo diseño de prenda. Sé que suena como fantasía pero este LOOOP ya existe; Como toda maquina nueva es lenta y cara, pero en menos de 24 horas transforma tu t-shirt vieja en otra prenda radicalmente diferente de forma y de color similar. Podrás pensar que es ridículo hacer eso, pero imagina el potencial de poder transformar y transformar la misma tela muchas veces en diferentes prendas. Las oportunidades son infinitas y muy divertidas, todo se reduce a bajar nuevos patrones para la maquina, como siempre digo, hoy todo es Big Data.

5-SHADE. En un mundo ideal de compradores responsables, la gente sabe que marca comprar y a que marca no, muchas compañías no son sustentables y los nuevos compradores ya no queremos adquirir sus productos, el problema es que requiere mucha investigación y no estamos acostumbrados a hacerlo. Shade lo que hace es un filtro para tus compras en línea que quita de la vista las empresas poco sustentables para que no aparezcan presentes. Estamos hablando que en USA una de cada tres productos se compran en linea, en China uno de cada dos, por ello requerimos filtros inteligentes.

6-SOLIDIA. Poca gente sabe que uno de los procesos o productos que más contaminan son el cemento y el concreto. Se utilizan millones de toneladas al año y no se tienen soluciones reales hoy en día. El cemento es el pegamento para unir la piedra caliza molida y generar el concreto; Para ello se requiere muchísima temperatura y genera millones de toneladas de CO2 en su procesamiento. Lo sorprendente de SOLIDIA es que inyecta CO2 capturado del ambiente y lo mete en la mezcla del concreto nuevo, enterrando lo ya producido, dentro del material a utilizar. A final de cuenta en mitigación de cambio climático el secreto esta en nivelar lo que produces con lo que substituyes, es por ello que existen bonos de carbono, para limpiar en otro lugar lo que estas generando con procesos sucios. La maravilla de este proceso es que llega a cero contaminantes. Una solución prometedora para el futuro de la construcción. Bill Gates en su nuevo libre, “Cómo evitar un desastre climático” plantea como uno de los retos más grandes a solucionar.

7-FLUXDRIVE. Una locomotora que conduce un tren de carga o de pasajeros que es 100% eléctrico por medio de 180,000 baterías, presenta la misma capacidad de arrastre y energía que 24 autos Tesla juntos. Imaginemos un transporte totalmente limpio si la carga de las baterías se genera con energías 100% renovables. Es el transporte perfecto, rápido, eficiente, seguro y totalmente limpio. Lo mejor está por llegar…

8-TOO GOOD TO GO. Gran parte de la contaminación se genera en la producción de comida, el problema es que más de la tercera parte de lo cocinado se desperdicia. Es por ello que TOO GOOD TO Go desarrolló una idea genial, es una App en la que compras comida sorpresa de tu restaurante favorito a un precio fijo, en base a lo que les sobró al final del día. Así los restaurantes recuperan lo que sería basura, los compradores lo reciben a un precio mucho más bajo, alimentos bien preparados en su restaurante favorito y el proceso descuenta ese 30% de desperdicio. Un modelo de economía circular.

9-DIALOG Como lo mencioné en el punto 6, las ciudades no pueden seguir creciendo en base al concreto, a ello se le suma la producción del acero que es igual o peor de insostenible desde el punto ecológico. Una de las soluciones más atractivas es construir con madera la cual si se maneja en forma eficiente es 100% renovable y sustentable. El problema es que hasta hoy se consideraba un material interesante pero poco eficiente para grandes desarrollos, es por ello que es tan innovador y cambiador de realidades el proyecto DIALOG al crear un rascacielos construido de pura madera. Estamos hablando de un edificio de 105 pisos, con un diseño innovador, gracias a la creación de grandes paneles muy sólidos y con un sistema estructural totalmente disruptivo. Estamos ante una nueva tendencia que está por iniciar, en nuestra mente la modernidad se vislumbra en el acero y el concreto, pero parecería que con toda la tendencia de edificios verdes, llenos de plantas por todas partes y ahora construidos con pura madera, estamos regresando a la forma en la que la naturaleza siempre había trabajado. Cada día que pasa, las ciudades se verán más naturales y orgánicas. Como decía mi socio Moisés “Back to Basics”

10- WELLTHREAD & RENEWCELL COLLABORATION. La marca icónica de jeans Levi Strauss & Co ha generado un proceso nuevo para producir jeans de jeans viejos, aunque el mundo esta lleno de ejemplos de reciclado, la industria de la moda se ha tardado muchísimos años en reaccionar y generar soluciones similares a la del PET o del vidrio. En hora buena a estas nuevas tecnologías que tal vez no son tan novedosas en su concepto pero lo importante es que se dejen de utilizar millones de litros de agua en su fabricación.

11- RESI-STATION La producción de electricidad es uno de los procesos que más contaminan y generan CO2 en el planeta, sobre todo en los países que se produce sin energías renovables. La mayoría de las soluciones para transformar este fenómeno es buscar nuevas formas de producir la energía o encontrar cómo consumir menos. En esta linea, pocos saben que el problema no es la cantidad que se consume sino la generación de picos de consumo que aceleran el desperdicio inmediatamente, como me decía un amigo ingeniero, yo prendo las luces de la fábrica en etapas para no crear esos picos de consumo, pero como no todos somos conscientes de ello RESI-STATION desarrolló una App que nos ayuda a saber cuando llegan esos picos y poder controlarlos, es como crear una planta de luz con pura información, ya que el ahorro es un nivelador de producción. Cómo todo hoy en día se substituye con Inteligencia Artificial y mucha data.

12- VEJLANDS El país de Dinamarca es conocido por sus políticas medio ambientales de primera linea, en esta ocasión nos sorprende con el desarrollo de una ciudad para 7000 habitantes construida totalmente con madera, en pocas palabras se podría decir que es la ciudad con menor huella de carbono del mundo. Las ciudades nunca volverán a ser iguales

13- REINFOREST FIRE CHANNEL Cada año se queman millones de kilómetros de bosques generando uno de los principales detonadores de contaminación, esto es por que al quemarse generan muchísimo CO2 y al mismo tiempo esos millones de árboles que desaparecen para siempre, dejan de limpiar el aire por los próximos 100 años de vida que probablemente lo hubieran hecho. Es por ello que este proyecto generó un video 24/7 donde se ven árboles quemándose todo el tiempo, a manera de video de una fogata falsa pero para que la gente entienda que el fenómeno crece y crece exponencialmente..

14- PERFECT DAY Todos sabemos que que si algo contamina y crea gases en el planeta son las vacas, es por ello qué empresas como “Beyond Meet” o “Impposible Meat” han creado un substituto de carne que sabe prácticamente igual y se fabrica de productos que crecen en la tierra. Ahora llega la leche creada sin animales, casina de verdad que se obtienen por medio de un proceso desarrollado con hongos, no estamos hablando de un substituto de leche tipo la de soya, almendra o arroz, PERFECT DAY desarrollo leche de vaca sin vacas involucradas en el proceso. Imaginemos como cambiará la historia cuando esto crezca.

Cada uno de estos proyectos nos hace reflexionar de como debería de ser el mundo, de como con nuevas tecnologías se puede crear valor económico además de un cambio exponencial a largo plazo, si algo es indispensable hoy es pensar en el futuro, por que de lo contrario este no será como lo imaginamos. Muchas de estos proyectos fueron financiados y desarrolladas por grandes empresas como H&M, MICROSOFT, NESTLE, lo cual nos hace pensar que los grandes capitales ya entendieron que se han dedicado a contaminar y ahora ya les llego su momento de devolver a la sociedad. El famoso “Green Wash” ya no funciona y las empresas tienen que generar valor real para competir.

La innovación es el motor que puede transformar el futuro del planeta. Hoy todos hablan de REGENERACIÓN, cada empresa tiene que aprender a utilizarla para transformar nuestra realidad. Oportunidades para generar cambio y al mismo tiempo recursos cada vez son mas obvias, pero se requiere experiencia en estos temas para saber como transformar la industria en la que operamos.

Hoy ya hay millones de consumidores informados y que toman decisiones de compra en base a la forma en la que fueron producidos los servicios o productos y no tanto en base a la mercadotecnia, el costo o su distribución. Consumidores responsables que están exigiendo mejores soluciones a sus necesidades reales. Nunca ha habido en la historia mas oportunidades para los involucrados en estos temas y en producir en forma responsable.

