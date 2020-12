Diario Judío México - El 15 de diciembre de 1970, apareció un pequeño artículo en la parte superior de la página tres de The New York Times con el titular discordante: «SovietReportedTrying 1 1, Mostly Jews, in Hijacking». Los activistas judíos detenidos en una lúgubre sala de audiencias de Leningrado transformarían las vidas de millones de personas en ambos lados del Telón de Acero.

Los acusados ​​formaban parte de un grupo que intentó llevar a cabo un plan en junio de 1970 para apoderarse de un pequeño avión que luego volaría bajo el radar a través de la frontera soviética hacia la libertad.

Fue un plan radical cuyo objetivo era centrar la atención en la difícil situación de los judíos en la Unión Soviética y su deseo de emigrar. Los que participaron eran activistas experimentados que entendieron que había una probabilidad mucho mayor de ser asesinados o arrestados que de llegar a Suecia, pero siguieron adelante de todos modos. ¿El resultado? Arrestos, sentencias de muerte, largos años en el Gulag y el impulso de un movimiento que finalmente trajo la libertad a millones de judíos soviéticos y fortaleció la identidad y el compromiso con el pueblo judío de incontables personas en Occidente.

Cincuenta años después, los nombres de esos valientes jóvenes judíos soviéticos y su atrevida hazaña, llamada «Operación Boda» (los activistas judíos afirmaron que viajaban juntos a una boda), permanecen en gran parte olvidados. Muchos de los involucrados se preguntan por qué el mundo judío ha prestado poca atención a un movimiento tan positivo, inspirador y dramático. Ahora, dos nuevas iniciativas educativas, una en hebreo y la otra en inglés, prometen revivir el interés.

Ninguno de los proyectos habría sucedido sin el compromiso de Anat Zalmanson-Kuznetzov, de 41 años, hija de Sylva Zalmanson y Edward Kuznetsov, quienes fueron condenados en el juicio de Leningrado.

Kuznetsov, junto con Mark Dymshits, el piloto que iba a pilotar el avión capturado, fue condenado a muerte en el tribunal de Leningrado el 24 de diciembre de 1970 por su papel como uno de los principales arquitectos del llamado plan de secuestro. Los soviéticos esperaban convertir al grupo en un ejemplo e infundir miedo en los millones de judíos que vivían bajo el dominio soviético. Sin embargo, para el 31 de diciembre, el tribunal dio marcha atrás y las condenas a muerte fueron conmutadas por 15 años de prisión, y también se redujeron las condenas de la mayoría de los demás acusados, incluida la madre de Anat, Sylva Zalmanson.

La fuerza de la rápida presión internacional, que va desde manifestaciones masivas en Israel hasta protestas oficiales de los líderes de 24 países, y una avalancha de protestas del Papa, los ganadores del Premio Nobel y los principales periódicos llevaron a las conmutaciones. La campaña del Kremlin para poner de rodillas al naciente movimiento por la libertad judía había demostrado ser un lamentable fracaso.

De hecho, cuando las conmovedoras palabras de Sylva Zalmanson en la sala del tribunal fueron transmitidas por la BBC y Voice of America Radio, los judíos de toda la Unión Soviética que fueron lo suficientemente valientes para sintonizarlos se sintieron inspirados y envalentonados.

“Incluso ahora, no dudo ni por un minuto que viviré en Israel”, proclamó Sylva. “Este sueño, iluminado por 2.000 años de esperanza, nunca me abandonará. ¡El año que viene en Jerusalén! Y ahora, repito: ‘Si te olvido, oh Jerusalén, que se seque mi mano derecha’ ”.

Natan Sharansky, que era estudiante en ese momento, le dijo a JNS «Las palabras de Sylva nos dieron un gran impulso». El período del juicio fue la primera vez que Sharansky se dio cuenta de que una opinión pública fuerte podía influir en el régimen soviético. “Conocíamos el poder de la Unión Soviética, pero ahora entendíamos que había una fuerza que podía influir en el país. Fue la primera vez que trajo a casa la idea de que hay un movimiento, que los judíos del mundo mostraron su fuerza y ​​se movilizaron para ayudarnos ”.

«Este era el momento en que teníamos que hacer algo»

Desde la perspectiva de los estudiantes activistas judíos en Occidente, las cosas no estaban tan claras. Por un lado, recuerda Glenn Richter, cofundador de Student Struggle for Soviet Jewry (SSSJ), con sede en Nueva York, “las acciones de los acusados en el juicio de Leningrado sobrecargaron el movimiento judío soviético. Hubo una tremenda agitación y la comprensión de que si estos judíos estaban luchando por sus vidas, este era el momento en que teníamos que hacer algo «.

Pero, Richter le dice a JNS, hubo diferentes reacciones en los Estados Unidos al juicio. “Las organizaciones del establishment fueron a ver (al presidente Richard) Nixon; la JDL (Liga de Defensa Judía, con sede en Brooklyn, Nueva York, encabezada por el rabino Meir Kahane) amenazó de muerte a diplomáticos soviéticos; y SSSJ salió a las calles y marchó hacia la Misión Soviética «.

El autor y periodista israelí nacido en Estados Unidos Yossi Klein Halevi era un estudiante de secundaria en Nueva York en 1970 y ya era miembro activo de SSSJ. “Siento como si recordara cada minuto de ese período. Fue un momento muy formativo para mí ”, le dice a JNS. “Vimos esto como un momento histórico. Tomé una decisión clara de que iba a asumir parte de la desesperación de los activistas de Leningrado. Eso resultó en varios pasos concretos. Hice el cambio de SSSJ a JDL. Empecé a ser arrestado, interrumpiendo conciertos de artistas soviéticos, acosando a diplomáticos soviéticos en la calle ”.

Durante la Pascua de 1973, Klein Halevi, hijo de supervivientes del Holocausto, viajó a la ex Unión Soviética y participó en una sentada en OVIR (la oficina de visas soviética) que describe como «una respuesta emocional directa al juicio de Leningrado». . Si los jóvenes judíos de la ex Unión Soviética podían llegar a un punto en el que estuvieran dispuestos a arriesgar sus vidas para abrir las puertas, entonces en Estados Unidos necesitábamos mejorar el juego ”, explica. «Necesitábamos pasar de una protesta pacífica que no implicaba ningún riesgo físico a ponernos en peligro». Klein Halevi reconoce que el movimiento para liberar a los judíos soviéticos «se trataba tanto de nosotros como de ellos».

En el Reino Unido, estudiantes como Abie (“Avi”) Lehrer habían estado haciendo campaña activamente con el Comité de Universidades para los judíos soviéticos desde mediados de la década de 1960. Pero similar a la situación en los Estados Unidos, Lehrer le dice a JNS que fueron necesarios los juicios de Leningrado para galvanizar la atención del establecimiento judío. Su principal recuerdo del período que rodea a las detenciones y el juicio de Leningrado es el viaje que realizó para visitar a los refuseniks durante las fiestas altas de 1970. Hubo poca discusión sobre las detenciones, cuenta, ya que los medios de comunicación soviéticos habían guardado silencio sobre las detenciones de los Judíos mientras se preparaban para el juicio espectáculo.

Lehrer fue testigo de las secuelas inmediatas del juicio cuando llegó a Israel, donde pasó el resto del año académico. Durante 1970, solo 1.000 judíos habían logrado emigrar de la FSU. En los meses posteriores al juicio, la política de emigración soviética se suavizó y 15.000 judíos se marcharon durante 1971. “Fui al aeropuerto para recibirlos, y algunos eran personas que había conocido en la Unión Soviética el octubre anterior. Bailamos juntos en el hall del aeropuerto. ¡Fue fantástico!» exclama Lehrer.

Si bien algunos judíos comenzaron a salir legalmente de la Unión Soviética, los arrestados comenzaron a cumplir sus largas condenas en prisión. Sylva Zalmanson, de 76 años, la única mujer sentenciada, le dice a JNS que pensó que nunca sobreviviría a su sentencia de 10 años. Al final, fue liberada después de cuatro años, incluido un período de seis meses en régimen de aislamiento. “Sé cómo estar solo. No tengo problemas para estar aislada durante la corona debido a mis experiencias ”, bromea hoy.

Mirando hacia atrás, dice que lo que la mantuvo en marcha fue el conocimiento «de que la gente del mundo libre nos apoyaba y no nos sentimos solos en esta lucha. Además, estás con gente en el campamento; es otra vida que aprendes allí. Te pruebas a ti mismo. Es una escuela para toda la vida «.

Su hija, Anat, agrega que sus padres sabían que sus amigos estaban ganando libertad debido a sus acciones. “Siento que nuestras acciones no fueron en vano”, enfatiza Sylva. “Hicimos algo enorme y estamos orgullosos de ello. No tengo ni un segundo de resentimiento con los que salieron sin pasar tiempo en la cárcel ”.

Como organizador clave de la clandestinidad judía en Riga, Yosef Mendelevich, de 73 años, cumplió la sentencia más larga de todos los judíos juzgados en Leningrado en 1970. Ha vivido en Jerusalén con su esposa y sus numerosos hijos y nietos desde entonces. su liberación en 1981 después de pasar 11 años en campos de trabajo y prisioneros soviéticos.

Mendelevich explica a JNS que siempre se sorprende cuando israelíes o estadounidenses le preguntan cómo sobrevivió a su sentencia. “No hubo dificultad para permanecer en el Gulag. Nací en la Rusia soviética, me eduqué en la Rusia soviética, trabajé en la Rusia soviética, así que estaba acostumbrado a una condición de vida en la Rusia soviética y el Gulag era solo una parte de la Rusia soviética, casi lo mismo. Nunca hubo un problema real para hacer lo que hice en el Gulag. Me doy cuenta de que es difícil para la gente entender si nunca ha experimentado la Rusia soviética «.

Para Mendelevich, la decisión de participar en el plan de captura del avión fue una etapa más del enfrentamiento abierto al régimen soviético. “De cualquier manera, ya sea que lo logremos o nos arresten, la consecuencia sería publicidad”, dice. En un momento a principios de 1970, los activistas en Leningrado enviaron un mensaje a Israel para preguntar si seguían adelante con el plan. La respuesta fue negativa: ningún gobierno podía aprobar un plan para robar un avión, por lo que varios de los planificadores originales se retiraron.

Consideraron que el plan sería contraproducente porque todos estaban siendo vigilados por la KGB y ciertamente serían arrestados en el aeropuerto. Entonces los miembros del movimiento cultural judío serían arrestados y ese movimiento naciente sería sofocado. “Lo hablé con mi mentor en Riga”, recuerda Mendelevich. “Me dijo que el movimiento educativo judío, que entonces era clandestino, podría salvar entre 1.000 y 2.000 personas, pero la única forma de salvar a nuestra gente de la asimilación y hacer que se fueran es abriéndose paso y haciendo algo dramático. Las personas a las que me acerqué y recluté para el grupo eran amigos que habían estado activos durante años en el movimiento clandestino que estaban en peligro de ser arrestados de todos modos. Fue un grupo creado por nuestra solidaridad con Israel ”.

Él especula que el limitado interés actual en la historia del movimiento judío soviético se debe a que “la gente no está interesada en los héroes. ¡La gente se sorprende al descubrir que todavía estoy vivo! » Desde la publicación de su libro Unbroken Spirit (Gefen, 2012) en inglés, Mendelevich ha viajado por todo el mundo para contar la historia, pero dice que rara vez es invitado a comunidades no ortodoxas.

“Este fue uno de los mejores momentos de toda la historia judía. ¿Quién habla hoy de eso? » pregunta el autor y periodista israelí nacido en Estados Unidos Yossi Klein Halevi. “El movimiento se ha olvidado casi por completo. En parte, es culpa de los que participamos. Todos seguimos adelante. Marcamos esa casilla. Lo hicimos, nos dimos una merecida palmada en la espalda y seguimos con nuestras vidas. Olvidamos decirles a los que vinieron después de nosotros lo que realmente sucedió «.

«La importancia de la solidaridad judía»

Anat Zalmanson-Kuznetsov, ahora directora de documentales, nació en Israel tras la liberación de su padre del Gulag. Ella le dijo a JNS que no estaba al tanto de las actividades judías clandestinas de sus padres ni de los detalles de sus años en las prisiones y campos de trabajo soviéticos mientras crecía. “Mis padres no hablaron de todo. Solo lo aprendí viendo la televisión o haciendo que los maestros o la gente de la calle se me acercara y me dijera: ‘Tus padres son héroes’, pero nada más que eso «.

Concluyó que “la gente no sabe nada sobre esta inspiradora historia porque no la hemos enseñado y no está al alcance de las generaciones más jóvenes. Su primer esfuerzo para corregir eso fue producir y dirigir un documental galardonado en 2016 sobre el papel de sus padres en el intento de secuestro.

Ahora, el Proyecto Refusenik que codirige con Chana German, directora del Centro Lookstein de la Universidad Bar-Ilan en Ramat Gan, utiliza gran parte de la investigación que Zalmanson-Kuznetsov hizo para la película. El sitio en inglés se puso en marcha el año pasado con material dirigido a jóvenes en edad escolar para su uso en entornos de aprendizaje formales e informales.

«La idea es mantener viva la historia de la lucha de los judíos soviéticos y ser relevante para los niños de hoy».

«¿Noticias falsas? Muéstrales archivos de la KGB y los medios soviéticos que eran mentiras completas. Cómo conseguir protestas y captar la atención de los medios sin violencia. Pueden aprender mucho del movimiento judío soviético «. Lo importante, según Zalmanson-Kuznetsov, es centrarse en lo positivo: la importancia de la solidaridad judía y cómo ganar una campaña, y no en el sufrimiento.

Para Morey Schapira, ex presidente de la Unión de Consejos para Judíos Soviéticos, que es consultor de ambos programas educativos creados por Zalmanson-Kuznetsov, los refuseniks eran los macabeos de hoy en día. “Deberían ser honrados de manera similar”, le dice a JNS. «Cualquiera que esté preocupado por el terrible crecimiento del antisemitismo en el mundo de hoy debería aprender cómo los refuseniks se enfrentaron al antisemitismo soviético».

El portal israelí «Let My People Go» creado por Zalmanson-Kuznetsov fue creado en asociación con Nativ, una rama de la Oficina del Primer Ministro responsable de las relaciones de Israel con los países de la ex Unión Soviética. El sitio ofrece planes de lecciones creativos e interactivos para todos los grados basados ​​en la enorme reserva de materiales de archivo únicos de Nativ. Nativ está trabajando con el Ministerio de Educación para adoptar el portal y ofrecerlo a los profesores de todas las escuelas. Parte del requisito del plan de estudios escolar israelí es la «condición de pueblo» y «eso encaja perfectamente», dijo a JNS Sophie Kotzer, directora de la División de Investigación e Información de Nativ.

Gran parte del material utilizado para el nuevo portal tuvo que ser desclasificado antes de ponerse a disposición del público. Las actividades de Nativ en la FSU incluyeron esfuerzos clandestinos para proporcionar material cultural judío y educación sionista a los judíos en todos los rincones del imperio soviético. Hasta 2002, Nativ era una división del Servicio de Inteligencia de Israel y está sujeta a la Ley de Archivos de Israel que establece que todo el material solo puede publicarse después de 30 años.

“Ahora es el momento adecuado”, dice Kotzer. El material está disponible y la directora de Nativ, Neta Briskin Peleg, ha priorizado la educación. “Nadie sabe lo que hacemos. Nadie sabe cuál fue nuestra misión detrás de la lucha. Quiero que la gente sepa lo que hizo el gobierno israelí por los judíos soviéticos ”, agrega.

Otros eventos en línea que marcan el 50 aniversario de los juicios de Leningrado incluyen una conferencia en inglés titulada «El Movimiento Nacional Judío en la URSS, Marcando el 50 aniversario de la ‘Operación Boda'», patrocinada por el Centro de Investigación de la Diáspora Goldstein-Goren, el Museo de el Pueblo Judío en Beit Hatfutsot y la Agencia Judía para Israel.

Varios ex líderes activistas judíos soviéticos de Estados Unidos están patrocinando una proyección en línea para maestros del documental «Operation Wedding», seguida de una discusión con Sylva Zalmanson y Anat Zalmanson-Kuznetsov.

