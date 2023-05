15 de mayo 1937: Nace Madeleine Albright (Marie Jana Körbelová)

Marie Jana Korbelová nació en Praga, Checoslovaquia. En 1939, cuando tenía dos años, la Alemania nazi ocupó Checoslovaquia y la familia huyó a Inglaterra. Al terminar la guerra, la familia se trasladó a Belgrado, entonces en Yugoslavia, donde su padre trabajaba como Embajador de Checoslovaquia. Para evitar la educación comunista, fue enviada a una escuela en Suiza y cambió su nombre por el de Madeleine. En 1948, tras el golpe comunista en Checoslovaquia, la familia emigró a Estados Unidos como refugiados políticos y se instaló en Denver, Colorado.

Después del bachillerato, estudió ciencias políticas en el Wellesley College. Durante las vacaciones, hizo prácticas en The Denver Post, donde conoció a Joseph Medill Patterson Albright, un miembro de la familia de editores de periódicos Medill. La pareja se casó en 1959, poco después de que ella se licenciara con honores. A los 25 años, ya con dos hijas gemelas, se trasladaron a Washington, DC, y ella estudió ruso y relaciones internacionales en la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (Escuela de Estudios Internacionales Avanzados). Un año después, la familia se trasladó a Long Island, y Albright continuó sus estudios en la Universidad de Columbia, donde se doctoró en Derecho Público y Gobierno en 1975.

En 1972, Albright trabajó como recaudadora de fondos para la campaña presidencial del senador de Main, Ed Muskie, y más tarde como su principal asistente legislativa. En 1978, fue reclutada por Zbigniew Brzezinski, que fue su profesor en Colombia, para trabajar en la Casa Blanca como enlace del Consejo de Seguridad Nacional con el Congreso. Durante los años 80 y principios de los 90, colaboró con numerosas organizaciones sin ánimo de lucro, al tiempo que impartía clases en la Universidad de Georgetown como especialista en estudios de Europa del Este y ejercía de directora del Programa de Mujeres en el Servicio Exterior de la Universidad. Por aquel entonces, su casa se convirtió en un lugar de encuentro para los políticos demócratas, y fue asesora de política exterior del Partido Demócrata en las campañas electorales de 1984 y 1988.

En 1992, cuando el Presidente Clinton ganó las elecciones, Albright fue elegida para encargarse de la transición de la nueva administración en el Consejo de Seguridad Nacional. Al año siguiente, fue nombrada embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. En el segundo mandato de Clinton, Albright fue nombrada Secretaria de Estado, la primera mujer en ocupar este cargo, convirtiéndose en la mujer de más alto rango en la historia del gobierno estadounidense en ese momento. Durante su mandato, Albright abogó por la democracia y los derechos humanos. Promovió las normas empresariales, comerciales, laborales y medioambientales estadounidenses, impulsó la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante la limpieza étnica de Kosovo, medió en las negociaciones de paz en Oriente Medio y desempeñó un papel fundamental en los esfuerzos por detener el armamento nuclear de Corea del Norte.

En 2001, con el fin de la administración del Presidente Clinton, Albright volvió a dar clases en la Universidad de Georgetown y fundó el Albright Group, una empresa de consultoría estratégica internacional que posteriormente se afilió a Albright Capital Management. Aceptó varios cargos en consejos de administración, como el del Consejo de Relaciones Exteriores, el del Consejo de Administración de la Bolsa de Nueva York y el del Comité Asesor Internacional del Centro Brookings de Doha. Es presidenta de numerosos consejos de administración, como el comité de nombramientos y gobernanza del Consejo de la Bolsa de Nueva York, el National Democratic Institute for International Affairs, la Commission on Legal Empowerment of the Poor y el World Justice Project (Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la Comisión de Empoderamiento Legal de los Pobres y el Proyecto de Justicia Mundial).

Albright falleció el 23 de marzo de 2022, a la edad de 84 años.