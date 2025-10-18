18 de octubre de 1889: Nace el poeta Asher Schwartzman, dejó un vasto legado cultural (en yiddish)

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Asher Schwartzman es poeta, traductor. Nacido el 18 de octubre de 1889 en el pueblo de Vilnia (provincia de Kiev del Imperio Ruso, hoy Ucrania), en una familia religiosa. El padre, Meir Shvartsman, un empleado forestal, estaba asociado con la corte jasídica del Tzaddikh Tzaddik.

Su primera infancia transcurrió en el pueblo de Novinka, cerca de Kiev, donde la familia se mudó en 1896. Recibió una educación judía tradicional. En 1905 se trasladó a Kiev. Luego vivió brevemente en Berdichev, donde enseñó hebreo y estudió en cursos nocturnos en una escuela comercial. En 1911 fue reclutado para servir en el ejército ruso. A partir de 1914 luchó en los frentes de la Primera Guerra Mundial y recibió dos cruces de San Jorge.

En el otoño de 1917 llegó a Kiev. Trabajó como corrector de pruebas en el órgano impreso del Bund “Folkszaitung”, en el que se publicó su primer poema “Di Krechme / Korchma”. A finales de 1918 participó en los levantamientos contra Skoropadsky y Petliura. A principios de 1919 se unió voluntariamente al Ejército Rojo y comandó un pelotón de reconocimiento de caballería del 1er Regimiento Bogunsky de la 44 División.

En agosto de 1919, Asher Schwartzman murió en la batalla con los polacos blancos en la estación Palitsa, cerca de la localidad de Sarny, y fue enterrado en una fosa común cerca de la localidad de Rafalovka (Ucrania).

Escuche aquí Kum Tsoo Mir, canción compuesta por el poeta.