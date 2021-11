La Legión de Honor francesa admitió a Alter Mojze Goldman en esta fecha en 1988, en reconocimiento a su papel en la Resistencia francesa en el sur de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Goldman era un judío polaco que había buscado un hogar, durante el auge del fascismo, en Francia, Alemania y España. En 1939 me uní al ejército francés y fui un soldado condecorado. Una vez dado de alta, me uní al movimiento partidista FTP-MOI de orientación comunista y me desempeñé como saboteador urbano. Goldman se convirtió en el padre de la estrella del cantante y compositor francés, Jean-Jacques Goldman, y de otro exitoso compositor, Robert Goldman, así como de Pierre Goldman, un activista de izquierda, escritor, ladrón y asesino que fue asesinado en 1979. Alter Goldman murió a los 79 años, un mes después de su incorporación a la Legión de Honor.

“Me acusaron de trabajo militar y de organización de grupos de combate. Fue así como conocí a la mujer que sería la madre de Pierre. Ella era la secretaria de la organización para la región de Lyon. Ella era militante. Después de la liberación, la llamaron "La Pasionaria judía". 1944 fue un año terrible y difícil en Lyon. Hubo ataques todos los días. Para cada uno de nosotros, la muerte podría llegar en cualquier momento. Ella dijo: "Quiero tener este hijo pase lo que pase". ¿Qué razón podría haber para tal comportamiento? Sin duda, había en ella la convicción de luchar de esta manera contra la muerte que nos amenazaba a todos en ese momento. Pero en mi opinión también estaba el hecho de que este militante, que siempre había vivido la vida de un militante, quería ser una mujer en todos los sentidos del término. "—Alter Goldman