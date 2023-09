19 de septiembre del 2000: Se publica la novela de Michael Chabon con la que gana el Premio Pulitzer en 2001

Michael Chabon es un escritor estadounidense de ascendencia judía. Su novela Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay fue galardonada con el Premio Pulitzer en 2001.

Hijo de Robert S. Chabon, abogado y médico, y de Sharon Chabon, de profesión abogada, creció en la localidad de Columbia en Maryland. Chabon no quiso ser escritor hasta los diez años, edad a la que escribió su primer relato corto con motivo de un ejercicio en el colegio. El trabajo, que tenía como protagonista a Sherlock Holmes, recibió la nota máxima, lo que animó a Chabon a orientar su vocación hacia la literatura.

El divorcio de sus padres un año después marcaría posteriormente su obra, siendo bastante frecuentes en sus libros temas como el divorcio y la paternidad. Otras temáticas recurrentes en su literatura son las relacionadas con los judíos estadounidenses, como la integración de esta comunidad en la sociedad y el antisemitismo. Se graduó en la carrera de arte en la Universidad de Pittsburgh y más tarde realizó un posgrado de dos años en Bellas Artes con especialización en Literatura creativa en la Universidad de California, Irvine.

Su primera novela, titulada Los misterios de Pittsburg la escribió con motivo de su tesis en la UC, Irvine. Cuando la leyó su profesor, el también escritor MacDonald Harris, la envió un agente literario, quien le propuso editarla ofreciéndole la poco frecuente suma de 115 000 dólares como adelanto. Los misterios de Pitsburg se publicó en 1988, y rápidamente se convirtió en un best-seller en Estados Unidos, convirtiendo a Chabon en una celebridad literaria en su país.

Su rápida popularidad le reportó una oferta para protagonizar un anuncio publicitario de las tiendas de moda Gap y su inclusión en la lista de las cincuenta personas más atractivas que elabora la revista People, negándose a participar en ambas propuestas.

En 1991 se editaría una recopilación de relatos cortos titulada Un mundo modelo, muchos de los cuales fueron publicados con anterioridad en la revista The New Yorker.

Después del éxito de Los misterios de Pittsburg, Chabon pasó cinco años trabajando en su segundo proyecto, al que llamó Fountain City. Se trataba de una ambiciosa obra que giraba alrededor de un arquitecto que construye un campo de béisbol perfecto en Florida. Escribió más de 1.500 páginas que acabó resumiendo en 672 para entregárselas a su agente, quien después de leerlas no dio su visto bueno a la obra.

Tras abandonar el proyecto y pasar por una pequeña crisis creativa, comenzó a escribir la que sería definitivamente su segunda novela, Chicos prodigiosos, en la que se basaría en sus experiencias con Fountain City para contar la historia de un escritor frustrado que pasa varios años escribiendo una novela. En el año 2000 fue estrenada la adaptación cinematográfica de esta obra, dirigida por Curtis Hanson y protagonizada por Michael Douglas, Tobey Maguire y Frances McDormand; Bob Dylan obtuvo el Oscar por mejor canción original (“Things have changed”) por esta película.

En 1999 salió a la venta su segunda colección de relatos, titulada Jóvenes hombres lobo.

El 19 de septiembre del 2000 se editó su tercera novela: Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay, una novela acerca un dibujante de historietas y un escritor ambientada en los inicios de la industria del cómic en Estados Unidos, y que fue galardonada con el Premio Pulitzer a la mejor obra de ficción en 2001. Aprovechando el éxito de esta novela, Chabon hizo una incursión en el cómic con una antología de carácter trimestral basada en El Escapista, personaje creado por los dos protagonistas de Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay. La serie, que se llamó The Amazing Adventures of the Escapist fue publicada en Dark Horse Comics y ganó en 2005 el Premio Eisner a la Mejor Antología y dos Premios Harvey a la Mejor Antología y a la Mejor Serie Nueva.

En 2003 se publicó Summerland, una novela juvenil que recibió críticas dispares a pesar de ganar el Mythopoeic Fantasy Award y de convertirse un éxito de ventas en su país. Su siguiente trabajo, titulado La solución final, se publicó en 2005, y en él narra una investigación llevada a cabo durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial por un anciano del que no se sabe el nombre y que muy probablemente podría ser Sherlock Holmes.

Chabon también ha escrito una novela que ha sido publicada en quince capítulos en la revista The New Yorker entre enero y mayo de 2007 y que llevó por título Gentlemen on the Road. En mayo del mismo año salió a la venta en EE. UU. su última novela, El sindicato de policía yiddish (The Yiddish Policemen’s Union), en la que el escritor conjetura sobre un ficticio colapso de Israel en 1948 que hubiera llevado a los judíos europeos a establecerse en Alaska.