1948 revisitado

Matthias Küntzel, un politólogo e historiador alemán, ha escrito otro libro extremadamente significativo, que debe leerse junto con su “Yihad y odio a los judíos: Islamismo, nazismo y las raíces del 11 de septiembre”. En “Jihad and Jew-Hatred”, sostiene que el antisemitismo es parte del centro ideológico del yihadismo moderno, y no simplemente un componente adicional. Argumenta que “durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el centro del antisemitismo global se desplazó de la Alemania nazi al mundo árabe, sobre todo a las corrientes islamistas radicales en y alrededor de la Hermandad Musulmana de Egipto”. Este cambio no ocurrió solo por el conflicto árabe-israelí. Todo lo contrario. La “ideología y política de los islamistas radicales” en realidad empeoró el enfrentamiento.

En “Nazis, Islamic Antisemitism and the Middle East”, Küntzel se enfoca en la influencia del antisemitismo nazi en el Medio Oriente, que señala que “sigue siendo muy poco investigado”. Describe cómo, desde 1937, los alemanes difundieron propaganda antisemita por todo Oriente Medio en idioma árabe y cómo este antisemitismo jugó un “factor decisivo”, lo que llevó a los ejércitos árabes a intentar destruir el naciente estado judío. Amin el-Husseini, el Mufti de Jerusalén, explicó por qué la Guerra de Independencia de Israel de 1948 fue, para los musulmanes, una guerra contra los judíos. “Nuestra batalla con los judíos del mundo”, dijo, “es una cuestión de vida o muerte, una batalla entre dos religiones en conflicto, cada una de las cuales solo puede existir sobre las ruinas de las demás”.

La Hermandad Musulmana afirmó que la partición de Palestina en estados árabes y judíos separados, recomendada por la Comisión Peel británica en 1937 como solución al conflicto, privaría a los árabes de todos sus derechos. “Ningún árabe lo considerará jamás, y mucho menos lo aceptará”. No consideraban a los judíos “una parte del problema, son meros matones y usurpadores que llegaron bajo la sombra de lanzas y engaños a una tierra que no les pertenece. …” De esta manera, los árabes transformaron una disputa política en una “guerra antisemita” para asegurar que no se crearía un estado judío.

La guerra también precipitó la huida de refugiados árabes, que desde entonces ha sido una importante fuente de controversia. La percepción de que la “catástrofe” real de la guerra fue el establecimiento del estado de Israel, ignora convenientemente que fue la invasión de los ejércitos árabes lo que resultó en el éxodo de refugiados árabes a Jordania y otros países árabes.

Al introducir el “antisemitismo genocida en el mundo árabe”, a partir de 1937, afirma Küntzel, vemos que existe “un vínculo ideológico entre la guerra nazi contra los judíos y la guerra árabe contra Israel tres años después, [que] puede interpretarse como una especie de réplica de la gran catástrofe de 1939-1945”.

Los líderes nazis consideraban que el antisemitismo radical y el antisionismo eran medios “indispensables” para involucrar “los corazones y las mentes” de musulmanes y árabes, observa el historiador Jeffrey Herf. Señaló que en la transmisión de radio al pueblo de Egipto el 2 de julio de 1942, el Mufti dijo que los éxitos iniciales en el norte de África del mariscal de campo alemán Erwin Rommel, comandante del Deutsches Afrika Korps, “llenaron a todos los árabes en todo Oriente. con alegría.” Los ingleses y los judíos eran “enemigos comunes” de los árabes y las potencias del Eje, que ahora estaban librando una guerra contra los bolcheviques. Con la posibilidad de que Alemania ocupe Egipto, el Mufti vio un paralelo entre el intento de Egipto de liberarse de la dominación imperialista británica con la lucha de los árabes palestinos contra el “poder concentrado británico y su alianza con los judíos”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados evitaron refutar la propaganda antisemita nazi para no ser vistos como “amantes del sionismo”. Después de la guerra, los Aliados se abstuvieron de llevar al Mufti a juicio por sus crímenes de guerra para no entorpecer sus relaciones con los árabes. Winston Churchill llamó al Mufti “esa tonelada de dinamita en dos piernas”.

Küntzel señala que no fue el único en reconocer los paralelos entre el antisemitismo alemán y el que se encuentra en el Medio Oriente. Treinta años antes, Bernard Lewis, un experto en la historia del Islam y la interacción del Islam con Occidente, dijo: “Desde 1945, ciertos países árabes han sido los únicos lugares en el mundo donde el antisemitismo al más puro estilo nazi es respaldado públicamente y propagado.” Esta profunda influencia alemana se puede ver en una serie de áreas: las similitudes entre las caricaturas árabes antijudías y las que se encuentran en “Der Stürmer” de Julius Streicher; los millones de copias en árabe de “Los Protocolos de los Sabios de Sión”; muchas ediciones de “Mein Kampf” de Hitler y la actitud pro-Hitler entre la juventud árabe.

Una nota final

Küntzel rechaza la afirmación de muchos escritores árabes de que después de 1945 los árabes se vieron obligados a pagar el precio de las políticas antijudías de los nazis. Dice que los árabes palestinos deben compartir “al menos la responsabilidad indirecta por el Holocausto”. Fueron sus campañas antisionistas las que obligaron a Gran Bretaña a limitar el número de judíos a los que se les permitía entrar en Palestina. Sin un lugar donde buscar refugio, los judíos seguían siendo vulnerables a la decisión de los alemanes de aniquilar al pueblo judío en toda la Europa ocupada. Por lo tanto, un número significativo de árabes que vivían en Palestina en ese momento “tenían cierta responsabilidad por la tragedia inminente”.

El Dr. Alex Grobman es el académico residente principal de la Sociedad John C. Danforth, miembro del Consejo de Académicos por la Paz en el Medio Oriente y miembro del consejo asesor de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano de Israel (NCLCI). Tiene una maestría y un doctorado en historia judía contemporánea de la Universidad Hebrea de Jerusalén.