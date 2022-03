Un solo hombre, vuelve a destruir lo construido por toda la humanidad.

A dos semanas del inicio de la invasión rusa a Ucrania, ya se pueden observar algunas tendencias que están definiendo este conflicto. Para muchos de nosotros, el ver una guerra imperialista con el fin de conquistar territorios, parecía algo inconcebible, algo que solo pertenecía al pasado. Respetar las fronteras era hasta ahora una constante en todo el planeta y esta guerra está rompiendo la tregua implícita.

Un solo hombre: Vladimir Putin, un niño huérfano, agresivo y abandonado. Putin está en el poder desde hace más de 20 años y, resultado de los cambios en su constitución, puede quedarse como presidente hasta el 2036. Octavo DAN, uno de los niveles más altos en artes marciales, siempre ha repetido el mantra “Si el conflicto es inminente, debes de atacar primero”

Recordemos que, en los dedos de Putin, está la mayor concentración de ojivas nucleares del mundo; las RS-28 Sarmat Intercontinental que tienen la capacidad de destruir Texas con una sola detonación. Rusia hoy cuenta con 6,375 ojivas nucleares, mientras que Estados Unidos “solo” 5,800. Juntos poseen el 90% del armamento nuclear de nuestro planeta.

Entendamos qué ha cambiado con esta guerra para poder imaginar la realidad en la que vivimos.

1- EL NUEVO ORDEN

La iniciativa privada es la mayor fuerza que nivela al mundo hoy. Rusia destruye los sistemas de comunicación dentro de Ucrania y como respuesta se presenta Starlink, de Elon Musk, a dar servicio gratuito de wifi. Para cada conflicto nuevo, la tecnología presenta soluciones disruptivas. Armamento transformado, procedimientos médicos a distancia, operaciones militares con realidad aumentada, guerra en tiempo real desde el celular, drones UAV autónomos y una infinidad de tecnologías que lo están transformando todo.

2-TECNOLOGÍA HUMANITARIA

Las plataformas de ayuda son otras que las ONG tradicionales. Airbnb y otras plataformas de transacciones comerciales están funcionando como método directo de donación que llegan eficientemente al necesitado final. Nunca se habían organizado tantos sistemas paralelos a las ONG tradicionales para apoyar a una región.

3-CRYPTO LIBERTAD

Mientras el rublo cae a pedazos, las crypto monedas se convierten en un instrumento importantísimo en esta época de guerra. Se ve como una posible salida para nivelar la economía.

4- OPORTUNIDAD EN CAMBIO CLIMÁTICO

La adopción de tecnologías limpias a favor de detener el cambio climático. Puede vislumbrarse una mayor inversión en energías limpias a corto plazo empujada por una inminente liberación de la dependencia del gas ruso. Europa está por firmar un acuerdo de Versalles para dejar de consumir gas proveniente de Rusia que representa el 60% del suministro para Alemania y el 100% de Finlandia. En la UE la industria funciona prácticamente con gas Ruso (40%).

5-CENTENNIALS LUCHANDO

El respeto que los soldados rusos muestran por los civiles ucranianos está mermando la agresividad rusa. Miles de soldados educados bajo los nuevos valores generacionales de respeto y tolerancia están atravesando momentos complicados. Por otra parte, los misiles aéreos destruyen hospitales, casas y escuelas sin ningún tipo de humanidad. “Lo que no se ve, no duele”.

6-DE GLOBAL A GLOCAL, AHORA GLOSAL

Un país que no se comporta es EXPULSADO de lo global. El mundo se está uniendo más rápido que nunca. Lo que en otras épocas tardaba meses o años ahora es en días. Si un país ataca a otro como se hizo por siglos, la respuesta es de unión, y la presión que está viviendo Rusia en inimaginable.

7- TODO ES CONTENIDO INSTANTÁNEO

Estamos tan acostumbrados al contenido cambiante y constante que esperamos que todos los días pase algo en la guerra. Pensar en conflictos que duren años ahora cuesta trabajo de imaginar. Las negociaciones, los ataques, los cambios se dan muy rápido. Una caravana militar camino a Kiev estuvo parada unos días y generaba angustia y curiosidad a los medios y al público en general.

8-RETROCESO ACELERADO

Rusia ha retrocedido en 15 días gran parte de lo que avanzó en los últimos 30 años desde la caída de la URSS y la apertura comercial con occidente a finales de 1991. Mientras tanto las bolsas se derrumban y estamos ante una inflación global casi inminente.

9-UCRANIA AMADA

Ucrania es hoy un país amado por el mundo y difícilmente será olvidado en este siglo. Si aprovecha su imagen y las cosas se tranquilizan, su marca país tendrá un valor igual que la de otros grandes de Europa, eso le abrirá puertas a ser parte de la UE.

10-THE AVENGERS

Estamos muy acostumbrados al “Marvel style”. Si hay un villano…Putin, tiene que existir un héroe…Zelensky

El Mundo está en peligro de colapsar y depende del héroe salvar a la humanidad.

En el universo DC los villanos y héroes tienen más complejidad y creo que es el mismo caso en la realidad, pero la gente prefiere el blanco y negro.

11-GLOBALES REALES

Con todas las formas de pago y transferencias bloqueadas, la salida de marcas de autos, ropa, tecnología y consumibles internacionales, así como la suspensión de plataformas de contenido y comunicación, Rusia está siendo bloqueada de eventos internacionales de todo tipo. Por primera vez en la historia se ve un bloqueo poderoso que inhabilita a un país en pocos días. Siempre pensamos que eso era función de la ONU pero como no tenía “dientes”, solo lengua, no podían transformar realmente la realidad. Hoy la economía libre sí puede morder y transformar la realidad global.

12-INTERPLANETARIOS

Como dice Michio Kaku en uno de sus libros, si logramos pasar la etapa de luchar entre nosotros, la raza humana se convertirá en una población interplanetaria. Si seguimos luchando entre nosotros, nos quedaremos en el camino y desapareceremos. El gasto por país en equipo militar está escalando de un 1.5% a un 3 o 4% del PIB total. Cada día estamos más lejos del sueño de ser eternos como raza.

13-ALEMANIA AL FRENTE

Como menciona Yuval Noa Harari, a Alemania le da miedo tomar las armas y hablar de guerra por su historia, pero es el líder en Europa. Así que poco a poco está cambiando el discurso y retomando el liderazgo dentro de la Unión Europea. Es indispensable que retome su liderazgo en esta ocasión para forzar la paz.

14- FIN DEL CAMINO…

EU y Europa está dejando de comprar hidrocarburos rusos, eso llevará a un colapso económico sin precedentes. Rusia vive de ello y no podría sobrevivir sin esos ingresos por un largo periodo. Ni los grandes oligarcas rusos podrán detener este empobrecimiento acelerado. Moscú es una de las ciudades con más millonarios, pero su riqueza depende de la venta de hidrocarburos.

15-LA “Z”

La letra Z que curiosamente no existe en el alfabeto ruso, representa la unión de los rusos que desean la guerra y la invasión a Ucrania. Es la nueva esvástica, es el nuevo símbolo de agresión y orgullo militar. No es una bandera, no pertenece a nadie, es un símbolo que representa a un grupo agresivo, intolerante y conquistador.

16-PROBLEMA DE PERCEPCIÓN

Rusia representa tan solo el 1% del PIB global, mientras que EUA 24%, China 17% y la UE 17%. El presidente Putin recuerda con añoranza y envidia cuando la URSS representaba el contrapeso global y desearía reconquistar esa posición. Es el sueño del dictador añorando su infancia. Lo increible es que un solo hombre esté nuevamente cambiando la historia.

17- LA FUERZA DE LAS MASAS

En las democracias las manifestaciones, los medios y la oposición funcionan como contrapeso para parar situaciones que el pueblo odia. En Rusia las manifestaciones han llevado a la cárcel a miles de civiles. Los opositores mueren envenenados por contradecir a su líder.

18-LOS AMIGOS DE MIS ENEMIGOS…

El presidente Biden ha tenido pláticas con Maduro de Venezuela, en lo que parece un acercamiento amistoso para generar un espacio seguro dentro de América. Mantener a Rusia fuera de este lado del planeta y de paso aprovechar sus recursos petroleros

19-PETROLEO MÁS CARO QUE NUNCA

El barril OPEP en abril 2020 costaba $12 dólares, estamos a días de romper el precio histórico sobrepasando los $140 dólares.

Esto llevará a una inflación global general.

20- NUCLEAR

Los principales peligros globales son: pandemias, un gran desastre por cambio climático, la A.I. no regulada y una guerra global nuclear. Las armas nucleares han funcionado como una barrera a las guerras. No tenemos la capacidad de imaginar qué pasaría si se detona una ojiva nuclear hoy en día. Estudios han afirmado que estamos ante un 10% de probabilidad de guerra nuclear.

La guerra de conquista ha estado en la historia de la humanidad por siglos. La última vez que alguien trató de invadir Rusia fueron los nazis y no había nacido el presidente Putin. Napoleón lo hizo muchos años atrás, sin suerte tampoco. Por qué atacar a tus vecinos, sabiendo que la OTAN nunca te va a atacar. Que tú economía va a salir más dañada que beneficiada, que los ucranianos se consideran una nación milenaria independiente y nunca serán parte de tu nación. Simplemente por la razón que ha afectado más al mundo que ninguna otra…EL EGO DE UN HOMBRE

(Los dictadores nunca son mujeres)