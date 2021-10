En medio del asesinato en masa de los errantes comandantes nazis Einsatz y un campesinado hostil, los judíos en Tatarsk y Starodub, entre Kiev y Moscú, se rebelaron en esta fecha en 1941. El informe Einsatzcommando B no. 124 observaron que "los judíos habían comenzado a abandonar el gueto (de Tatarsk) por su propia voluntad y regresar a sus antiguas residencias.

Mientras tanto, los rusos habían ocupado sus apartamentos, y los judíos trataron de expulsarlos. Por lo tanto, el lugar estaba sistemáticamente buscaron y los judíos se reunieron en la plaza del mercado. Algunos de ellos huyeron y tuvieron que ser cazados fuera del bosque cercano ". Todos los hombres y tres mujeres judíos fueron fusilados. En Starodub, los judíos se resistieron al establecimiento de un gueto, y los 272 fueron ejecutados.

En Mogilev, "las mujeres judías mostraron un comportamiento especialmente obstinado", según un informe de Einsatzcommando, y 337 fueron fusiladas, mientras que otros "judíos intentaron sabotear su traslado al ghetto", y 113 fueron "liquidados". Según los estudiosos del Holocausto, algunos de estos incidentes de resistencia fueron realmente lo suficientemente feroces como para exigir a los nazis que trajeran tropas, artillería y poder aéreo.

También en esta fecha en 1941, un miembro de la cancillería de Hitler, el Dr. Viktor Brack, propuso el gaseamiento masivo de judíos como una alternativa a los asesinatos en masa públicos.

"No es necesario tener escrúpulos en el uso de los métodos de Brack para liquidar a los judíos que no son aptos para el trabajo ... [Los tiroteos públicos] ya no serán posibles ni tolerados". -Alfred Wetzel, Ministerio de los Territorios Orientales Ocupados