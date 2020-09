Diario Judío México - El actor, activista y filántropo Paul Newman murió a los 83 años en esta fecha en 2008. Newman era hijo de un padre judío y una madre científica cristiana, pero se describió a sí mismo en su edad adulta como judío, diciendo que “es más un desafío. Conocido por su buen aspecto, sus penetrantes ojos azules (aunque era daltónico) y su personalidad rebelde, irrumpió en el cine en 1954 y fue una nueva estrella en 1958, cuando apareció con Elizabeth Taylor en Cat on a Hot Tin Roof .

Newman también protagonizó Exodus (1960), The Hustler (1961), Hud (1963), Cool Hand Luke (1967), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y The Sting (1973), entre muchos otros atractivos y populares. películas. A menudo actuó frente a su esposa, Joanne Woodward, especialmente en Mr. and Mrs. Bridge (1990), y la dirigió en varios otros dramas. Ganó el Premio al Mejor Actor de la Academia en 1986 por su papel en El color del dinero de Martin Scorsese.

Opuesto a la guerra de Vietnam y políticamente progresista en muchos frentes, Newman estaba en el puesto 19 en la “Lista de enemigos” de Richard Nixon. Fue un importante patrocinador financiero de la revista The Nation, un activo defensor de los derechos de los homosexuales y uno de los filántropos más generosos de Hollywood, particularmente a través de las marcas de alimentos Newman’s Own, que fundó en 1982 con el escritor AE Hotchner; la compañía dona todos sus millones en ganancias a la caridad.

“Si no tienes enemigos, no tienes carácter”. —Paul Newman

