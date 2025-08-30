30 de agosto de 2024: Muere George Berci sobreviviente del Holocausto que revolucionó la medicina

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El 30 de agosto de 2024, el cirujano George Berci murió a la edad de 103 años en California . Gracias a él, las operaciones laparoscópicas se han extendido por todo el mundo, operaciones que no requieren una gran incisión, sino sólo pequeños agujeros. Esto ha ayudado a médicos de todo el mundo a hacer que las cirugías sean menos traumáticas, reducir el dolor y acelerar la recuperación de los pacientes. Y el propio Berci fue llevado a ese trabajo por una asombrosa combinación de circunstancias: una carrera fallida como violinista, los horrores del Holocausto y la ayuda del ministro soviético Boris Petrovsky. «Medusa» cuenta la historia de un cirujano estadounidense.

George Berci sobrevivió al Holocausto y falsificó documentos que protegieron a otros judíos de la muerte.

George Berci nació en 1921, entonces su apellido era Bleier. Lo reemplazó de adulto para no tener que lidiar con el antisemitismo que floreció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Su ciudad natal es Szeget, Hungría, pero Berci vivió casi toda su infancia en Viena, donde trabajaban sus padres músicos.

Cuando los sentimientos antijudíos se hicieron fuertes en Austria ( incluso antes del Anschluss ), la familia partió hacia su tierra natal. Pero ni siquiera en Hungría, George fue aceptado en la escuela debido a su nacionalidad. Sólo pudo conseguir trabajo en una escuela judía privada y a los 15 años tuvo que trabajar para pagar sus estudios.

No se le permitió entrar a la universidad, también por su nacionalidad. Así que pasó un año como pasante en un taller eléctrico y trabajó durante dos años en ingeniería mecánica. El propio Berci señala que esta experiencia le ayudó en el futuro: pudo perforar, tomar medidas y dibujar dibujos de instrumentos laparoscópicos.

Cuando George tenía 21 años, lo llevaron a un campo de trabajos forzados. Junto con otros jóvenes judíos, tuvo que construir barreras en las montañas de Rumania. Las condiciones eran muy difíciles: hambre, frío y trabajo físico agotador. Aproximadamente el 30% de los que estaban allí murieron en el campo. Pero Berci logró sobrevivir. Luego, él y otros jóvenes prisioneros fueron enviados a Polonia para descargar carros con municiones. George recordó que arrojaron proyectiles explosivos con la esperanza de que explotaran y “todo esto terminara”.

Dos años más tarde, se suponía que Berci terminaría en un campo de concentración. Pero el carruaje en el que viajaba se averió en el camino. Tuvieron que desengancharlo del tren. En ese momento se anunció una alerta de ataque aéreo, los guardias se escondieron y los prisioneros lograron escapar.

Berci llegó a Budapest, donde conoció accidentalmente a un hombre de la clandestinidad y, gracias a sus conocimientos de alemán, comenzó a participar en la creación de documentos falsos para judíos. Estos documentos permitían permanecer legalmente en la ciudad y, sin ellos, la persona se enfrentaba a la muerte. Si la patrulla hubiera detenido alguna vez a Berci, que estaba entregando documentos, y hubiera comprobado el contenido de su bolso, lo habrían matado. Pero esta vez todo salió bien.

Después de la liberación de Hungría, hubo grandes problemas con la comida en la capital y Berci decidió irse con su madre a su Seget natal. Sólo era posible llegar allí en tren militar. El acceso al antibiótico sulfanilamida ayudó: a cambio del medicamento, los militares se llevaron a Berci y a su madre.

En 1945 ingresó en la Universidad de Medicina de Seget. Y luego hice la residencia en cirugía allí. Le gustaba investigar, pero finalmente fue expulsado del instituto “por comportamiento inapropiado” cuando Hungría impuso su lealtad al gobierno comunista.

Un día, George recibió una llamada de Boris Petrovsky, un cirujano soviético, futuro Ministro de Salud, que da nombre al Centro Científico Ruso de Cirugía. Petrovsky estaba interesado en la investigación de Berci, pero respondió que ya no trabajaba. Petrovsky decidió ayudar al joven médico a través de sus propios canales. Como resultado, se retiraron los cargos contra Berci, consiguió un trabajo en Budapest y creó allí un departamento de cirugía experimental.

En 1956, cuando las tropas soviéticas reprimieron el levantamiento en Hungría, Berci trabajó como cirujano y, junto con sus colegas, operó a las víctimas durante dos días. Los médicos no tuvieron tiempo de ayudar a todos y personas con heridas de bala murieron en los pasillos del hospital. «Este es un recuerdo terrible», dijo Berci. Después de esto decidió abandonar Hungría.

A cambio de un soborno, él y su familia viajaron en tren hasta la frontera con Austria. Pero fue necesario cruzarlo ilegalmente. Caminaron cinco kilómetros de noche bajo la nieve y la lluvia, temiendo los rayos de los reflectores. Habiendo caminado un tercio del camino, su madre dijo que no podía ir más lejos y que regresaba. Dejó sus cosas y la levantó.

Viena ya no aceptó refugiados húngaros porque ya eran demasiados. Pero Berci logró negociar con la policía: a cambio de los servicios de un traductor, le concedieron asilo.

Trabajó en la clínica universitaria de Viena. Luego recibió una beca de dos años de la Fundación Rockefeller y en 1957 decidió emigrar a Australia. Parecía que lo más fácil era ir a Estados Unidos, pero escuchaba a menudo Radio Europa Libre, donde hablaban de cómo los comunistas podían atacar a Estados Unidos en cualquier momento. Berci decidió que no estaba satisfecho con esta posibilidad. Y eligió Australia porque, según creía, nadie la atacaría.

En Melbourne, donde Bersci llegó casi por accidente, le ayudaron a ponerse en contacto con el cirujano Maurice Ewing, quien primero le dio trabajo como asistente de laboratorio. Al mismo tiempo, Berci estudió activamente inglés en cursos gubernamentales, porque la falta de conocimiento del idioma era el principal obstáculo para su carrera. Finalmente volvió a la cirugía experimental.

La hija de George, Katherine DeFever, dijo que su padre tenía una habilidad asombrosa para sobrevivir: podía superar todos los horrores, descubrirlo y reinventarse.

Como se desprende de lo que le ocurrió a Berci antes de emigrar a Australia, el antisemitismo afectó mucho a su vida. Por lo tanto, después de mudarse a los Estados Unidos, a menudo les contaba a los grupos de estudiantes que visitaban el Museo de la Tolerancia en Los Ángeles lo que tenía que enfrentar.

Gracias a George Berci, las operaciones ahora causan menos dolor y la recuperación es más rápida

Durante la cirugía laparoscópica, todas las manipulaciones no se realizan a través de una gran incisión, sino a través de uno o varios orificios pequeños. George Berci no creó este enfoque, pero creó las herramientas que hicieron que las operaciones laparoscópicas fueran convenientes para los profesionales médicos y seguras para los pacientes. Además, trabajó mucho para que el método se extendiera por todo el mundo.

Cuando Berci comenzó a realizar laparoscopia, los cirujanos tenían que mirar a través de oculares para ver lo que estaba sucediendo en el cuerpo del paciente (y la imagen era bastante pequeña ), y la iluminación dejaba mucho que desear (sin mencionar el hecho de que era peligrosa: la luz las bombillas podrían explotar).

Una vez, mientras aún vivía en Australia, Berci fue a Londres por cuestiones de trabajo. Quería encontrar un ingeniero que entendiera en óptica médica. Le recomendaron a Harold Hopkins, un hombre “interesante, un poco loco”. Hopkins sospechaba de los extranjeros, pero la situación se salvó porque llegó tarde a la reunión y Berci empezó a silbar un concierto para violín mientras esperaba. Hopkins se sorprendió de que Berci conociera esa música. Y tuvo que compartir su biografía. Se interesó por Hopkins y, finalmente, después de descongelarse, le mostró al cirujano todo en lo que había estado trabajando. Resultó ser un invento revolucionario: en el tubo destinado a la cirugía laparoscópica había un conjunto de lentes que permitían ver un espacio grande, con buen aumento, de forma clara y brillante.

Berci presentó a Hopkins a Karl Storz, cuya empresa estaba interesada en producir dichos equipos. Requirió mejoras para que pudiera producirse en masa, y juntos lograron solucionar este problema.

Con el tiempo, Berci descubrió cómo integrar una cámara en el dispositivo para mostrar la imagen en la pantalla. Esto permitió no sólo al cirujano, sino también al resto del equipo operativo ver lo que estaba sucediendo. Y con un aumento. Este método también se utilizó en endoscopia, es decir, en el examen de órganos huecos, cuando el instrumento se inserta en aberturas naturales.

Al principio el problema fue la mala calidad de la imagen y la falta de color. Pero con la mejora de la tecnología fue posible superarlo. Al mismo tiempo, era imposible simplemente tomar una cámara de video creada por alguien; al menos era necesario descubrir cómo rehacerla de tal manera que se esterilizara. Berci también hizo frente a esta tarea.

En los años 1970, Berci encontró una bombilla ( desarrollada por el ejército estadounidense) que era ideal para instrumentos laparoscópicos: no se calentaba y era muy brillante. Todavía se utiliza décadas después.

Además, Berci creó varios instrumentos que ayudaron a realizar más manipulaciones durante las operaciones laparoscópicas, así como durante los exámenes endoscópicos. Por ejemplo, los instrumentos se han reducido a un tamaño tal que puedan ser utilizados por niños.

A finales de la década de 1960, lo llamaron a trabajar en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, primero como especialista visitante y luego a tiempo completo. Dirigió el departamento de cirugía endoscópica y comenzó a molestar a los cirujanos de todos los departamentos para que probaran la laparoscopia. Los ginecólogos resultaron ser los más complacientes . Y con el tiempo, gracias a la perseverancia de Berci y a las peticiones de los pacientes (que habían oído hablar de operaciones menos traumáticas), casi todos se interesaron por el enfoque.

Berci escribió varios libros sobre este tema, muchos artículos científicos, grabó cursos en vídeo y viajó constantemente con clases magistrales por todo el mundo. En un momento, durante dos o tres años, estuvo en una nueva ciudad todos los fines de semana enseñando el abordaje laparoscópico.

Continuó trabajando después de cumplir 100 años, evaluando y mejorando el equipo de su centro médico . Además, los colegas señalaron que este puesto no era en absoluto un simple homenaje al honorable cirujano: Berci de hecho introdujo muchas innovaciones en los últimos años de su vida.

Toda su vida, George Berci lamentó no poder nunca tocar música profesionalmente.

«Para mí, la música es más importante que la endoscopia», afirmó George Berci. Nació en una familia de músicos y comenzó a aprender a tocar el violín a los tres o cuatro años. A los 10 años ya daba conciertos y entre los 14 y 15 años era considerado un violinista profesional. Después de la guerra, estudió un tiempo en una academia de música y le gustó. Pero al final mi madre decidió que sería médico: se suponía que esta profesión les daría de comer.

A pesar de que la música nunca se convirtió en el trabajo de su vida, Berci continuó dedicándose a ella. Por ejemplo, después de emigrar a Australia, tocó allí en una orquesta de cámara.

«Cambió la cara de la cirugía, pero todavía se considera un violinista que accidentalmente hizo algo más con su vida», dijo su cuarta esposa, Barbara Weisfeld.

Cuando le preguntaron a Berci qué consejo daría a los jóvenes en estos tiempos difíciles, respondió :