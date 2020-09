Diario Judío México - Doce mil sastres de Nueva York se declararon en huelga en esta fecha en 1894 para protestar contra el sistema de explotación que explotó su trabajo durante medio año y luego no les dio trabajo para la otra mitad. Según The Outlook (15 de septiembre de 1894), una revista de Nueva York, sus demandas fueron “por un día de diez horas, desde las 7 a.m. a las 6 PM, con una hora libre al mediodía, un salario mínimo semanal y un día de pago semanal “.

La”Asociación Protectora” de fabricantes de mantas (muchos de ellos judíos, como la mayoría de sus trabajadores), así como varios importantes los comerciantes de ropa al por mayor “declararon que debían considerar correctas las demandas de los hombres, que no debería existir ningún negocio que no pudiera pagar a los trabajadores el salario mínimo solicitado”, mientras que “la prensa y el público también han sustentado sinceramente estas demandas”.

No cabe duda de que el público pagará, si es necesario, el aumento de los precios de la ropa que se hace necesaria ”, aunque la huelga duraría gran parte del otoño. En un artículo del 13 de septiembre de 1894, el New York Times describió a los trabajadores en huelga como “viviendo la mitad del año con lo que ahorraron de los escasos salarios [$ 4 por semana] ganados en la otra mitad”.

El año 1894 fue un año de depresión económica y disturbios laborales generalizados, incluida la huelga Pullman, que paralizó los ferrocarriles, convirtiendo a Eugene Victor Debs en el líder laboral más importante de Estados Unidos, y derribó la violenta represión gubernamental.

“El sistema de sudoración ha sido condenado públicamente durante muchos años, pero mientras los hombres consintieron en trabajar por salarios miserables y durante horas excesivas, la competencia de los hombres por el trabajo y del público por bienes baratos dejó a todos los interesados ​​indefensos. Los hombres mismos eran el único poder que podía detener el proceso constante hacia los salarios de hambre.

Tampoco podrían haber hecho nada si no hubieran sido organizados en un ‘sindicato’. “Los resultados de esta huelga deberían convencer a los más incrédulos de que hay poder para el bien y para el mal en los sindicatos, y que la opinión pública puede hacerlo mucho para facilitar la justicia en tales casos. . .” –The Outlook

