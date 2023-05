5 de mayo de 1993: Fallece Irving Howe

Conocido por la crítica literaria , así como sociales activismo político , Howe escribió biografías críticas sobre Thomas Hardy William Faulkner , y Sherwood Anderson , un examen booklength de la relación de la política a la ficción y ensayos teóricos sobre el Modernismo, la naturaleza de la ficción, y Darwinismo social .

También fue uno de los primeros en reexaminar el trabajo de Edwin Arlington Robinson y liderar el camino para establecer la reputación de Robinson como uno de los grandes poetas del siglo XX. Su escritura retrataba su disgusto por la América capitalista .

Escribió muchos libros influyentes a lo largo de su carrera, como El declive de lo nuevo , El mundo de nuestros padres , Política y novela y su autobiografía Un margen de esperanza . También escribió una biografía de Leon Trotsky , quien fue uno de sus héroes de la infancia.

La exhaustiva historia multidisciplinaria de Howe sobre los judíos de Europa del Este en América, World of Our Fathers , se considera un clásico del análisis social y la erudición general. Howe explora la Nueva York socialista judía de la que proviene. Examina la dinámica de los judíos de Europa del Este y la cultura que crearon en Estados Unidos. World of our Fathers ganó el Premio Nacional del Libro de Historia en 1977 [4] y el Premio Nacional del Libro Judío en la categoría de Historia. [5]

También editó y tradujo muchas historias en idish y encargó la primera traducción al inglés de Isaac Bashevis Singer para Partisan Review . [2] En ese sentido, criticó las primeras obras de Philip Roth , Goodbye Columbus y Portnoy’s Complaint , como caricaturas filisteas y vulgares de la vida judía que complacían los peores estereotipos antisemitas .

En 1987, Howe recibió una beca MacArthur .