Todos aspiramos a ser mejor de lo que somos. Buscamos tener una vida plena y poder tener relaciones sanas. Queremos ser felices.

Antes de ser mejor madre, padre, amiga, hermano, líder, empresario etc.… se debe de aspirar a ser mejor persona. Hay que aprender a escuchar sin juzgar, entender con compasión y a dar con las manos llenas, con gusto y sin esperar algo en cambio.

Esto se logra cuando uno está listo a aceptar la vida y a personas sin tratar de cambiarlas. Cuando se vive en paz consigo mismo y se puede reconocer las debilidades, sus carencias y sus potencialidades.

La mejor persona puede aceptar más y juzgar menos. Sus acciones provienen de la abundancia emocional y buenas intenciones. Estas personas son capaces de ver al otro con compasión y reconoce/ acepta que siempre existe otro punto de vista el cual se debe de aprender a respetar.

Uno es mejor persona cuando escucha, entiende y respeta todo lo que no le gusta.

La vida presenta adversidades. Si estas se logran superar, entonces se aprende a ser humilde, agradecido y más sensible; porque a pesar del dolor o del sabor amargo que tuvieron que superar, su buena lección superará el malestar y promoverá el poderse convertir en mejor persona.

En general, todos queremos vivir mejor, disfrutar la vida y vivir en paz. Es triste perder las oportunidades que llegan por dejar que el orgullo, el ego o los reproches ganen.

Él hubiera, no existe, lo que no se hizo no es una justificación. Es importante hacer lo necesario para vivir mejor.

Ser una mejor persona, es una necesidad básica para vivir mejor, no es un lujo que se da ocasionalmente. Sin embargo, para muchos es difícil tratar de ser mejor.

5 consejos prácticos para ser una mejor persona:

1. Escucha y edita tus pensamientos todos los días. Reconoce tus diálogos internos, pon atención si críticas, reprochas, juzgas o agradeces, aprendes y ayudas.

2. Renueva tu mente diariamente. Estudia y aprende cosas nuevas, observa y mejora tus acciones y tu forma de pensar.

3. Descubre tu misión en la vida. Aporta, ayuda, inspira y conviértete en un ejemplo con las personas que te rodean.

4. Recuerda que eres un ser valioso. Aprende a respetarte y cuida y ama la persona que eres.

5. Perdona, agradece lo que tienes y ama lo que te rodea. Una alma ligera y generosa vive en armonía con el universo y este le responde con abundancia.

La receta

Ser Mejor Persona

Ingredientes:

Convicción- tener la certeza que uno puede ser mejor y tiene el poder para cambiar

Acciones concretas y positivas– disciplina y dirección para actuar diario.

Propósito – descubrir qué camino seguir para aportar y servir al mundo

Esperanza – fe y deseo de superación

Gratitud – agradecimiento y reconocimiento de las bendiciones y las oportunidades

Afirmación personal para ser mejor persona:

Tengo la convicción y el deseo de convertirme en una mejor persona. Acepto el reto diario para encontrar las cosas positivas. Reconozco que ser mejor persona implica comprometerme conmigo mismo/a para aprender, perdonar, cambiar y aceptar a los demás sin tratar de cambiarlos o juzgarlos. Agradezco sinceramente la oportunidad que tengo para crecer y aceptarme. Soy una persona valiosa. Me cuido. Me quiero tal cual soy.

Como se puede ser una persona buena:

1. Ser mejor persona es una condición natural y sana del ser. Cada uno cuenta con una chispa divina y única que invita a tratar de ser mejor. Este sentir es un instinto personal que motiva cada día a superarse.

2. Buscar la excelencia personal es un compromiso y una obligación. Volverse grandioso es responsabilidad y una obligación propia que conduce al bienestar y a la paz mental, ya que estar bien con uno es la condición primordial para desarrollar el carácter positivo.

3. Ser mejor persona le da valor a la vida y llena de alegría al alma. Una persona plena y satisfecha ve el mundo con gratitud, tiene mejores relaciones personales, mayor probabilidad de triunfar. Es una persona que su vida es realmente divertida, valiosa y satisfecha.

La diferencia entre el querer ser una buena persona y el serlo consiste en la determinación y la iniciativa que se tome diariamente.

