6 de septiembre de 1986: Extremistas palestinos atacan la sinagoga Neve Shalom de Estambul

La masacre de la Sinagoga Neve Shalom ocurrió el 6 de septiembre de 1986 cuando un grupo de presuntos terroristas de la Organización Abu Nidal mataron a 22 fieles dentro de la Sinagoga Neve Shalom en Estambul, Turquía.

Ataque

La pareja de hombres armados irrumpió en la sinagoga alrededor de las 9:17 de la mañana del 6 de septiembre de 1986, cuando los fieles estaban recitando la parashá de Shabat. Los terroristas entraron por el lado de los hombres de la mehitza donde abrieron fuego contra la multitud con ametralladoras y luego rociaron los cuerpos de los muertos y heridos con gasolina, a la que prendieron fuego. Los testigos dijeron que escucharon a los pistoleros hablar árabe entre ellos.

Los atacantes sacaron granadas «extremadamente poderosas» y se hicieron estallar, suicidándose y desfigurando sus cuerpos con tanta fuerza que los investigadores no pudieron identificar quiénes eran. Las granadas provocaron un incendio en el edificio que duró varias horas.

Al final de la masacre, 22 personas habían sido asesinadas. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 30 y 82 años. Tres de las personas asesinadas eran judíos persas, incluido un rabino nacido en Irán . Unas dos docenas resultaron heridas, entre ellas cuatro mujeres alcanzadas por astillas en la galería de mujeres.

Consecuencias

Dos grupos libaneses previamente desconocidos se atribuyeron por separado la responsabilidad de la masacre, pero se ha puesto en duda la autenticidad de las afirmaciones. La ​Organización Palestina Abu Nidal , aunque nunca se atribuyó la responsabilidad, era ampliamente sospechada de haber perpetrado el ataque. La policía turca sospechó que el tiroteo fue realizado por Abu Nidal pero con la ayuda de otros grupos, que creía que probablemente eran Irán, Libia y Siria .

Todas las víctimas fueron enterradas en el cementerio judío Ulus Ashkenazi .

Reacciones

La masacre de Neve Shalom fue ampliamente condenada en Turquía e internacionalmente. El Gabinete de Turquía organizó una sesión especial poco después por orden del primer ministro Turgut Özal, quien calificó el incidente de «atroz» y «ataque odioso». Las sinagogas e instituciones judías recibieron fuertes medidas de seguridad por temor a otro ataque. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, escribió una carta a la comunidad judía de Estambul condenando enérgicamente la masacre.

El primer ministro israelí, Shimon Peres, denunció el ataque como «bestial» y prometió «no descansar hasta que cortemos esta mano asesina». El decano asociado del Centro Simon Wiesenthal, Abraham Cooper , dijo que la masacre fue una «resurrección de las imágenes y el salvajismo del Holocausto «.

Referencias