60 Años de Excelencia en Vail

La Montaña de Vail es todo menos ordinaria, construida bajo el espíritu pionero de sus fundadores, Vail contagia una sensación especial que los amantes del esquí y snowboard solo consiguen visitando el legendario destino y recorriendo sus espectaculares Back Bowls. El pasado 15 de Diciembre el resort celebró 60 años de esa vibrante energía y emoción clásica durante toda la temporada de nieve.

Nada celebra más ese sentimiento vintage de Vail y de un memorable día de esquí, como el famoso aprè ski, (después de esquiar), la hora de relajarte y brindar con tu coctel o cerveza favorita durante el Après Ski de Vail. Por eso, Vail ha decidido crear experiencias après (o post esquí) vibrantes y únicas dentro y fuera de la montaña durante toda la temporada del 60.º aniversario de la Montaña de Vail, desde bares de hielo hasta un ‘pasaporte Aprés’ para disfrutar de su diversa y emocionante oferta de restaurantes y bares.

La Montaña de Vail da un giro moderno a esas emociones Vintage de sus orígenes, a la par de enseñarnos cómo serán los próximos 60 años para el resort y la industria. Además, esta será una de las temporadas más largas de su historia, ya que dio inicio a la temporada de nieve el 11 de Noviembre de 2022 y cerrará hasta Abril 24, 2023.

Vail ofrece más de 5,300 acres de pistas de esquiar, incluidos siete majestuosos Back Bowls en invierno y un extenso menú de actividades de verano a través de Epic Discovery. Todo esto, sumado al espíritu de innovación inherente de los fundadores de Vail y la constante búsqueda de excelencia en servicio al huésped y operaciones, Vail es un lugar como ningún otro en la Tierra.

Bajo cielos azules más de 300 días del año, Vail es el principal destino turístico de montaña del mundo y ofrece una experiencia de 1er nivel los 365 días del año, iniciando por su vasto terreno y la imponente belleza natural de sus cordilleras circundantes: Gore y Sawatch, hasta sus eventos insignia, boutiques y spas de clase mundial, interminables opciones culinarias, así como los lujosos alojamientos que bordean sus calles peatonales.

La Montaña de Vail hizo una alianza con la destilería local 10th Mountain Whiskey, para crear dos bebidas únicas conmemorativas, un Bourbon de edición limitada del 60 aniversario de Vail Mountain y el Bourbon Henry’s Legacy. Estos licores conmemorativos están disponibles en lugares exclusivos de alojamiento y en la montaña, así como en el salón de degustación de 10th Mountain Whiskey Distillery en Bridge Street en Vail.

El Bourbon de edición limitada del 60 aniversario de la Montaña de Vail fué seleccionado a mano por la directora de operaciones de Vail Mountain, Beth Howard, y su equipo de liderazgo, y se puede encontrar en cócteles exclusivos en The Lodge at Vail, The Arrabelle, The 10th y los Bares de Hielo. Estos cócteles han sido cuidadosamente elaborados por 10th Mountain Whiskey y rinden homenaje a la historia de Vail.

Henry’s Legacy Bourbon se logró en colaboración con Henry, el primer miembro K9 de Vail Ski Patrol. Como pionero del programa de perros de rescate de avalanchas de Vail, Henry abrió el camino para la próxima generación de perros de rescate de avalanchas y es conocido cariñosamente como “The Dogfather”. Henry’s Legacy Bourbon y 10th Mountain Whiskey donan una parte de todas las ganancias a K9s for Warriors, el proveedor de perros de servicio para veteranos más grande del país.

Delicados y juguetones, los copos de nieve cane suavemente, cubriendo las pintorescas calles, edificios y árboles en una capa de blanco que refleja el brillo de la luna. Un paraíso nevado que se ha robado los corazones de los esquiadores desde hace muchos años, Vail se ha convertido en el ícono de los destinos invernales de Colorado.