75° aniversario de la ejecución del comerciante judío iraquí Shafiq Adas y la expulsión de las comunidades judías de Irak

El juicio y ejecución de Shafiq Adas hace 75 años están bastante bien documentados. El propósito de este informe es arrojar luz sobre la atmósfera política que prevaleció en Irak y que condujo a su trágica muerte, que en última instancia desencadenó la emigración masiva de judíos iraquíes.

Para mí, esta historia es también personal, ya que viví estos hechos. Los acontecimientos que describo ocurrieron cuando yo tenía 16 años y vivía en Basora, Irak. No era particularmente cercano a Adas, pero lo veía con frecuencia, porque un pariente cercano mío era la mano derecha de Adas y se sentaba junto a él en la oficina de su concesionario de automóviles (Adas y su hermano Ibrahim eran los únicos agentes en Irak de Ford Motor Co., neumáticos Michelin y algunas otras empresas automotrices). Casi cada vez que visitaba a mi pariente, el Sr. Adas estaba allí y nos referíamos a él como Abu Zaki.

Shafiq Adas conducido a la horca el 23 de septiembre de 1948.

Ley marcial en Irak

El gobierno iraquí anunció la ley marcial varias horas antes del establecimiento de Israelת el 14 de mayo de 1948. El motivo de la ley marcial supuestamente era proteger la retaguardia del ejército iraquí, que participó en la guerra contra el naciente Estado de Israel.

Inicialmente, la comunidad judía sintió que la ley marcial les brindaría suficiente seguridad y evitaría que la turba causara daños como lo había hecho en 1941, cuando un gobierno pronazi instigó la violencia contra la comunidad judía, un evento que comúnmente se conoce como el Farhud. [1] Sin embargo, la ley marcial creó de hecho cuatro tribunales militares. Uno de ellos estaba ubicado en Basora y estaba encargado de juzgar a «espías, sionistas y comunistas». La comunidad judía en Irak pronto descubrió que la ley marcial no estaba destinada a proteger la retaguardia del ejército iraquí, sino a acosar y castigar a la comunidad judía, particularmente teniendo en cuenta el pobre desempeño del ejército iraquí en la guerra.

Los judíos serán combustible para un fuego que los consumirá

La vida de los judíos en Irak se volvió cada vez más peligrosa. Un ejemplo ilustrativo es que, en 1948, Irak tenía una emisora de radio nacional, y varias veces al día transmitía el canto: «Tel Aviv, Tel Aviv será quemado por las llamas y los judíos, los judíos serán el combustible».

Los periódicos también publicaron crueles historias antisemitas acusando a los judíos de Irak de ser quinta columna de la «entidad sionista», y Adas fue señalado en estas acusaciones, sobre la base de acusaciones infundadas. El Partido Istiqlal, con el apoyo del ministro de Defensa, Sadiq al-Bassam, lanzó manifestaciones en Bagdad y Basora exigiendo la ejecución de Adas. El portavoz del partido era el periódico ultranacionalista Al-Istiqlal, bajo el mando del editor en jefe Fa’iq al-Samara’i,[2] quien dirigió una feroz campaña contra la comunidad judía iraquí y contra Adas en particular.

Un periódico aún más cruel fue Al-Yaqdha, editado por Salman al-Safwani. Decía que los judíos son sionistas y no deberían ser tratados como ciudadanos iguales. Estaba obsesionado con Adas y del mismo modo llevó a cabo una campaña contra él. Ishaq Bar-Moshe relata en su libro La salida de Irak que entró en una tienda llevando un ejemplar de Al-Yaqdha, y el comerciante armenio, un conocido suyo, miró el periódico y preguntó: «Entonces, ¿cuáles son las titulares sobre Adas?»[3]

Contribuciones forzadas para rescatar a Palestina

En ese momento, Irak estaba inundado de lemas sobre «Rescatar a Palestina». Los comerciantes, y en particular los judíos, se vieron obligados a hacer grandes contribuciones para el rescate de Palestina. Según su antiguo asistente, el propio Adas hizo una gran contribución, al igual que todos los demás comerciantes y empresarios judíos.

Como parte de la campaña Rescate Palestina, el gobierno iraquí sobreimprimió todos los sellos postales y fiscales con el lema «Rescate de Palestina». El eslogan también se imprimió en una variedad de otros billetes, incluidos los boletos de autobús.

El juicio y la ejecución de Shafiq Adas

El juicio de Adas y las circunstancias que lo rodearon han sido ampliamente cubiertos por escritores iraquíes de la era posterior a Saddam. Lo más impresionante fueron los dos volúmenes sobre la historia de los judíos de Irak escritos por Al-Ruba’i, que proporcionan un amplio trasfondo del juicio y sus consecuencias.[4]

Adas fue juzgado por un tribunal militar bajo la presidencia del coronel Abdullah al-Na’sani por supuestamente vender armas a sionistas. De hecho, lo que vendió, en asociación con empresarios musulmanes, fue chatarra comprada al ejército británico, que mantuvo una fuerte presencia en Irak durante la Segunda Guerra Mundial. Se trajeron «testigos» para que declararan que Adas era culpable. Tres conocidos abogados musulmanes llegaron a Basora desde Bagdad como abogados defensores, pero al-Na’sani no les permitió interrogar a ninguno de los «testigos» de la acusación. Al-Na’sani también informó a los abogados que no aceptaría testigos de la defensa. Los abogados decidieron dimitir y dejaron a Adas indefenso.

El novelista Louie Abbas Hamza en su obra El portador del paraguas describe la escena del ahorcamiento de forma bastante dramática:

«El veredicto de ahorcar a Adas en Basora el 23 de septiembre de 1948 se ejecutó en las primeras horas de la mañana, que coincidió con su cumpleaños 48. El fresco de la mañana, la oscuridad del lugar o el temor de la horca no impidieron que miles de personas de Basora y de otros lugares se reunieran, algunos desde la noche anterior, para observar y celebrar el acontecimiento. Mientras la multitud celebraba el espantoso suceso, los miembros de la comunidad judía permanecieron en sus casas a puertas cerradas, temiendo que una multitud jubilosa pudiera volverse violenta.»

Según Hamza, Adas fue ahorcado no una, sino dos veces, porque el médico a cargo del evento afirmó que el corazón de Adas todavía latía después del primer ahorcamiento, y tres policías tuvieron que levantarlo nuevamente para un segundo ahorcamiento. Esto estaba en consonancia con el código penal iraquí, según el cual el ahorcamiento debe realizarse hasta la muerte.

El ahorcamiento se llevó a cabo frente a una nueva casa que Adas estaba construyendo, lo que irónicamente indicaba que no tenía intención de abandonar Irak. Algunos periódicos de la época afirmaron que la nueva casa estaba destinada a ser la embajada de Israel. En cuanto a por qué la embajada estaría en Basora y no en Bagdad, la capital, los periódicos no dieron ninguna explicación.

Documentos revelados por el gobierno británico 30 años después del evento muestran que el embajador británico en Irak, Sir Henry Mark, escribió el 20 de septiembre de 1948 al Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres que se reunió con el primer ministro Muzahim al-Pachachi y le dijo que el sistema británico se opone al ahorcamiento de un hombre inocente. Al-Pachachi respondió: «El asunto estaba en manos del regente y aunque el regente se opone al ahorcamiento, cree que el interés nacional no le deja otra opción».

De manera similar, el embajador de Estados Unidos en Irak, George Worth, escribió al Departamento de Estado sobre su reunión con el regente, quien le dijo que no podía hacer nada más que aprobar el veredicto. El regente estaba bajo presión del ejército y de actores políticos clave, de modo que no aprobar el veredicto pondría en peligro el futuro del Reino.

El propio Al-Na’sani tiene su propia versión del juicio. Según un escritor, al-Na’sani dijo a un círculo de judíos con los que tenía relación: «He sentenciado a muerte a Adas porque era consciente de que el pueblo iraquí estaba buscando un sacrificio. Si Adas no fuera ahorcado, ellos lo harían». «He realizado pogromos contra los judíos en Irak, en venganza por los muchos soldados iraquíes que murieron en la guerra. Al colgar a Adas, he salvado a los judíos de las masacres». [5] Trágicamente, puede haber un elemento de verdad en lo que al -Dijo Na’sani.

Muchos años después, Jabbar Jamal al-Din, poeta y profesor de la Universidad de Najaf, escribió un hermoso panegírico:

«[Adas] es uno de los que plantan rosas en el Jardín de Primavera. [Él] era un comerciante honorable entre los comerciantes de Irak. Su preocupación no era la ganancia o la pérdida, sino que su única preocupación era servir a los oprimidos y brindar alivio a los desfavorecidos. Quizás la característica más verdadera añadida a este iraquí auténtico es que él es el creador que conecta con el corazón humano y canta en nuestros corazones canciones de alegría y tragedia.»[6]

El ahorcamiento de Adas tuvo un impacto dramático en la comunidad judía en Irak y fue el detonante para que intentaran irse. Mir Basri, escritor e historiador y último presidente de la comunidad judía en Irak, dijo que el juicio y la ejecución de Adas demostraron claramente que incluso un judío de una familia de gran reputación que estuviera plenamente integrada en la sociedad iraquí, como Adas, no estaba a salvo del castigo, y que claramente los judíos no tenían futuro en el país. [7] Anwar Shaul, un poeta judío iraquí de gran prestigio, también señaló que la ejecución de Adas intensificó los esfuerzos de la juventud judía de Irak para salir del país de todas las maneras posibles. [8]

Desnacionalización de los judíos iraquíes

Menos de dos años después del ahorcamiento de Adas, el Parlamento iraquí aprobó sin deliberaciones – el 6 de marzo de 1950 – una ley que permitía al gobierno derogar o quitar la nacionalidad iraquí a cualquier judío que quisiera abandonar el país. Aquellos que optaron por salir recibieron un salvoconducto con la inscripción: «La nacionalidad iraquí del portador ha sido anulada y no se le permitirá en absoluto la entrada a Irak».

Mi propio salvoconducto iraquí con el sello: «La nacionalidad iraquí del portador ha sido anulada y no se le permitirá en absoluto la entrada a Irak». También están estampadas la fecha en que renuncié a mi ciudadanía iraquí (13 de junio de 1950) y la fecha de mi salida de Irak, 9 de abril de 1951.

Algunos podrían argumentar que la ley que permitía a los judíos renunciar a su nacionalidad y salir del país era justa y razonable, ya que aquellos que no deseaban renunciar a su nacionalidad aparentemente podían quedarse. Sin embargo, el gobierno impuso medidas económicas equivalentes a la asfixia. Todos los judíos que trabajaban en agencias gubernamentales y entidades públicas fueron despedidos y se presionó para obligarlos a renunciar y negarles sus pensiones. Se restringió el acceso a las cuentas bancarias y se negaron todas las licencias de importación a los judíos. Los viajes fuera de Irak fueron severamente restringidos y las universidades negaron la entrada a estudiantes judíos. En resumen, la ley que permitía a los judíos renunciar a su nacionalidad e irse parecía voluntaria; la realidad no dejó a los judíos otra opción que irse.

Esto cerró la larga historia de los judíos que vinieron de Babel al soberano Irak y abrió el capítulo sobre los refugiados judíos de Irak a Israel.

Para mí, personalmente, a los 18 años, con un diploma de escuela secundaria y sin perspectivas de educación superior ni oportunidades de una ocupación o empleo fructíferos, no había otra alternativa que salir de Irak. Como muchos de mi generación, renuncié a mi ciudadanía y abandoné Irak. No me arrepiento y nunca en las últimas siete décadas he considerado buscar un «derecho a regresar» a Irak.

