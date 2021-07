Soy una fan de pinterest. Es una red para gente ordenada, la amo a pesar de ser la persona más desordenada del planeta, Marie Kondo ve mi placard y se desmaya. Pinterest es una red distinta, la gente no se saca selfies y en Uruguay no es comercial. La gente no postea fotos personales con muchos filtros ni viajes maravillosos, solo sus intereses de manera ordenada y sistemática.

Durante la pandemia en mis ratos de aburrimiento entraba para chusmear nuevas tendencias de zapatos, cocina, ropa, tapabocas. En lo personal, me gustan mis tableros de comida, tengo uno que se llama dieta noviembre 2018 y me cuenta que comía cuando tenía la sublime esperanza de bajar de peso con una dieta deliciosa.

Hoy revisé lo que tenía guardado como shabat y comparto algunos piques interesantes.