Una luchadora de la resistencia judía y sobreviviente del Holocausto habló sobre sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial durante su aparición como invitada el miércoles por la noche en "The Daily Show with Trevor Noah".

Noah, quien cambió el nombre de su programa a “Daily Social Distancing Show” debido a la pandemia del coronavirus, presentó a Selma van de Perre diciendo que ha “vivido una vida extraordinaria, llena de triunfos, pruebas y tribulaciones. "

Van de Perre, de 98 años, vivió en los Países Bajos durante el Holocausto, donde trató de ayudar a los judíos a obtener pasaportes, documentos de viaje, comida y transportes durante la ocupación nazi. Cuando fue capturada, la enviaron al campo de concentración de Ravensbrück en Alemania y la obligaron a trabajar en una línea de montaje fabricando máscaras de gas para soldados alemanes.

Van de Perre, que recientemente publicó sus memorias, "Mi nombre es Selma", no fue criada como judía practicante, pero dijo que después de que los nazis invadieron los Países Bajos, todos los judíos se sintieron "como forasteros".

“Mis bisabuelos eran muy religiosos, pero mi padre era un gran liberal”, explicó. “Vivíamos una vida entre cristianos y éramos solo uno de ellos. No se sintió [que] fuéramos judíos, eso cambió cuando entraron los alemanes ".

Añadió: “Estábamos pensando que el fin llegaría pronto, de hecho llegó más tarde de lo que pensábamos, pero en ese momento se dijo que [la ocupación nazi] solo duraría seis meses. Los Países Bajos fueron neutrales en la Primera Guerra Mundial y toda la población pensó que esta vez también seríamos neutrales y que no se consideraría ninguna ocupación. Entonces, cuando llegó, fue una gran sorpresa ".

La sobreviviente del Holocausto hizo su aparición en el programa de entrevistas el mismo día que Holanda celebró 76 años desde su liberación de la ocupación nazi. Habló sobre la importancia de conmemorar el Holocausto y dijo que todos los años visita Ravensbrück con un grupo de hombres y mujeres que se están capacitando para ser maestros, para poder compartir su historia con ellos.

"Todas las mañanas, cuando me despierto, me alegro de estar viva", le dijo a Noah. "Y me doy cuenta del hecho de que estoy vivo y muchos, muchos, muchos miles de personas no lo están".