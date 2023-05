A propósito del Día Internacional de la Mujer: ¿Soñará Isabel Allende con el Nobel de Literatura?

A propósito del recientemente celebrado o conmemorado Día Internacional de la Mujer, tengo algunas preguntas válidas ¿soñará Isabel Allende con el Nobel de Literatura?, ¿se dará a sí misma permiso para contemplarse subiendo las escaleras para recibir el galardón más importante en la vida de un escritor / escritora?

Tengo las preguntas, pero no tengo las respuestas. Y tampoco tengo muchas esperanzas de que ella lea este texto y pueda aclarar mis dudas.

Lo que sí tengo es una hoja en blanco en la cual hacer un análisis a la vista de todos mis lectores sobre la posibilidad de que ese suceso pueda o no llegar a materializarse.

Empecemos por el obstáculo más obvio, Isabel es una mujer que se auto percibe a sí misma como integrante del género femenino. Es decir, pertenece a la minoría más mayoritaria de la humanidad. En ese sentido los números le juegan en contra. Hasta ahora, el galardón ha sido entregado 115 veces a 119 personas, de las cuales, solo 17 han sido mujeres… eso representa un catorce por ciento del total.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que Allende es considerada la escritora viva más leída de la lengua española, con más de 72 millones de ejemplares vendidos y con obras traducidas a 42 idiomas. Su primer gran éxito de ventas fue “La casa de los espíritus”, que fue adaptada y llevada al cine en 1993. Su novela “Largo pétalo de mar”, publicada en el 2019, se posicionó en el primer lugar en ventas en Chile, Colombia, México y Uruguay.

Soy parte de la legión de lectores que ha disfrutado de la larga y prolífica carrera literaria de esta escritora de cuyas letras me enamoré después de leer “La casa de los espíritus” y “Paula”… No sé cuántos de sus libros integran mi biblioteca, pero puedo asegurar que he sido su lectora consecuente… De sus últimas producciones editoriales ya me leí “El amante japonés” y “Largo pétalo de mar”, y tengo pendientes (en mi mesita de noche) “Violeta” y “Mujeres del alma mía”.

Pero sigamos analizando las estadísticas… De los 119 escritores que han recibido el Nobel de Literatura solamente seis han sido latinoamericanos: el poeta mexicano Octavio Paz (1990), los chilenos Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971), el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967), el colombiano Gabriel García Márquez (1982) y el peruano Mario Vargas Llosa (2010).

Es decir, que las posibilidades de Allende como escritora proveniente de la región latinoamericana son todavía más pequeñas que las que le otorgan su condición femenina. En este caso estamos hablando de un ínfimo cinco por ciento del total…

No sé si será motivo de desconsuelo para Isabel que sus posibilidades de obtener otros galardones importantes en el campo de la literatura tampoco parecen ser muy prometedoras.

De un total de 349 personas galardonadas por España con el Premio Príncipe de Asturias, sólo 37 mujeres han alcanzado este reconocimiento, lo que supone aproximadamente un triste 10.6 por ciento del total. El Premio Cervantes, creado en 1975, solamente ha sido entregado a 6 mujeres hasta la fecha, lo que representa un 13 por ciento del total.

A pesar de que hay muchos detractores de la literatura de esta escritora de origen chileno, algunos de los cuales dicen que lo de ella es más bien la pseudo literatura y que persigue una finalidad comercial al escribir; ella ha recibido algunos importantes reconocimientos, entre los cuales destacan el Premio Nacional de Literatura de Chile (2010), el Premio PEN Center Lifetime Achievement de Estados Unidos (2016), el Premio California Hall of Fame de Estados Unidos (2016), el Premio Anisfield-Wolf Lifetime Achievement (2017), y el Premio Liber 2020 a la autora hispanoamericana más destacada.

En 2014, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad y, en 2018, recibió la Medalla de Honor del National Book Award de Estados Unidos. Hasta la fecha cuenta con más de quince doctorados honoríficos internacionales, incluido uno por la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos).

Me gustaría mucho pensar que alguien que ha destacado tanto en la carrera literaria que decidió seguir, a pesar de ser una mujer latinoamericana, sí se atrevería a soñar con recibir algún día el Premio Nobel de Literatura o, aunque sea (escrito con el más irónico de los tonos), el Premio Miguel de Cervantes…

Hace poco aplaudimos el Día Mundial de la Poesía y conmemoramos/celebramos el Día Internacional de la Mujer, dos fechas que me importan mucho, pues soy una mujer que escribe poesía y que sueña con destacar en el mundo de las letras.

Pero si el camino no parece nada sencillo para alguien como Isabel Allende, con sus 73 millones de ejemplares vendidos y todos los galardones acumulados, creo que mucho menos lo será para mí.

Sin embargo, el alma tiene razones que solo el alma comprende… así que yo si me permito soñar con un éxito relativo en el campo de las letras, a pesar de mi género, a pesar de que soy latinoamericana y a pesar de que pertenezco al pueblo judío… por lo que las posibilidades no parecen sumarse a mi favor… ser miembro de tres minorías de manera simultánea no parece ser muy promisorio a la hora de lograr el éxito que ahhelo como escritora y como poeta…

Tal vez Isabel Allende sea más realista y pragmática que yo, tal vez ni siquiera haya contemplado la posibilidad de viajar a Suecia, algún día, para recibir la medalla y el galardón creados por el filántropo sueco Alfred Nobel.

Lo que sí sé es que esta escritora que yo tanto admiro no se queda esperando sentada para que el mundo sea un lugar cada vez más cercano a la igualdad de géneros, y que, por ello, creó la Fundación Isabel Allende que tiene como objetivo la protección y empoderamiento de los derechos de mujeres y niñas en el mundo.

¿Quién sabe lo que sueña o no la autora de “La casa de los espíritus”?, pero a mí sí me gustaría vivir en un mundo en el que sea real la posibilidad de que más mujeres talentosas, preparadas e inspiradoras puedan ser condecoradas y reconocidas en el mundo de las letras, a nivel nacional e internacional.

Espero que el paso del tiempo no termine por convencerme de la premisa expresada por Calderón de la Barca cuando afirmó: ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”.

Y yo sigo con la duda: ¿soñará Isabel Allende con recibir el Nobel de Literatura?