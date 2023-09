A un año de la revolución de Irán contra el régimen islámico

«Por un baile en el callejón

Por romper el tabú de besarse en público

Por nuestras hermanas, la mía y la tuya

Por un cambio en la mentalidad de los fanáticos

Por la vergüenza de los padres por los bolsillos vacíos

Por el anhelo de una vida normal.»

«Baraye [Por el bien de]», una canción del cantautor iraní Shervin Hajipour

El 16 de septiembre de 2023 se cumple el primer aniversario del asesinato de la mujer kurdo-iraní Jina (Mahsa) Amini, de 22 años, quien fue arrestada por la policía religiosa iraní por llevar su velo «indebidamente» y murió bajo custodia policial. Su asesinato provocó protestas en todo Irán, ya que se convirtió en el símbolo del levantamiento contra el régimen iraní.

Unos días antes de que Jina se convirtiera en emblema nacional, su familia grabó las siguientes palabras en su lápida: «Jîna giyan, to namirî, nawit ebête remiz [Jina, alma mía, no morirás. Tu nombre se convertirá en un símbolo]».

Sin embargo, Jina fue arrestada, torturada y asesinada no sólo porque llevaba su hijab demasiado «holgado», sino también porque era kurda. El activista kurdo-sueco, Dr. Kochar Walladbegi, escribe: «En Irán… las minorías como los kurdos son reprimidas… Para los kurdos, ser asesinado y torturado es un comportamiento sistemático [de la República Islámica]. ¡Enfrentan esto todos los días de sus vidas!… Jina fue torturada por la policía moral iraní… ¡también porque era kurda y mujer, lo que la convierte en una minoría dentro de una minoría! Decidí llamarla por su nombre kurdo Jina, que significa vivir, un nombre que a ella, como a muchos otros kurdos, no se le permitió llevar. En cambio, se vio obligada a llevar ‘Mahsa’ como su nombre oficial, durante los cortos 22 años de su vida.»[1]

De hecho, en Irán, una forma de oprimir a la minoría kurda y borrar su identidad es prohibir los nombres kurdos. «Irán niega los nombres que no están en su lista persa e islámica aprobada, los nombres que representan nacionalismo étnico u orgullo regional están prohibidos, con la excepción de los nombres persas», explica el comentarista de asuntos kurdos Himdad Mustafa.[2] Por lo tanto, en sus documentos oficiales, Jina estaba registrada como «Mahsa», un nombre persa permitido por la República Islámica. Sin embargo, en casa, ella era Jina. Este es el nombre con el que su familia solía llamarla, este es el nombre que pronunció su madre, mientras lloraba en su tumba.

Por lo tanto, las protestas contra el régimen iraní pueden definirse no sólo como un levantamiento liderado por mujeres, sino también como un levantamiento liderado por minorías étnicas. De hecho, para las minorías étnicas que constituyen casi la mitad de la población de Irán (por ejemplo, los árabes ahwazíes, los kurdos y los baluchis), ésta es una «revolución» por la libertad y los derechos étnicos y humanos básicos, de los que han sido privados no sólo por la República Islámica de Irán, sino también por los antiguos regímenes persas (por ejemplo, bajo la dinastía Pahlavi) durante casi un siglo.

Vale la pena señalar que el eslogan farsi de las protestas «Zan, Zendegi, Azadi [Mujer, Vida, Libertad]» es un eslogan popular kurdo, «Jin, Jiyan, Azadi», que se ha utilizado durante años en el movimiento independentista kurdo. Al explicar el significado del lema, en su libro El arte de la libertad, la activista del movimiento de libertad kurdo Havin Guneser afirma: «Decimos que la revolución de las mujeres libera la vida. En kurdo, la raíz de la palabra vida es Jin. Jin significa mujer, mientras que jîn significa vivo y jiyan significa vida. La raíz de la palabra es la misma. Y es por eso que decimos Jin, Jiyan, Azadi. Azadi significa libertad. Y dado que la palabra sumeria para libertad es Amargi, que significa «regresar a la madre», las tres palabras están muy interconectadas y tienen perfecto sentido: mujer, vida, libertad. A medida que las mujeres se vuelven libres, es inevitable que la vida misma vuelva a su magia y encanto. De ahí el lema, Jin, Jiyan, Azadi.»[3]

El asesinato de Jina inspiró a todo el país a unirse y rebelarse contra la dictadura. Se han celebrado manifestaciones en todas las regiones de Irán, a pesar de la brutal represión contra los manifestantes. Cientos de personas murieron durante los disturbios perpetrados por los Basij, decenas fueron ejecutadas y muchas siguen en prisión a la espera de ser ejecutadas. Aunque la atención del mundo sobre el levantamiento iraní se ha disipado, la «revolución» contra la república islámica sigue viva y el régimen teme que el aniversario del asesinato de Jina pueda desencadenar nuevas protestas en el país.

La siguiente es una selección de los principales informes de MEMRI sobre la revolución de Irán contra el régimen islámico, que fueron publicados en el último año:

El lema kurdo «Jin, Jiyan, Azadi [Mujer, Vida, Libertad]» (fuente: Twitter).

Jina Amini y tomografías computarizadas publicadas por piratas informáticos que las obtuvieron en el hospital en el que murió (fuente: Iranintl.com, 19 de septiembre de 2022).

El asesinato de Jina (Mahsa) Amini

-Informe diario de MEMRI No. 420, Devuélvanle su nombre kurdo: Jina Amini, por Anna Mahjar-Barducci, 10 de octubre, 2022.

-Informe diario de MEMRI No. 425, 40 días sin Jina – La revolución continúa en su nombre, por Himdad Mustafa, 26 de octubre, 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9837, Manifestantes en Irán conmemoran 40 días desde la muerte de Jina (Mahsa) Amini durante el arresto por la policía moral de Irán: ¡Derrocaremos a Jamenei y vengaremos a Jina! 26 de octubre de 2022.

-Despacho Especial No. 10229, miembro del Majles iraní y ex ministro de Salud, Masoud Pezeshkian, culpa al régimen por la muerte de Mahsa Amini: “Nuestro comportamiento está haciendo que los iraníes odien el islam, debemos reexaminar nuestros métodos; No se puede implementar la fe con la fuerza”, 26 de septiembre de 2022.

La tumba de Jina Amini (Twitter.com)

El día 40 después del asesinato de estado de Jina (Fuente: Facebook)

Los objetivos de la revolución contra el régimen

-MEMRI Daily Brief No. 423, La revuelta en Irán es un levantamiento liderado por minorías étnicas, por Himdad Mustafa, 25 de octubre, 2022.

-MEMRI Daily Brief No. 428, La República Islámica de Irán colapsará solo si sus minorías étnicas reciben apoyo, por Himdad Mustafa, 11 de noviembre, 2022.

-Informe diario de MEMRI No. 426, Una hoja de ruta hacia el confederalismo para el futuro de Irán, por Himdad Mustafa, 3 de noviembre, 2022.

-Informe diario de MEMRI No. 449, El levantamiento del ‘Irán multinacional’, por Himdad Mustafa, 17 de enero, 2023.

Mapa de Irán (Fuente: CIA)

Levantamiento contra el régimen

Protestas contra el régimen

-MEMRI TV Clip No. 9837, Enfrentamientos violentos y protestas continúan en Irán después de la muerte de una mujer a manos de la policía moral por usar ‘incorrectamente’ su velo: ¡Tengan cuidado con el día en que tengamos armas! ¡Jamenei, te enterraremos! ¡Muerte a la República Islámica! ¡Muerte al dictador! 19 de septiembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9891, Más de un mes después de la muerte de Jina (Mahsa) Amini, las protestas continúan en Irán – Cócteles molotov lanzados contra edificios oficiales, los manifestantes cantan: ¡Lucharemos, moriremos, recuperaremos a Irán! 24 de octubre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9911, Continúan las protestas generalizadas contra el régimen en Irán: ¡Basiji, CGRI, ustedes son nuestro ISIS! ¡Daremos nuestras vidas por la libertad en Irán!, 29 de octubre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9940, Manifestantes iraníes encienden hogueras, incendian edificios públicos, monumentos y carteles de Jamenei: ¡Muerte a Jamenei! ¡El fin está cerca para los Basij! ¡Este es el año del levantamiento sangriento! 17 de noviembre de 2022.

-Serie de investigación y análisis No. 1678, La Copa Mundial 2022 en Qatar: un escenario adicional para las protestas iraníes contra el régimen islámico, por N. Katirachi y A. Savyon, 12 de enero de 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10176, Protestas contra el régimen en todo Irán durante el tradicional festival del fuego de Chaharshanbe Suri: ¡Jamenei será derrocado! ¡Este es el año del levantamiento sangriento! 14 de marzo de 2023.

(Fuente: MEMRI)

(Fuente: MEMRI)

Manifestantes atacan los símbolos del régimen

-Clip de MEMRI TV No. 9922, Manifestantes iraníes quitando turbantes de las cabezas de eruditos islámicos, 10 de noviembre, 2022.

-Despacho Especial No. 10304, Manifestantes iraníes desfiguran carteles y estatuas de Qasem Soleimani y gritan: ¡Muerte a Jamenei! 7 de noviembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 10030, Manifestantes iraníes conmemoran el tercer aniversario del asesinato de Qasem Soleimani desfigurando carteles y estatuas de él: ¡Muerte al dictador! ¡La revolución de 2022 no flaqueará! 3 de enero de 2023.

Manifestantes iraníes quitando turbantes de las cabezas de eruditos islámicos. (Fuente: Iranintl.com)

Exigiendo derechos para Kurdistán

-MEMRI Daily Brief No. 421, Sanandaj lidera la batalla por la libertad – El ‘Leningrado’ del Kurdistán Oriental está sitiado por la República Islámica de Irán, por Arif Bawecani y Anna Mahjar-Barducci, 14 de octubre, 2022.

-Despacho Especial No. 10295, Estudiantes hombres y mujeres de la Universidad de Kurdistán en Sanandaj, Irán, bailan juntos y cantan: ¡Mujer, vida, libertad! En Protesta Contra El Régimen, 2 de noviembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9972, Miembro kurdo del Majles iraní Jalal Mahmoudzadeh: Hago responsable al Ministro del Interior Vahidi por el asesinato de manifestantes en áreas kurdas; ¿Por qué no detiene la represión contra las ciudades kurdas? 28 de noviembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 10112, Mujeres combatientes de la oposición kurda al régimen iraní entrenan en campamentos en el Kurdistán iraquí: Participamos en las manifestaciones, pero tuvimos que abandonar Irán debido a la represión de las fuerzas de seguridad, 5 de febrero de 2023.

Estudiantes hombres y mujeres en la Universidad del Kurdistán en Sanandaj (Fuente: MEMRI)

Exigiendo derechos para Baluchistán

-MEMRI TV Clip No. 9927, Protestas contra el régimen en la provincia de Baluchistán en Irán: ¡Baluchistán libre! ¡Los kurdos no están solos! ¡Maldita sea la ley del jurisprudente! ¡Muerte a Basiji! 11 de noviembre de 2022.

-MEMRI Daily Brief No. 436, Baluchistán es un puesto estratégico para contrarrestar a la República Islámica de Irán, por Rudam Azad, 6 de diciembre, 2022.

-MEMRI Daily Brief No. 438, El genocidio del pueblo baluchi en ‘cámara lenta’ por parte de la República Islámica de Irán, 15 de diciembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 10058, ADVERTENCIA – GRÁFICO: El régimen iraní reprime violentamente a los manifestantes en Baluchistán; Los manifestantes cantan: ¡Muerte a Jamenei! ¡Muerte al IRGC! 13 de enero de 2023.

-MEMRI Daily Brief No. 457, Los servicios de seguridad de Irán atacan a las mujeres baluchis, por Rudam Azad, 16 de febrero, 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10079, Manifestantes en Zahedan, Irán: ¡Muerte a Jamenei! Jamenei: ¡tengan un poco de honor y abandonen el país! ¡Este es el año del levantamiento sangriento! 20 de enero de 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10102, ADVERTENCIA — GRÁFICO: Manifestaciones contra el régimen en Baluchistán, Irán; La seguridad del régimen abre fuego contra manifestantes, arresta a ciudadanos y azota públicamente a un hombre, 3 de febrero de 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10269, Informe de la televisión iraní sobre la violenta represión contra los manifestantes que irrumpieron en la policía de Zahedan, 28 de abril, 2023.

-Clip de MEMRI TV No. 10218, Chiítas iraníes visitan una mezquita sunita en Baluchistán: No fuimos obligados a usar el hijab en la mezquita; La gente de aquí no merece lo que les está pasando, 28 de marzo de 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10160, Continúan las protestas semanales en Baluchistán, Irán: ¡Muerte a Jamenei! ¡No flaquearemos! 3 de marzo de 2023.

-Clip de MEMRI TV No. 10127, En las protestas semanales contra el régimen en Baluchistán de Irán, los manifestantes exigen libertad para los prisioneros políticos, cantan: ¡Muerte a Jamenei! ¡Muerte al IRGC! ¡El pueblo quiere el liderazgo del líder espiritual sunita Molavi Abdolhamid! 17 de febrero de 2023.

-Clip de MEMRI TV No. 10125, El régimen iraní dispara a cientos de burros utilizados por residentes de Sistán y Baluchistán para el comercio de combustible a través de la frontera con Pakistán, 18 de febrero de 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10185, Protestas contra el régimen en Baluchistán, Irán: ¡Mataré a quien mató a mi hermano! ¡Juramos por la sangre de nuestros camaradas que no flaquearemos! 17 de marzo de 2023

-MEMRI TV Clip No. 10210, Protestas contra el régimen en Baluchistán, fuerzas iraníes disparan contra comerciantes de petróleo, manifestantes cantan: ¡Muerte al CGRI! ¡Muerte a Basij! ¡No aceptaremos la indignidad! 31 de marzo de 2023

-MEMRI TV Clip No. 10281, Protestas semanales contra el régimen en Baluchistán, Irán: ¡Juramos sobre la sangre de nuestros camaradas que no flaquearemos! 5 de mayo de 2023

(Fuente: MEMRI)

Principales figuras de la oposición contra la República Islámica

Líder sunita Molavi Abdolhamid

-Despacho especial No. 10366. En Zahedan, Irán, sermón del viernes, el líder espiritual sunita Molavi Abdolhamid exige responsabilidad por las víctimas asesinadas durante la represión contra los manifestantes, y agrega: @Donde se evitan las críticas, se crea tiranía; Siempre se debe seguir la verdad, incluso cuando la pronuncian estadounidenses e israelíes@, 8 de diciembre de 2022.

-MEMRI Daily Brief No. 456, ¿Quién es el líder suní-baluchi anti-régimen de Irán, Molavi Abdolhamid? Por Suzan Quitaz, 13 de febrero de 2023.

-Despacho Especial No. 10451, Líder espiritual sunita iraní Molavi Abdolhamid en sermón del viernes en Baluchistán de Irán: Los iraníes quieren un país que busque la paz, no uno belicista; Los israelíes merecen un Estado independiente, como los palestinos, 3 de febrero de 2023.

Líder sunita-baluchi Molavi Abdolhamid (Fuente: MEMRI)

Hamed Esmaeilion

-Despacho especial No. 10070, Activista iraní-canadiense Hamed Esmaeilion en una ceremonia que conmemora el vuelo ucraniano derribado por el IRGC: Vivimos un día sin la República Islámica y sin los criminales que arruinan el hermoso Irán, 8 de enero de 2023.

-MEMRI Daily Brief No. 460, Hamed Esmaeilion: La brújula moral de la oposición iraní, 27 de febrero, 2023.

Hamed Esmaeilion (Fuente: MEMRI)

Hussein Yazdanpana

-MEMRI Daily Brief No. 468, Hussein Yazdanpana – El líder kurdo que pide el derrocamiento de la República Islámica de Irán, por Suzan Quitaz, 16 de marzo, 2023.

Hussein Yazdanpana (Fuente: Twitter)

Farideh Moradkhani, activista iraní de derechos humanos y sobrina de Khamenei

-Clip de MEMRI TV No. 9955, Activista iraní de derechos humanos, sobrina de Khamenei, Farideh Moradkhani: El pueblo iraní está luchando contra un régimen asesino que mata niños; Las sanciones contra Irán son ridículas; Jomeini y Khamenei son como Hitler, Mussolini, 26 de noviembre de 2022.

Hyrbyair Marri:

-MEMRI Daily Brief No. 483, Reconocido líder baluchi Hyrbyair Marri: Un acuerdo nuclear con Irán es un acuerdo con el diablo, 22 de mayo de 2023.

Los monárquicos iraníes no representan al «Irán multinacional»

-MEMRI Daily Brief No. 452, Los monárquicos iraníes no representan al ‘Irán multinacional’, por Himdad Mustafa, 30 de enero, 2023.

-MEMRI Daily Brief No. 486, Los monárquicos iraníes deben ser culpados por el fracaso de la oposición, por Himdad Mustafa, 30 de mayo de 2023.

(Fuente: MEMRI)

La guerra del Hijab en Irán

-Informe diario de MEMRI No. 422, Hacer cumplir el velo no es una cuestión de elección cultural: es un ataque contra las mujeres, 20 de octubre de 2022.

-Serie de Investigación y Análisis No. 1654, La guerra del Hijab de Irán – Una expresión de la lucha por la libertad política: Parte I, 3 de octubre de 2022.

-Serie de Investigación y Análisis No. 1655, La guerra del Hijab de Irán – Una expresión de la lucha por la libertad política: Parte II, 7 de octubre de 2022.

-Informe diario de MEMRI No. 416, Al quitarse el hijab, las mujeres iraníes están privando a la República Islámica de su herramienta política más poderosa, 2 de octubre, 2022.

-MEMRI TV Clip No. 10262, Anuncio público oficial iraní sobre la aplicación del hijab: Si una mujer es sorprendida sin su hijab dentro de un automóvil, este puede ser confiscado, 17 de abril, 2023.

(Fuente: Twitter)

Canciones contra el régimen

-MEMRI TV Clip No. 9876, Canción viral basada en los tuits anti-régimen de manifestantes iraníes: ¡Por el bien de la mujer, la vida y la libertad! 29 de septiembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9878, Mezcla de canciones asociadas con las protestas iraníes y cubanas: ¡No más mentiras, queremos libertad! 19 de octubre de 2022

-MEMRI TV Clip No. 9935, La versión persa de las hermanas iraníes Samin y Behin Bolouri de «Bella Ciao» gana inmensa popularidad en el contexto de las protestas populares en Irán: ¡Las cadenas de opresión serán rotas por nuestras manos! 16 de noviembre de 2022.

-Clip de MEMRI TV No. 9991, el artista iraní Morteza Ghaderi realiza una rutina de baile frente a la Torre Azadi de Teherán con una canción dedicada a Jina (Mahsa) Amini, pidiendo la ejecución de oficiales iraníes ‘insolentes’, 11 de noviembre de 2022.

El cantante y compositor iraní Shervin Hajipour cantando «Baraye» («Por el bien de»), que se basa en tuits contra el régimen y se volvió viral en las redes sociales, convirtiéndose en un himno para los manifestantes contra la República Islámica. (Fuente: MEMRI)

Represión contra manifestantes, ejecuciones y presos políticos

Represión contra los manifestantes:

-Clip de MEMRI TV No. 9857, Activista político iraní Saeed Shariati en la televisión de Irán: Vivimos en un régimen totalitario como Corea del Norte; Nuestros funcionarios deben reconsiderar su represión contra los manifestantes; La gente protesta porque no tiene voz, 20 de septiembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9952, Advertencia — GRÁFICO: Las autoridades iraníes reprimen violentamente a los manifestantes contra el régimen en todo Irán y utilizan ametralladoras pesadas, 15 de noviembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 10076, El régimen iraní toma medidas enérgicas contra las protestas contra el régimen: Vehículo militar atropella a un manifestante, personal del CGRI abre fuego contra estudiantes; Los manifestantes corean: «¡Muerte a Khamenei!» 21 de enero de 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10039, ex presidente iraní Ahmadinejad: El régimen debe escuchar al pueblo, que está descontento con la forma en que se dirige el país; Dejen de oprimir al pueblo; Haga un cambio antes de que sea demasiado tarde, 18 de noviembre de 2022

-Serie de Investigación y Análisis No. 1674, Protestas contra el régimen de mujeres, minorías étnicas y estudiantes en Irán – Parte I: El canto de los manifestantes ‘Mujer, vida, libertad’ versus las afirmaciones del régimen islámico de que las protestas están organizadas por países extranjeros, diciembre 23, 2022.

-Serie de investigación y análisis No. 1679, Protestas contra el régimen de mujeres, minorías étnicas y estudiantes en Irán – Parte II: Críticas a cómo el régimen está reprimiendo las protestas, por A. Savyon y M. Manzour, 19 de enero de 2023.

Parastou Forouhar (Fuente: Toosfoundation.com/parastou-forouhar/)

Sentencias de muerte

-Clip de MEMRI TV No. 9993, Televisión iraní transmite ‘Confesión’ del manifestante Majid-Reza Rahnavard, ejecutado el 12 de diciembre por ‘rebelión contra Dios’, 13 de diciembre, 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9981, Madre de Saman Seydi, rapero kurdo iraní sentenciado a muerte por el régimen por participar en protestas, pide ayuda para evitar su ejecución: Pido al pueblo y a las organizaciones de derechos humanos que ayuden a mi hijo, 1 de diciembre, 2022.

-Clip de MEMRI TV No. 9980, video: La familia de Mohsen Shakeri, un manifestante iraní de 23 años, al recibir la noticia de su ejecución por parte del régimen, 8 de diciembre, 2022.

-Despacho especial No. 10379, El régimen iraní intensifica su represión de los disturbios en el país: El diario ‘Javan’ afiliado al CGRI advierte que 60 o más manifestantes serán ejecutados, 14 de diciembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9994, Los iraníes protestan contra las recientes ejecuciones de manifestantes por parte del régimen: ¡Si ejecutan, habrá un levantamiento! 11 de diciembre de 2022.

-Serie de investigación y análisis N° 1672, Médico compasivo sentenciado a muerte en Irán, por Anna Mahjar-Barducci y R. Sosnow, 1 de diciembre de 2022.

-Clip de MEMRI TV No. 10013, Padres de prisioneros iraníes en riesgo de ejecución abogan por su liberación; Madre del bloguero Sattar Beheshti, asesinada por el régimen: Que lamenten la muerte del hijo de Khamenei, 8 de diciembre, 2022.

-Serie de investigación y análisis No. 1673, En Irán, rapero kurdo condenado a muerte basándose en pruebas falsas, 20 de diciembre de 2022.

-Informe diario de MEMRI No. 447, La ejecución de kurdos por la República Islámica de Irán, por Himdad Mustafa, 12 de enero, 2023.

-MEMRI TV Clip No. 10045, Los iraníes protestan contra las inminentes ejecuciones de Mohammad Ghobadlou y Mohammad Boroughani: ¡Habrá un levantamiento si llevan a cabo las ejecuciones! Este es el año del levantamiento sangriento, ¡Khamenei será derrocado! 8 de enero de 2023.

-Clip No. 10059 de MEMRI TV, el rapero iraní Toomaj Salehi, encarcelado y en riesgo inmediato de ejecución por participar en protestas contra el régimen, en video musical titulado ‘Survivor’: Soy la ira de Dios; Irán es mío, está totalmente destruido, ¡pero lo reconstruiré yo mismo! 26 de noviembre de 2022.

(Fuente: MEMRI)

El papel de Occidente

-MEMRI Daily Brief No. 413, La atracción fatal de Occidente hacia la República Islámica de Irán, por Anna Mahjar-Barducci, 23 de septiembre, 2022.

-MEMRI Daily Brief No. 414, Si los iraníes quieren un cambio, tendrán que hacerlo por su cuenta – Occidente no ayudará, por Anna Mahjar-Barducci, 26 de septiembre, 2022.

Comentarios del régimen iraní sobre el levantamiento

-Despacho Especial No. 10338, Líder Supremo iraní Ali Khamenei: Todos los presidentes de Estados Unidos han luchado contra Irán; Algunos han caído muertos y otros siguen vivos, como el pobre y demente Biden que quiere salvar a Irán y a los iraníes, 23 de noviembre de 2022.

-Despacho Especial No. 10335, Funcionario iraní Abbas Haji Najjari: Las arrogantes potencias occidentales están detrás de los disturbios en Irán; Podemos atacar las instalaciones sensibles de Israel, incluido el reactor Dimona; Estados Unidos se retiró de Afganistán e Irak por temor a Irán, 23 de noviembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 9990, Embajador iraní en el Líbano Mojtaba Amani: La muerte de Jina (Mahsa) Amini fue normal, podría ocurrir en cualquier lugar; Los ‘ejércitos’ de los medios hostiles están utilizando esto como pretexto para incitar protestas, 8 de diciembre de 2022.

-Clip No. 9986 de MEMRI TV, Portavoz del poder judicial de Irán, Masoud Setayeshi, justifica la ejecución del manifestante Mohsen Shakeri: Todo se hizo de acuerdo con la ley; Sus acciones constituyeron una ‘rebelión contra Dios’, 10 de diciembre de 2022.

-MEMRI TV Clip No. 10008, Sermón del viernes en Teherán pronunciado por un alto funcionario iraní, el ayatolá Ahmad Khatami: Los manifestantes contra el régimen quieren la libertad de tener obscenidades, pero la verdadera libertad está en el régimen islámico – La libertad estadounidense es en realidad esclavitud, 16 de diciembre, 2022.

Divisiones dentro del establishment iraní

-MEMRI Daily Brief No. 430, La lucha entre la élite política de la República Islámica de Irán, por Himdad Mustafa, 16 de noviembre, 2022.

[1] Véase el Informe Diario No. 420 de MEMRI, Devuélvale su nombre kurdo: Jina Amini, por Anna Mahjar-Barducci, 10 de octubre, 2022. https://www2.memri.org/espanol/devuelvanle-su-nombre-kurdo-jina-amini/61744

