Abie Toiber nació en la Ciudad de México; en un lapso de su primera infancia se trasladó a Estados Unidos, Israel y de regreso a México fomentando con ello una sensibilidad global y multicultural. Su padre, dentista, académico y bajista aficionado le inculcó el amor por la música Rock y artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd, The Who, The Doors, Queen y Yes se convirtieron en sus primeras influencias musicales, y las raíces de la pasión de Abie por los melancólicos años 70 donde reinó el Vinyl's, más tarde los 80’s llegó MTV y la revolución de los reproductores de CD de los tocando así el núcleo emocional de Abie cuando era una joven adolescente.

De Peter Gabriel, Mike Oldfield, Van Halen, The Cars, Tangerine Dream, Abie desarrolló un amor por la guitarra y para los 90 ya estaba en Los Ángeles estudiando en el Musicians Institute de Hollywood, tocando con la banda de Rock en Español Coma que Más tarde lanzó un álbum con EMI Music Mexico y realizó una gira con Heroes del Silencio como acto secundario. Luego sucedió el Internet, Napster y Mp3 y los cambios en la industria contribuyeron a la desintegración de Coma, por lo que Abie fue a la escuela y obtuvo un título en publicidad mientras tocaba la guitarra para la gira en vivo de la banda de electropop de EMI Music, “Morbo”

Abie y su amor por la tecnología lo llevó por el camino de aprender producción musical casera y durante la década de 2000 Abie comenzó a grabar sus álbumes en solitario influenciados por David Bowie, Brian Eno, Roxy Music: Lotus (2005) Relativity (2007), Los Radares (2008) todos mezclado por Mark Plati. En la década de 2010, mientras estaba en Los Ángeles, junto con la actriz Fernanda Romero formaron el dúo The White Cherries lanzando el EP Stranger Lovers (2016), AIR Remixes (2016) Color Fades (2017) y el single Espiral (2019). También colaboró ​​en el Proyecto: La Psicodelic Mango (2016-2017)

Los últimos dos años, Abie tuvo que cambiar de hogar varias veces en los EE. UU.

Y luego sucedió Covid; La vida es tan frágil, Abie puso todo en espera y viajó a la playa con sus dos perros chihuahua en Puerto Escondido Oaxaca, México, donde de repente se le cobraron las ganas de comenzar y terminar una nueva producción, y durante abril de 2021 escribió varias pistas, trabajando de forma remota con una configuración móvil y grandes amigos, colaboradores y músicos, han producido un conjunto de canciones muy especial mezclado en Real World Studios (uno de los estudios de ensueño de Abie para trabajar).

Internet nos permite trabajar remoto y crear magia y música cuando vibramos a la misma frecuencia.

Adquiere toda la musica de Abie en Spotify, Itunes, Apple Music, etc