Esta semana nuevamente tuve el honor de ser invitado a moderar el panel de sostenibilidad de la Cumbre de las 1,000 empresas más importantes de México, donde de entrada reconocemos que la sostenibilidad es el mayor desafío de las empresas, y si bien es cierto, es un tema que ya ha sido explorado por muchas compañías, no es suficiente el nivel actual de esfuerzos, teniendo como mayor reto lograr el cambio integral, de manera que requerimos acciones coordinadas desde las grandes compañías, sus cadenas de valor, PYME ´s y un esfuerzo multisectorial, pero sobre todo una mancuerna entre el sector privado y público.

Durante todo el día del foro tuvimos la mención de sostenibilidad en la mayoría de las intervenciones, donde Enrique de la Madrid nos mencionó el gran potencial que tiene México en energía renovable, el nearshoring y por supuesto lo atractivo que somos como región al tener una huella de emisiones menores por la cercanía a los clientes y mercado de Norteamérica.

Por mi parte, tuve el honor de compartir el Panel con Marilú Castañeda, Presidenta Unilever México, donde mencionó que las marcas con propósito tienen un desempeño superior y crecen más rápido que el resto del portafolio, donde los consumidores buscan las que contribuyan a las problemáticas sociales y ambientales, el “brand say y brand do”.

Por parte de Arnaud Penverne, CEO de Veolia México, recibimos excelentes ejemplos como soluciones para optimizar el uso del agua, manejo de residuos, y a sus clientes el cómo emprender un camino sostenible en diferentes industrias de México. En el caso de Oscar Díez, CEO Indra Minsait México, aludió claramente al cómo el rol de la Tecnología de Información puede potenciar proyectos innovadores sostenibles claves para el desarrollo tecnológico de México, esto en los sectores de Transporte y otros fundamentales para mejorar la huella ambiental de sus clientes.

Asimismo, quiero agradecer al Canciller Marcelo Ebrard por un excelente mensaje de cierre de la cumbre, donde nos compartió su experiencia y compromisos sostenible de México presentados de la mano con EUA / John Kerry durante la pasada COP27 en Egipto, en el cual presentaron acuerdos del incremento de la producción de energía renovable, alianzas de energía en estados fronterizos y aumento en el nivel de ambición de la reducción de gases efecto invernadero, pasando de un 30 a un 35% para el 2030, de igual manera nombró importantes acciones para abordar la crisis climática, como son la intención de desplegar más de 30 gigawatts adicionales de capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica combinada dentro de los siguientes 8 años, alcanzando así una producción de más de 40 gigawatts de energía eólica y solar combinadas. Es así como el Gobierno de México ha presentado también un plan de inversión preliminar para implementar este objetivo de energías renovables que detalla hasta 48 mil millones de dólares en inversiones, donde se van a requerir de todos los sectores y niveles de gobierno alineados para poder cumplir estos objetivos.

Para continuar con esta línea, durante el día y panel nos enfocamos en poder llegar a reflexiones que nos ayuden a esclarecer la situación enfocada, de manera que pudimos llegar a las siguientes interrogantes:

* ¿Cómo un modelo de negocio sostenible ayuda al crecimiento de una compañía?

* ¿Cuál es la visión a futuro en cuanto a negocios sostenibles?

* ¿Cómo debemos innovar internamente y con nuestra cadena de valor en sostenibilidad?

De esta manera coincidimos en que estos son retos fundamentales para el futuro del planeta y la humanidad, por lo que NO se debe de competir, sino compartir… requerimos unir esfuerzos para llegar a la escala de proyectos de reciclaje, requerimos planear desde el centro del modelo de negocio la circularidad y desde el diseño inicial, eliminar el desperdicio. Sin olvidar otro punto que puede ayudar a ello y para la atracción de talento es que se visibilice en una compañía integralmente la sostenibilidad de un negocio “top down y bottom up”.

Sin duda vamos por buen camino, pero para realmente revertir la tendencia del calentamiento global, requerimos de proyectos y esfuerzos sostenibles de manera consistente, NO puede ser algo negociable o en revisión en tiempos de cualquier crisis, pandemias, y planes de reducción de presupuesto, cambios de administración en cualquier sector, ciudad, estado o país. Ahora depende de todos, desde cada trinchera asegurar esto por el bien de todos, recordemos que el planeta aquí va a permanecer, los que estamos en peligro somos la humanidad, aquella que requiere unir esfuerzos hoy y siempre.

