Acciones Sostenibles || Bill Gates: su misión sostenible

Una mente brillante, una mente sostenible.

Por diferentes razones durante décadas he seguido el camino de una mente brillante, gran emprendedor tecnológico e innovador sostenible y es el cuarto hombre más rico del planeta: Bill Gates.

En 2006 hizo públicas sus intenciones de abandonar su labor diaria en Microsoft y en 2018 se dedica por completo a su “Fundación Bill y Melinda Gates”, donde está un 70 / 30 de su tiempo entre fundación y empresa. En julio de 2022 Gates anunció la donación de 20,000 millones de USD y la posterior donación de todo su patrimonio a la Fundación a excepción de lo que gaste en sí mismo y en su familia.

Por lo que vemos, en la etapa de oro de su vida, está enfocando su tiempo e inversión de su fortuna y lo más valioso su mente y esfuerzos dedicados a buscar:

resolver algunos de los retos y dilemas más grandes que enfrenta la humanidad, como con el “objetivo alcanzar la igualdad en el acceso a la salud y la educación en todo el mundo a través del apoyo a diferentes trabajos en más de cien países” y para esto destina el 70% de los donativos, también, fue MUY interesante escuchar recientemente el interés y la estrategia que está siguiendo Bill en temas de inversión en agricultura regenerativa, ha comprado en los últimos años 268,000 hectáreas en 19 Estados de EUA, donde ya se convirtió en el propietario #49 más grande de terrenos dedicados a la agricultura, donde queda clarísimo su apuesta e inversión de un porcentaje relevante de su fortuna dedicada a optimizar la agricultura en el mundo.

Los temas ambientales y los retos como biocombustibles y supercultivos, en los que está invirtiendo Bill Gates, un líder de acciones sostenibles.

Antes de entrar a detalle de los temas ambientales; de lo que he visto en participaciones y conferencias de Bill en el Tec de Monterrey, en documentales, o he leído por diferentes fuentes, como el libro de Gates “Cómo evitar un desastre climático”, los mismos newsletters que recibo de Bill Gates, nos deja mucha tarea que aprender en su disciplina de lectura voraz, foco y profundidad en el análisis antes de iniciar un proyecto, enfoque y presentación de metas.

Es fundamental, mencionar su pasión y práctica del deporte del tenis, no sólo es jugar el deporte, como todo lo que hace Bill de ir 1 millón de pasos adelante, en 2017 / 2018, se asoció con el tenista Roger Federer para participar en el “Match for Africa 4” en el Key arena de Seattle y después en San José (California) con todas las entradas agotadas. En la cancha con más tenistas de gran corazón y ejemplos como Mike McCready, guitarrista principal de Pearl Jam, donde los ingresos de los eventos fueron a favor de la Fundación de Roger para trabajos vitales en África. Esto es un solo resumen en una columna, ¡¡¡pero lo que mejor describe a Bill es su arduo trabajo y pasión en dejar un mundo mucho mejor del que él recibió, bravo todo por eso!!!

Ahora, volviendo al tema de tierras de cultivo para empezar se pueden estar preguntando ¿Por qué Bill Gates está comprando tierras de cultivo?

Donde el mismo Bill contestó “la ciencia de las semillas y el desarrollo de biocombustibles fueron los principales impulsores de las adquisiciones”

Se deben desarrollar nuevas tecnologías para dar más sustento a la tierra que cultivamos para mantenerla sostenible. Las tierras de cultivo solo se automatizarán más en el futuro. Según estiman expertos la industria de las proteínas de origen vegetal tendrá un valor de 23,400 millones de dólares para 2027.

El cambio climático, las prácticas agrícolas ineficientes, lo impredecible de las estaciones de clima en el año, enfermedades de las plantas son solo algunas de las razones por las que los agricultores muchas veces no logran llevar al punto de equilibrio en semillas y finanzas en el año.

El desarrollo de biocombustibles y biogás, adicional a tener la variable ambiental donde se crean a partir de biomasa de animales y plantas, y aunque no está con precisión confirmado,

al ritmo que vamos el mundo se quedará sin petróleo alrededor del año 2067 según algunos expertos.

Por lo que invertir en biocombustibles es otra decisión sostenible estratégica y podrían hacer que la agricultura sea más autosuficiente si consideramos la dificultad que tienen en el mundo los pequeños agricultores y en general el sector agrícola.

Si conectamos los temas ambientales y los retos en los que está trabajando Bill, todo puede estar alineado a sus intereses en:

El desarrollo de supercultivos, que son semillas, cultivos y ganado genéticamente modificados para maximizar el rendimiento tanto como sea posible. Por ejemplo, las semillas están siendo diseñadas genéticamente para crecer en condiciones de suelo hostiles y casi no cultivables; por lo que combatirán la inseguridad alimentaria y protegerán financieramente a los pequeños agricultores que viven de la estacionalidad del clima que está hecha un caos.

El fondo de inversión “Cascade” de Gates, comentó a The Land Report que “apoya mucho la agricultura sostenible” y “Necesitamos muchas tecnologías: carne sintética, almacenamiento de energía, nuevas formas de fabricar materiales de construcción”.

Al leer mucho de lo aquí mencionado, sé que se tiene todavía mucho camino por recorrer y probar. Así como la energía renovable al llegar a escala está resultando una alternativa que países desarrollados le están apostando, también es muy interesante seguir el camino de Bill Gates, que por muchas razones es un ejemplo que seguir en acciones sostenibles:

¡¡Gracias Bill por tu esfuerzo e inspiración para emprender a favor del planeta y la humanidad!!