Acciones Sostenibles || Capitalismo Consciente: El camino Sostenible

Hace unos días tuve la oportunidad y honor de reconectar con Raj Sisodia después de casi 10 años, pues fue desde el 2013 que lo acompañé junto a varios aliados para lanzar el capítulo de: México de Capitalismo Consciente “CC”, el cual ha crecido muchísimo en nuestro país y más con la alianza que hizo con el Tec de Monterrey para fundar el Centro de Empresas Conscientes, mismo que organizó 2 días de formación ejecutiva para reconfirmar muchos conceptos de los cuales vivo, sigo y he buscado implementar en las diferentes oportunidades que se me van presentando en mi vida profesional, personal y que es aplicable en todos los sectores.



standing together in front of a banner

Description automatically generated with low confidence

(Raj Sisodia / Francisco Suárez, Noviembre 2013, lanzamiento Capitulo México de Capitulo Consciente, CDMX: 10 años de iniciar el movimiento en México)

Para entender más sobre Raj Sisodia, él es un promotor que busca trascender del enfoque tradicional, aquel capitalismo orientado únicamente a la maximización de ganancias, pues de esa manera promoverá una visión más holística y ética de los negocios. Sisodia es un académico y empresario indio-estadounidense, que ahora tenemos el honor de ser parte de México y así poder aprender más allá de lo aprendido del líder intelectual y espiritual, siendo uno de los fundadores y pioneros del movimiento del capitalismo consciente “CC”.



standing next to a banner

Description automatically generated with medium

confidence

(Francisco Suárez / Raj Sisodia, Mayo 2023, Tec de Monterrey, Santa Fe, CDMX)

El CC integra los principios de propósito superior, liderazgo consciente, culturas y prácticas empresariales centradas en los grupos de interés y una mentalidad de creación de valor a largo plazo sostenible. Tiene como fundamento que las empresas sean vehículos para el bienestar humano, ambiental y social, además de generar beneficios económicos, con 4 principios:

Sanación: el ¿Para qué?, con la base en un “Propósito Superior”. Se centra la organización en un propósito elevado para convertirse en un negocio que inspira, desarrolla y contagia de energía a sus grupos de interés y su cadena completa. SPCICEE: el ¿Qué?, dónde debes mapear y trabajar de una manera virtuosa considerando la “Interdependencia de los Grupos de Interés”, replicando la madre naturaleza y los ecosistemas interdependientes. Generoso: el ¿Quién? de un líder Consciente, reconocen el papel fundamental de la cultura y la gente con mayor conciencia. Táctil: el ¿Cómo?, basado en una Cultura Bondadosa, este es el espíritu, valores, principios y prácticas que se van transformando en el ambiente de negocio hasta conectar con sus grupos de interés.

Tengo el gran reto en esta columna de poder explicar algunos conceptos en los que se dedican en libros o en cursos de varios días, sin embargo, el resumen recae en no solo centrarse en la maximización de ganancias a corto plazo, sino que el capitalismo consciente aboga por una visión más amplia, es decir, a largo plazo, centrada en sus grupos de interés, como los colaboradores, clientes, proveedores, comunidades y el medio ambiente, solo por mencionar algunos. Todo ello se centra en personas, comunidad y planeta, como lo dice el mismo Raj “la vida y la madre tierra”, por lo que la medición como he hablado en otras columnas del triple bottom line, es económico, social y ambiental, es así como CC toma vida y literalmente la consciencia de los líderes.

Como les mencionaba, el movimiento del capitalismo consciente ha ganado reconocimiento y apoyo en los últimos años gracias a Raj, empresarios y académicos como en el Tec de MTY. Ha sido toda una travesía de Raj, pues ha escrito varios libros sobre el tema, incluyendo “Firms of Endearment” y “Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business”, pero un libro más reciente “The Healing Organization”, sobrepasa a los demás, ya que fue muy interesante entender el mismo proceso que vivió Raj sobre sanarse él, para después poder ayudar a otros a sanar, donde realmente podemos hablar de “Healing Leaders”, existiendo una frase que conecta todos los puntos vitales, obviamente de Raj:

“Necesitamos curarnos a nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades; Necesitamos sanar a nuestras empresas y nuestros países; Necesitamos sanar nuestro planeta y su capacidad para sostener la vida; Necesitamos sanar el pasado, el presente y el futuro…”



Description automatically generated with medium

confidence

Requerimos sumar a muchas más organizaciones a la red de CC en el país y el planeta, requerimos a muchos más líderes en todos los sectores siendo auténticos y congruentes bajo CC, promotores en entender las necesidades de los principales grupos de interés y formar una cadena.

El camino del CC es una travesía de años, pero lo importante es realmente tener consistencia y congruencia, donde se debe vivir y respirar en todas las capas y áreas de la compañía los 4 principios del CC, y en momentos de turbulencia económica, NO puede ser negociable tomar el camino fácil y recortar presupuesto o simplemente solo medir el desempeño económico, ¡Ah! Y caer en el ciclo de “casi me olvidaba convenientemente” de lo social y ambiental, que al igual es un proceso donde sanan las personas, planeta y crean un camino virtuoso sostenible.

En lo personal fueron 2 días que me ayudaron a reconfirmar rumbo y reconocer que tengo mucho trabajo personal que hacer y que muchas veces erróneamente dejamos al final, lo más importante, cuidarnos a nosotros mismos, y como él mismo Raj lo menciono “si no estamos, o no estamos bien, será imposible ayudar a sanar a los demás y la compañía u organización donde participas”. Es un camino largo y de vida, pero es un camino sostenible el emprender basado en el Capitalismo Consciente.