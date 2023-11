Acciones Sostenibles || Coldplay: música sostenible

Recientemente tuve el gusto y honor de presenciar el concierto de una banda británica que tengo años de seguir por su música y liderazgo en temas de sostenibilidad, que es:

“Coldplay”

Formada en Londres en 1997. Está integrada por Chris Martin (vocalista principal y pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajista), Will Champion (baterista y vocalista secundario) y Phil Harvey (director creativo). Se conocieron en el University College London y comenzaron a tocar música juntos desde 1997 y ahora con 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Coldplay es la banda más exitosa del siglo XXI y uno de los actos musicales más vendidos de todos los tiempos.

(Coldplay en Gira 2023: verde en todos los sentidos)

Pero van mucho más que generar solo valor económico, tienen ya sostenibilidad integrado en su ADN, con acciones como:

* Donar el 10% de todas sus ganancias a organizaciones benéficas.

Actualmente, la banda respalda a más de 30 organizaciones, incluidas “Amnistía Internacional”, “Migrant Offshore Aid Station” y “Global Citizen Festival”. Han hablado sobre el comercio justo, apoyando la campaña “Make Trade Fair de Oxfam” al recolectar más de 70,000 firmas para su petición.

* En 2005, se asociaron con el movimiento “Make Poverty History” y aparecieron en sus campañas.

* Subastaron muchos recuerdos de giras relevantes.

En 2009 para “Kids Company”, incluida la primera guitarra de Martin, el globo terráqueo de la portada del álbum Parachutes (2000) y los disfraces usados durante su famosa gira “Viva la Vida”.

Al año siguiente, se convirtieron en patrocinadores de “ClientEarth”.

* Durante años han organizado eventos para recaudar fondos para: la niñez, la crisis del ébola en África Occidental, el Centro de Inmunología del Cáncer de la Universidad de Southampton, esfuerzos de educación y defensa de la organización para el fin de la pobreza extrema.

* Coldplay también contribuyó al álbum “Plastic Oceans de Artists’ Project Earth”, el disco fue lanzado en 2018 en el “Ocean Plastics Crisis Summit” de Londres, creando conciencia y recaudando fondos para contrarrestar la contaminación plástica.

* Declararon su apoyo al proyecto “The Ocean Cleanup”, patrocinando dos embarcaciones que recolectan plástico de ríos contaminados antes de que llegue al mar en Malasia.



(Francisco Suárez durante concierto de Coldplay)

La gira más sostenible de Coldplay se lanzó en 2022, después de que hicieron una pausa de 4 años en sus giras hasta que pudieran encontrar la manera de que la próxima fuera lo más sostenible posible, lanzando su gira, “Music of The Spheres”, adoptando medidas como:

I. La instalación de pistas de baile cinéticas que ayudan a generar energía para alimentar el espectáculo a través del movimiento del público, también los aficionados se suben a bicicletas generadoras de electricidad, lo que ayuda a reducir aún más el uso de la electricidad convencional.

II. Coldplay da prioridad al medio ambiente, guiándose por tres principios clave: Reducir, reduciendo las emisiones de carbono de la gira en un 50%; Reinventar, apoyando las nuevas tecnologías verdes; y Restaurar, financiando proyectos de sostenibilidad basados en la naturaleza y la tecnología.

III. La banda alineó sus objetivos con la acción y la defensa del clima actuales de la ONU y ya generó su reporte de sostenibilidad propio del grupo, mostrando mucha solidez en medir todo, así como transparencia.

IV. La gira mundial se alimenta casi por completo con energía renovable, utilizando una batería recargable para espectáculos que la banda ha desarrollado con BMW, es una batería recargable que funciona con aceite de cocina reciclado, energía solar y la energía cinética del público.

V. Se instalan paneles solares en los recintos antes de cada espectáculo y el autobús de la gira funciona con biocombustible en la medida de lo posible.

VI. Para ayudar a reducir el uso de energía en la iluminación y los efectos especiales, el espectáculo se actualizó con equipos más eficientes, incluyendo pantallas LED de bajo consumo, láser y sistemas de iluminación y un sistema de megafonía con hasta un 50% menos de consumo de energía.

VII. Se tomaron medidas para maximizar la eficiencia del agua, reducir los residuos y fomentar el reciclaje en cada concierto. Por ejemplo, los fans tienen acceso a bebidas en el espectáculo con vasos de aluminio reutilizables.

VIII. Con One Tree Planted, están financiando un árbol por cada boleto vendido en la gira mundial a través de un acuerdo de reforestación global.

(Durante concierto promoviendo acciones sostenibles de "One Tree Planted")

(Durante concierto promoviendo acciones sostenibles de “One Tree Planted”)

IX. Los fans también pueden calcular su huella de carbono en los viajes de ida y vuelta a los conciertos a través de una aplicación, que el grupo compensa, a los que se comprometan a viajar con bajas emisiones de carbono se canjea con códigos de descuento.



(Coldplay: siempre con el planeta en el centro de sus acciones)

Espero haberlos dejado con algunas ideas que YA pueden aplicar a cualquier tipo de evento que implique movimiento.

Reciclar, re-usar, pero sobre todo cómo influir, para que millones de personas más se vayan subiendo a la ola sostenible a favor del planeta, nuestra casa. Recordemos:

¡¡¡TODA acción cuenta, y va sumando a favor!!!