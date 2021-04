En muchos foros, y encuentros internacionales ambientales, he recibido grandes elogios de México; de nuestras riquezas naturales, costas, región rica en potencial de generación de energía renovable, gran diversidad de ecosistemas, flora y fauna, y una inigualable riqueza cultural. Y no es para menos, ya que somos uno de los países con mayor número de especies en el mundo; se estima que tan solo en México se encuentra representado el 12% de la biodiversidad terrestre del planeta. Ocupamos el segundo lugar en mayor cantidad de reptiles, el tercero en mamíferos, y el quinto en anfibios y plantas.

Para que México sea un país sostenible es necesario un esfuerzo multi-sectorial. El desarrollo sostenible debe ser en paralelo el crecimiento cuidando el medio ambiente, y un desarrollo socialmente justo.

Para lograrlo requerimos crecer bajo uso de energías renovables, y un plan alineado a las metas de Desarrollo Sostenible de la ONU. Debe ser un compromiso de todos los niveles de gobierno, y tener la granularidad de cada municipio que son las piezas claves para lograr tener un mapa sostenible al 100% de todo el país y en consecuencia trabajar de manera coordinada.

En columnas anteriores he compartido ejemplos de acciones que es recomendable establecer como prácticas no negociables, y jamás perder. Tal es el caso del uso responsable, y eficiente de recursos naturales, principalmente el agua. Así como el uso de energías verdes, y tecnologías limpias deben ser prioritarios

Resulta fundamental la protección de la biodiversidad, y preservar tanto el patrimonio natural, como humano; afortunadamente si tenemos mejores prácticas de estrecha colaboración entre la sociedad civil, los gobiernos nacionales e internacionales, y el sector privado, muestra de esto es el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, (FMCN*), la cual es una institución privada sin fines de lucro que por más de 25 años ha canalizado recursos financieros, vinculando a organizaciones, y sociedad civil organizada, cuyo objetivo está basado en proteger la riqueza natural del país. Es uno de los fondos ambientales más grandes, y efectivos de América Latina y el Caribe, y sin duda un ejemplo de una organización modelo en la búsqueda de nuevas herramientas, y mecanismos de conservación, la promoción del intercambio de información, y la identificación de áreas de oportunidad para contribuir al uso positivo de nuestro capital natural; por lo que requerimos muchos más esfuerzos como el FMCN, en cada sector para realmente lograr la escala de acciones a favor del planeta.

Reparar los daños, y efectos negativos que hemos provocado al medio ambiente aún es posible, al igual que rescatar y proteger la flora y la fauna. Para ello, el respaldo científico es fundamental; se debe integrar a especialistas en iniciativas público y privadas, así como apoyar a la comunidad en conjunto, salvar especies, preservar ecosistemas, reforestar, restaurar el suelo, entre cientos de acciones más requeridas, donde todo ciudadano solidario debe estar involucrado.

Por otra parte, promover y proteger el campo resulta también esencial, pero de manera sostenible y planeada. Un paso clave de la sostenibilidad reside en el campo. Una práctica ancestral que todavía requerimos mejorar e implementar muchas mejores prácticas de uso de agua, riego y agricultura regenerativa, donde es simplemente focalizar el cuidado del suelo.

Como extensión territorial somos por mucho, afortunados en riqueza natural, pero, ¿Porque no logramos el liderazgo en sostenibilidad? Y la respuesta es que no debe ser un tema de moda, o de sexenios, tiene que estar en la cultura, y ADN de todos como individuos, y no puede importar de que partido político o industria participas, debemos todos ser embajadores del medio ambiente, y podemos dar mucho más en todo; es un cambio de chip a una de mentalidad sostenible, y dejar este chip blindado de todo tipo de virus, para no perder el rumbo que siempre debe ser a favor de la humanidad y el planeta. En México tenemos todo el potencial de ser líderes en todo lo que nos fijemos y un pilar es tener el 100% de ciudadanos solidarios sostenibles.

*Para más información del FMCN puedes consultar su sitio web: https://fmcn.org/