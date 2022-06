Si recordarán, hace algunas semanas escribí sobre la Cumbre del día del Medio Ambiente “Estocolmo+50”, que si bien fue un tema controversial me gustaría compartirles una reflexión que implantó en mi un buen amigo y apasionado en el mundo de la conservación de la naturaleza. Agradeciendo siempre sus comentarios y observaciones a la columna semanal, esta vez su mención fue: “muchas cumbres y pocas nueces”, a lo que me dejó reflexionando muchísimo en… si realmente estamos avanzando o solo es un avance maquillado, y si la respuesta es la primera: ¿Cuáles son esos avances, ese antes y después de la COP26 en Glasgow este pasado noviembre?

Déjenme decirles que sí tenemos avances en compromisos y acciones, pero la realidad es que no estamos llegando al nivel de acción de acuerdo con el reto que tenemos enfrente, y con ello tomaré como ejemplo otra cumbre que tuvimos la semana pasada, en este caso puedo decir que fue algo controversial debido a su nivel de participación e invitados, sin embargo y a pesar de ello, comencé a ver acuerdos e ideas interesantes referentes al cambio climático para las Américas.

Aunado a ello sabemos que requerimos sumar muchos más esfuerzos, por lo que el contar con la participación de ONG´s en la Cumbre de las Américas, y tener como representantes a líderes indígenas, como Nemo Guigita, con un mensaje de las amazonas al mundo sobre cambio climático con “Amazon watch”, es fundamental, pues ONG’s reportando el consumo de combustible proveniente de las amazonas y su impacto en el planeta como uno de los pocos pulmones que tenemos que es de la Amazonia Verde, son puntos focales a escuchar, ya que son pilares en estos temas.

Por otro lado, y encarando el otro lado de la moneda, es de mi agrado informarles que durante la semana se anunciaron acuerdos interesantes y que apostaría por ellos, pues realmente pueden hacer la diferencia a nivel nacional y subnacional, refiriéndome así al acuerdo de cambio climático entre Canadá y California, presentando el Primer Ministro Justin Trudeau y el Gobernador Gavin Newsom, teniendo por objetivo común proteger la naturaleza, invertir en empleos y tecnología verde, donde al crearlos realmente persigan un fondo sostenible de la generación de valor económico, social y sobre todo ambiental.

Es así como Biden anuncia iniciativas climáticas para disminuir la dependencia energética en las Américas. El Presidente Biden mostró su plan para que en la región aborden el cambio climático mientras promueven la generación de energía renovable, de la mano con la creación de empleos bien pagados, apoyando a que la fuerza laboral tenga una opción atractiva local y así evitar mayor flujo migratorio, en la búsqueda de oportunidades en otros países.

Entre los nuevos programas que está promoviendo EUA, resaltan: un proyecto de financiamiento de seguridad alimentaria de $300 millones USD, iniciar una nueva asociación climática del Caribe que apoyará a los países de esa zona para tener acceso a fuentes de energía bajas en carbono y una iniciativa para capacitar a 500 mil trabajadores en el sector salud en las Américas durante los próximos 5 años. Sin embargo, John Kerry el enviado especial para el Clima, anuncio un frente común contra el cambio climático, que regresando y especificando un poco más sobre este plan, incluye medidas para promover el comercio y la inversión en energía limpia e incentivar la colaboración regional en América Latina y el Caribe. A su vez, anunciaron la expansión de una iniciativa de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo “BID” para impulsar las fuentes de energía renovable para 2030. La administración de EUA dijo que había afianzado un compromiso de hasta $50 mil millones de cuatro bancos regionales de desarrollo durante los próximos 5 años.

Reconociendo otros excelentes ejemplos en la Cumbre, a nivel de ciudades donde, la alcaldesa de Bogotá, ciudad que ha sido modelo de implementar proyectos sostenibles a nivel ciudad presento avances en prácticas y declaraciones en línea con temas centrales de la cumbre, “la migración y el cambio climático van de la mano”, y es imposible de ver de manera separada para la región.

Tantos temas conectados y por conectar hacia el cambio climático en la cumbre, que fácilmente se podría llamar el titular de esta semana como “ausencia”, o llevarnos el sentimiento de muchos anuncios que no se traducen en políticas públicas y acciones concretas, pero que sí son clave para lograr la escala que requerimos y que TODOS los países de la región entiendan la necesidad de combatir el cambio climático como un UNO, pues si tomamos la semana pasada como ejemplo, podemos decir que se pueden lograr acuerdos entre países, estados, ciudades y líderes de todos los sectores, para realmente empezar a mover más la agenda verde, no esperemos a “los grandes acuerdos regionales” o anuncios de “metas nacionales” para actuar local. Estoy de acuerdo en que son muchas cumbres y pocos avances, por lo mismo hay que hacer valer la suma de miles y millones de acuerdos, acciones y proyectos dialogados, pero sobre todo hay que materializar esos compromisos sostenibles al nivel que se demanda, y no negociar a la hora de cambiar de puestos de elección popular, solo así es como realmente logremos la escala y tendencia que requerimos.