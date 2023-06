Acciones Sostenibles || Dilemas éticos y retos del futuro de la movilidad.

La semana pasada tuve el gusto de moderar el panel “Ethics of Future Mobility”, en el marco del Foro America´s Mobility of The Future 2023, que por primera ocasión fue ciudad anfitriona Monterrey N.L., reconociendo el gran esfuerzo de Nuevo León 4.0 junto con el Gobierno del Estado. En el panel nos centramos en discutir con una plática muy rica en realidades, el futuro que nos espera, donde a finales del 2023 estaremos llegando a la población total del planeta, es decir, un estimado de 8 mil millones de personas, lo que trae múltiples retos de alimentación, agua, etc. pero un desafío fundamental será la movilidad de la población, bienes y productos, por lo que buscar reducir nuestra huella ambiental es prioridad.

Con metas ambiciosas en reducción de emisiones y la transición de combustibles fósiles a renovables, nos enfrentaremos al gran reto de combinar el uso de la Inteligencia Artificial y tecnología de información con dilemas éticos y regulatorios, los cuales tendremos que resolver de una manera multisectorial, donde el sector público y privado deberán trabajar de la mano con científicos y expertos para encontrar soluciones integrales sostenibles.

En el panel abordamos soluciones para este gran dilema del planeta y humanidad, así como propuestas para la inversión público-privada para la descarbonización y la misma regulación, donde de la mano de expertos de diferentes sectores como industria y países, tuvimos a Sebastian Navarro: Secretario General del CC35, Alex Theissen: Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Christine Mackay: Phoenix Community and Economic Development Director y Carla Suárez: Xignux, Directora de Relaciones Institucionales Y Presidente de la Comisión de Alimentos y Bebidas de CONCAMIN.

En lo personal gracias a las intervenciones de Christine, logré actualizarme en muchos avances que lleva la ciudad de Phoenix, que, por muchas razones naturales de la región, enfrentan retos de sequía en zona desértica, pero por otro lado lo capitalizan con la riqueza de energía solar. En otros avances dentro del panel, fue increíble escuchar como siguen avanzando en movilidad sostenible local, pero aún más sorprendente fue oír aquellos que involucra ya de años el uso de servicio de taxi sin conductor, ¡así es! ya lograron superar muchos dilemas éticos y regulatorios para el uso de los vehículos sin conductor humano.

En el caso de Carla, tuvimos la oportunidad de escuchar experiencias y proyectos desde su rol en CONCAMIN donde nos mostró su progreso, partiendo desde el 2012 con electromovilidad en diferentes compañías, contando con un amplio uso de vehículos eléctricos de reparto cargados con energía solar y eólica, mencionando flotillas superiores a 2,400 unidades en una sola compañía, siendo México ejemplo en tener las más amplias de América Latina.

Por otro lado, Alex nos compartió resultados de una gran iniciativa de la ANTP, su primer Foro de Movilidad Sostenible en México, donde tuve el honor de acompañarlo y escucharlo recalcar la importancia de poder trabajar en todos los frentes y cadenas que requerimos dentro de la electromovilidad, obviamente desde contar con la tecnología que va avanzando a muy buenos ritmos para llegar a un costo comparativo de vehículos base combustible fósiles, a la par se prevén de 3 a 7 años para alcanzar los mismo costos en los vehículos de carga, pero es clave seguir avanzando en toda la infraestructura de puntos de recarga, la misma fuente renovable es indispensable y para vehículos de mayor capacidad de carga el explorar el uso del hidrógeno verde como otro brazo para descarbonizar el transporte aún más.

En el caso de la participación de Sebastian, fue muy interesante escucharlo como líder del CC35 (Ciudades Capitales de las Américas frente al Cambio Climático), pues ha tenido la experiencia de muchos foros internacionales, iniciativas de ciudades, estados, países y cercano al gobierno, Gobernador de N.L. y el Alcalde / Municipio de Monterrey en la agenda de la COP 26 en Glasgow (2021) y la COP27 en Egipto el pasado noviembre. Él se centró en hablarnos de cómo la movilidad sostenible apoyará para cumplir con las metas de descarbonización, así como nuevos esquemas para implementar los proyectos con la escala de movilidad pública en las ciudades y el mismo financiamiento.

Una interesante discusión se desató con tema de regulaciones, y el gran debate arrojó preguntas como:

* ¿Legislación, más impuestos y más regulación para avanzar?

* ¿Inteligencia Artificial en la movilidad sostenible y regulaciones?

* ¿Cómo avanzamos más rápido cuando tenemos dilemas éticos reales de calidad del aire, salud y movilidad?

Al final dentro de las muchas alternativas que salen de la teoría del palo y la zanahoria, donde realmente nos encontramos ante un reto de resolver dilemas de sostenibilidad, Inteligencia Artificial, regulaciones y ética de una manera integral, solo lo vamos a lograr bajo un enfoque multisectorial, las acciones y proyectos puntuales son la clave, ya que para realmente mover la agenda, (y aclaro como nos comentó Christine no fue sencillo implementar el uso de los vehículos sin conductor humano) se deben de buscar soluciones y actitudes del: como sí, en lugar del: porque no, donde este tipo de tecnología, nos va a traer muchos más beneficios que no acabaremos de dimensionar el potencial al conectar entre sí las unidades y lograr disminuir al máximo el espacio entre autos o tractocamiones, cuando están enlazados hasta el punto de frenado, se optimiza al máximo el uso de carreteras y por ende nos trae muchos más beneficios.

Aclaro y lo dejo en MAYÚSCULAS: NO SERÁ FÁCIL implementar todo lo aquí mencionado, pero con una mentalidad de acciones sostenibles, podremos realmente avanzar en una avenida muy importante de generación de emisiones que viene directamente de la movilidad, donde: ¡¡¡¡El futuro siempre tiene que ser sostenible y de todos!!!