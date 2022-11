Durante ya más de una década, mediante diferentes programas en los que he participado, se han detonado cientos de emprendimientos sociales, en los cuales he tenido el gusto y honor de trabajar como mentor, claro que tocando temas ambientales, todo ello en diferentes estados de México y con todo tipo de retos adicionales, pues como ejemplo, puedo decir que aparecen proyectos en programas de primeros delincuentes que tienen obstáculos hasta para poder abrir una cuenta bancaria, ya que para ellos es una complicación el no poder generar identificaciones oficiales al salir del sistema penitenciario, y no se diga contar con capital semilla que ayuda a impulsar todo lo demás como podemos notar son más obstáculos de los que cualquier emprendedor se llega a enfrentar al generar su caso de negocio y/o abrir mercado, es por ello que mi triple admiración a los emprendedores sostenibles que están buscando generar no solo valor económico, sino también social y ambiental, todo de manera simultánea.

Hace unos días, tuve la gran oportunidad de conocer y participar en los premios 2022 de la Fundación ILAN en México**, que de la mano con el Israel Latin American Network reconocen a los innovadores mexicanos, buscando también dejar un impacto social en sus proyectos, donde se premiaron a varios de estos, todos innovando en 7 categorías: Educación, Comunicación, Transformación Social, Salud y Ciencia, Medio Ambiente, Tecnología y Paz.

De esta manera, se tuvo por primera vez la categoría y premiación a la Innovación Universitaria, rango que me dio mucho gusto ver pues se sigue ampliando más. Después de tantos años apoyar en el consejo y proyectos de Enactus en México, otra gran red de más de 50,000 emprendedores sociales en más de 450 universidades de nuestro país está rindiendo fruto.

Después de algunas sorpresas, fue increíble ver el mensaje vía remota del Presidente de Israel, Isaac Herzog, donde enfatizó que “cada uno de los galardonados con el Premio ILAN a la innovación, ha contribuido directamente a la humanidad”, Herzog dijo también que “lo que hace al premio a la innovación de ILAN tan especial y a sus ganadores tan únicos, es la combinación de progreso y logros con el servicio a otros”. “Los premios ILAN ayudan a conectar a nuestros países, Israel y México, a través de la innovación”.

Es así como me gustaría enormemente comenzar a exponerles todos los avances y piezas claves que han tenido cabida desde y para la humanidad, empezando con un área que nos compete a todos, me dio mucho gusto ver y conocer los reconocimientos en la categoría de Educación, donde se llevó el galardón “Enseña por México”, siendo una iniciativa comprometida en hacer viables las oportunidades educativas para cada niña o niño, sin importar su origen o procedencia. Por otro lado, en la categoría de Comunicaciones, Juan del Cerro, fundador de “Disruptivo TV”, ofrece una programación muy entretenida e informativa con contenidos que promueven el emprendimiento e impacto social. Mientras tanto, en temas de Salud y Ciencia fue reconocido “el Dr. Vagón”, este es el Tren de la Salud de la Fundación Grupo México, nombrándose el primer programa de su tipo en América, creado para brindar atención médica gratuita a comunidades remotas y necesitadas.

Sin dejar de lado la categoría de Medio Ambiente, Andrés García Gasca de “Trisol Green Outdoors”, empresa que nació para procesar neumáticos y convertirlos en superficies deportivas para que los niños jueguen, se hace notar. Así mismo, en el área de Transformación Social, ganaron Rita Romanowsky y Enrique Grapa de la Fundación “Inclúyeme”, la cual atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y autismo.

En el área de Tecnología, se llevó los aplausos “Apphive”, de Jonathan Vazquez, una excelente opción si no tienes tiempo para desarrollar una aplicación móvil. Siguiendo la línea, en la categoría de Paz, la Fundación “ALMA”, creada por Rina Gitler, y conformada por un equipo de cirujanos en reconstrucción mamaria, realizan cirugías sin costo alguno, alcanzando la realización de más de 500 cirugías a sobrevivientes de cáncer de mama en 18 estados de la República Mexicana.

Por última categoría, los ganadores de la Innovación Universitaria, fue el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con la empresa mexicana “Propel Foods”, proyecto apalancado en Inteligencia Artificial, consistente en proteínas híbridas y alimentos de origen vegetal. De igual forma, hubo fuertes aplausos para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde el grupo de jóvenes emprendedores, realizaron un sistema interactivo y digital para capacitar al personal en el uso de extintores, sin los peligros de contaminación o interferencia externa.

La Universidad Anáhuac México, resultó premiado con “Unblind”, que es una herramienta tecnológica para personas con discapacidad visual, utilizando imágenes para proporcionarles información. La UNAM, fue reconocida por el proyecto “BioSpher”, el cual se trata de un sitio web que une tres grandes deseos humanos: la voluntad de modelar el mundo, la tecnología y el arte. Su objetivo es crear una biosfera para las ONG de todo el mundo que necesitan donaciones para llevar a cabo sus proyectos. Utilizan la tecnología blockchain y han desarrollado una aplicación práctica con beneficios sociales.

Como última institución, la Universidad Panamericana fue premiada por El Laboratorio Espacial Colibrí, donde ya anunció su primer proyecto “Pakal”, el cual fue galardonado a la excelencia en tecnología e innovación. Su misión es ayudar a combatir la basura espacial mediante el desarrollo de un Cubesat 3U (nanosatélite) para investigar los parámetros atmosféricos y avanzar en la tecnología espacial en México. Para lograrlo quieren crear misiones por etapas, y en cada una de ellas educar a jóvenes científicos en la aplicación de las ciencias STEM en proyectos productivos.