Hace unos días, tuve el gusto y honor de poder convivir con la gran comunidad de Enactus México, la cual forma parte de la red mundial de Enactus. Este es un programa formativo de innovación social dirigido a jóvenes universitarios, contando con un objetivo inclinado hacia la detección y solución de problemas en comunidades de la región, a través de modelos de negocios sostenibles y del aprovechamiento del ecosistema de innovación. A nivel mundial este programa tiene operaciones en 36 países de los 5 continentes, contando con una red de más de 1,700 universidades, impactando positivamente hasta el momento a más de 1.3 millones de personas.

En el caso de México, que es la operación global más grande y con mayor impacto, tan solo en el año 2022, Enactus se integra con 456 Instituciones de Educación Superior (60% públicas), impactando a más de 61,000 estudiantes, 1,300 académicos (GPS) que son pieza clave en el apoyo a los emprendedores, 4,500 proyectos generados, 136,000 personas beneficiadas por los proyectos realizados y 22,500 horas de mentorías celebradas.

Ahora bien, para darnos una mejor idea sobre qué tipo de proyectos se tienen en la red, voy a resaltar algunos con la intención de motivar a que más personas de la edad que sea, puedan tomar el increíble camino de generar valor económico, social y ambiental. Los proyectos son:

1. CPLANTAE: Empresa ambiental de Enactus Hub Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que se especializa en el saneamiento ecológico de aguas residuales con lombrices rojas, plantas acuáticas y microorganismos. Recientemente fueron reconocidos por BAYER como uno de los emprendimientos de LATAM en temas de agua más innovadores, y fueron ganadores a nivel mundial como el mejor emprendimiento social que toma acción en los océanos por Enactus.

2. WAS Co.: Emprendimiento de Enactus Hub Universidad de Monterrey, genera e integra soluciones tecnológicas enfocadas en la industria de la construcción para disminuir fuentes de contaminación en las ciudades, mediante el desarrollo de un nuevo cemento que puede revolucionar la industria de este y el concreto, ya que no utiliza materia prima virgen para hacerlo, es decir, explotación de cerros o minería, sino que aprovecha residuos, conservando las mismas propiedades que el material tradicional pero más económico. Gracias a esta patente, su CEO y alumno Enactus, Walter Mata, fue reconocido por MIT como uno de los mejores jóvenes científicos.

3. O-Nergy: Proyecto de Enactus Hub UVM Lomas Verdes busca recuperar el calor residual emitido por equipos de inyección, hornos y otras fuentes para transformarlo en energía eléctrica. La energía producida por el proyecto es capaz de sostener hasta el 70% de los requerimientos energéticos de industrias como la automotriz. Fueron reconocidos por Ford Fund como uno de los emprendimientos sociales más innovadores en temas de sustentabilidad.

4. VIALETI: Proyecto de Enactus Hub Universidad TecMilenio Campus Cumbres, el cual es una plataforma que busca reducir el impacto ambiental que genera el transporte de los estudiantes e incrementar su seguridad, brindando un servicio de autos compartidos a través de una alianza con las Universidades para verificar la identidad de los estudiantes que se registren para el uso de este servicio. De igual manera fueron reconocidos por Ford Fund como uno de los emprendimientos sociales más innovadores en temas de sustentabilidad.

5. TIZE: Los estudiantes del Enactus Hub Universidad Panamericana campus Guadalajara desarrollaron un sanitizante que reduce el gasto de agua en los inodoros en un 80%. A través de su producto Tize y con tres sencillos pasos, el equipo busca reducir la cantidad de agua residual que se genera en los sanitarios y con ello, la reducción de infecciones sanitarias, pues su producto elimina hasta el 99.9% de las bacterias, hongos, virus, gérmenes y otros microorganismos presentes en los baños. Teniendo el reconocimiento de Ford Fund como uno de los emprendimientos sociales más innovadores en temas de sustentabilidad.

6. DEGRADALARVA: El emprendimiento del Enactus Hub TecNM Morelia es una empresa sostenible que lleva a cabo la producción de alimento para animales a partir de la larva y escarabajo del Tenebrio molitor. Este animal, además de ser una fuente de proteínas, es capaz de usar el unicel como alimento; degradando este plástico sin dañar su salud ni su desarrollo de los cientos de años que tardaría en la naturaleza, a tan solo 45 días; por lo tanto, Degradalarva es una alternativa para erradicar la creciente acumulación de este material tan contaminante. Esto los llevó a ser ganadores de la categoría Mentoractus de la Competencia Nacional Enactus 2022 y del Premio Michoacano del Emprendedor.

7. FINZAK: Emprendimiento del Enactus Hub Tec de MTY CCM busca apoyar a los jóvenes de 18 a 30 años sobre temas de finanzas como inversiones en la Bolsa de Valores, criptomonedas, presupuesto, trading y FinTech, todo con un enfoque al retiro ya que los jóvenes no tendrán los beneficios de pensiones que antes se daban. Siendo ganadores del tercer lugar en la Competencia Nacional Enactus 2022 y premiados en INC Monterrey.

Después de hacer un pequeño recuento, espero haberte abierto el ojo de las miles de oportunidades sostenibles que se tienen para emprender y dejar un mejor planeta del que recibimos. Muchas veces si ya tienes un negocio en marcha, la simple acción de revisar tu cadena de valor te dejará grandes oportunidades de operar de manera más sostenible, dando la posibilidad de llegar a la escala de millones de empresas más que requerimos trabajando a favor del planeta. Ya tenemos la muestra que en México sí se puede y somos ejemplo de mejoras prácticas en el mundo.