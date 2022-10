La semana pasada se llevó a cabo la Reunión Anual de Industriales (RAI) de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), que agrupa a 126 Cámaras y Asociaciones a nivel nacional, la confederación representa a 1.2 millones de empresas y unidades productivas; genera 54 de cada 100 empleos; aporta el 40 por ciento del PIB nacional, y genera el 88.7 por ciento de las exportaciones totales de nuestro país. En ese mismo tiempo estuvimos todos reunidos bajo un mismo lema “Un futuro con sustentabilidad e inclusión, innovación en la industria mexicana”, lema que hizo posible tener una serie de días inspiradores para aprender y compartir mejores prácticas sostenibles. En mi caso tuve el honor de participar de la mano con otras empresas y actores clave del sector público en el panel “Es buen negocio ser sostenible”, buscando difundir las buenas prácticas en materia de sostenibilidad a través de un diálogo propositivo multisectorial, donde iniciamos bajo la óptica y realidad de un entorno globalizado en el que día a día las industrias responsables buscan no sólo incrementar su productividad y eficiencia operativa, sino aportar a una mejor sociedad calidad de vida y medio ambiente.

Abrimos el panel reconociendo que cobra mucha mayor relevancia el conocer las mejores prácticas que son implementadas por sectores industriales, ejemplo de ello y por su contribución son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 2030 por la ONU desde 2015. Esta Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Los ODS están formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, protegiendo el medio ambiente y haciendo frente al cambio climático a nivel mundial.

El camino para implementar los ODS, en mi experiencia y con el apoyo del World Environment Center, es una travesía y viaje de la sostenibilidad, donde es imposible poder crear un impacto real en los 17 Objetivos por sí solos, sin embargo, al simplemente conocerlos y empezar a trabajar en medir algunos ODS con las principales líneas de tu negocio, es un buen inicio; otro paso subsecuente es empezar a medir, implementando KPI´s, pero sobre todo un paso clave es el comienzo de comunicar o reportar cómo van los avances, fijar metas y algo básico es seguir constantemente midiendo, para realmente poder controlar el desempeño y logro de los objetivos trazados.

Durante el panel tuvimos muchas coincidencias en los diferentes ODS, pero un punto fundamental para México y el mundo, es la inversión en la educación, pues somos partidarios de que en ella se dan los cimientos para construir una mejor sociedad y desarrollo de talento del país, tan requerido para capturar cada una de las oportunidades que tenemos como región.

Si logramos aprovechar un porcentaje de las oportunidades que un gran futurista nos dejó, Gerd Leonhard, y que tocó durante la RAI, abriríamos los ojos hacia un gran abanico de posibilidades por capturar como país y región, pues como él menciona “El futuro sostenible ya está aquí” y las oportunidades de hacer negocios basados en “Green is the new digital” también es un fundamental. Desde el término que he venido trabajando puede verse esta visión, pues el nearshoring sostenible, implica el desarrollo de nuevos productos y servicios sostenibles, hasta las oportunidades de recibir fondos provenientes de EUA junto con la vía de la Ley de Reducción de inflación, pensando en invertir cientos de miles de millones de dólares para pavimentar el camino hacia la descarbonización.

Algo que todos los panelistas dejamos en evidencia, es que Sí es negocio ser sostenible, desde apostarle a la energía renovable en un país rico de sol y viento, inversión en tecnología verde para la reducción de combustibles fósiles, uso de TI para optimizar rutas y cadenas logísticas, inversión en infraestructura, promover la cultura del uso de medios de transporte sostenibles, contribuir a la ejecución de proyectos colaborativos, desarrollo de vehículos de cero y bajas emisiones, uso de bicicletas en la entrega de la última milla, son algunos ejemplos de cómo podemos ir de manera directa contribuyendo a la calidad del aire diario y reducción de emisiones.

La economía circular es también algo que debemos seguir trabajando mucho más, desde el diseño de los productos “waste zero”, donde seguimos teniendo oportunidades en conceptos tan básicos como las tres 3R del reciclaje: Reducir nuestro consumo, Reutilizar y Reciclar, donde no solo estamos disminuyendo la generación de residuos, sino son ahorros directos a nuestra operación, donde realmente desde el diseño tenemos un pensamiento circular de nuestro ciclo de negocio.

Después de escuchar y compartir, me quedo con un sentimiento de esperanza, pues cuando ves y oyes de primera mano que un porcentaje muy relevante del país empieza a sumar cada día más acciones sostenibles a su plan de negocio, donde se empiezan a ver fórmulas sostenibles de generación de valor económico, social y ambiental, es inevitable no tener ese sentir. Se tiene claro que como país estamos en un momento clave de capturar oportunidades de nearshoring sostenible, ahora depende sumar esfuerzos, porque cuando hablamos del planeta y nuestro medio ambiente no debemos verlo como una competencia, sino como una carrera común de cuidar nuestra casa y la de futuras generaciones.