Acciones Sostenibles || Florida Sostenible, historia de adaptación y trabajo ambiental: La Zona Cero de EUA

Cuando pensamos en Florida, EUA, es equivalente a vacaciones, un estado lleno de sol, cítricos, rodeado del mar y muchos privilegios. Después de visitarlo de nuevo la presente semana, me recordó el esfuerzo que se ha hecho en la región por adaptarse a los huracanes hace décadas cuando estaban todavía en rangos “razonables” para la zona.

Es increíble encontrar a la población adaptándose como condición normal a los huracanes más frecuentes y de mayor intensidad, incrementos en el nivel del mar y unos datos muy contundentes del grado de protección que requieren. Desde la construcción de casas y edificios, donde deben tener ya tener instalado ventanas y protectores resistentes a huracanes, para simplemente poder ser aceptados en una póliza de seguro que cubra sus bienes inmuebles.

Para darles una idea en cuestión de cambio climático, el estado ha sido descrito como la “zona cero” de EUA, de la mano con el calentamiento global y el aumento del nivel del mar, porque la mayoría de su población y economía se concentra a lo largo de la costa de baja elevación.

Según datos históricos, la población de Florida aumenta en aproximadamente 1,000 residentes cada día.

Por muchas razones EUA debe cuidar esta joya ambiental, que es casa de una gran variedad de vida marina y terrestre en un clima subtropical templado, donde el entorno y condiciones envidiables, ha atraído a millones de personas a establecerse en la región, durante los últimos cien años. Pero están en el combate derivado del desarrollo de la tierra y del uso del agua que han transformado el estado. Principalmente a través del drenaje y del relleno de los humedales que alguna vez cubrieron la mayor parte de la península, esto ha llevado al hundimiento del suelo a medida que colapsan las cuevas secas, lo que amenaza las propiedades y los ecosistemas, pero han sido proactivos ante la realidad.

Para 2018, el 30% de la superficie terrestre del estado estaba en conservación.

Tiene una complicada y controversial historia sobre su plan e inversiones, para controlar las inundaciones, donde literalmente el río Kissimmee se enderezó entre 1962 y 1970. Si bien el proyecto cumplió con el objetivo de protección contra inundaciones, también destruyó gran parte de un ecosistema dependiente de las llanuras aluviales que nutrió a las especies amenazadas y en peligro de extinción. Así como a cientos de otros peces nativos y animales dependientes de los humedales. Más del 90% de las aves acuáticas que alguna vez habitaron los humedales desaparecieron y el número de territorios de anidación de las icónicas águilas calvas disminuyó en un 70 %, por lo que el efecto integral ambiental fue alto.

Han pagado la factura e invertido por décadas, donde en al año 2000, el Congreso aprobó un esfuerzo federal para restaurar los Everglades, llamado Plan Integral de Restauración de los Everglades, con los objetivos de “restauración, preservación y protección del ecosistema del sur de la Florida mientras se satisfacen otras necesidades relacionadas con el agua de la región”.

Florida es un destino popular para la observación de aves, en otros grandiosos activos ambientales, el estado cuenta con el “Great Florida Birding Trail”, un sendero de 3,200 km de largo y se compone de 489 ubicaciones en todo el estado que son sitios de observación óptimos.

Oficina de Resiliencia y Sostenibilidad en Miami

En ciudades clave como es Miami desde el año 2016, ya cuentan con esta oficina que está a cargo de trabajar en todos los departamentos para aplicar con foco en resiliencia a las operaciones de la Ciudad, la planificación estratégica y la asignación de fondos, a fin de fortalecer su capacidad para abordar las tensiones y retos sistémicos que enfrenta. Así como mejorar su capacidad para prepararse y recuperarse de crisis climáticas.

Les comparto algunas actividades extraordinarias que están ya operando solo en esta ciudad del estado, y desde cualquier sector ya puedes iniciar planes de iniciar algo equivalente en tu propia ciudad:

1. Grupo del día de limpieza de la Bahía de Biscayne: donde son unos campeones de la conservación marina, todos los días del año.

2. Actividades del Día Mundial de los Océanos en Miami: con eventos como yoga en la playa, limpieza de playa y programación educativa ambiental en todo Miami.

3. Campamento de ciencias marinas: el Marjory Stoneman Douglas Biscayne Nature Center, es una instalación de aprendizaje interactivo frente al mar dedicada al ecosistema costero nativo.

4. Museo Coral Gables: es un edificio de piedra de coral históricamente designado en la enseñanza del cuidado del medio ambiente.

5. Plan de impulso de Hoteles con conciencia Ecológica: donde su concepto, pero sobre todo implementación de “greenfication”, empieza un liderazgo en la región de las prácticas verdes.

6. Visitas guiadas a pie por los pantanos: son experiencias donde conectas en todos los sentidos con el medio ambiente.



(Francisco Suárez, visita rutas verdes en Miami, agosto 2023)

Podrías estar pensando que muchas experiencias o ideas las tenemos a la mano en México y sin duda si lo tenemos desde museos, experiencias, zonas y pueblos mágicos, pero mi gran invitación y pregunta es

¿Estamos realmente trabajando de manera sostenible el potencial ambiental de México?

La respuesta es simplemente NO. Al igual que Florida somos privilegiados en riquezas naturales, pero no estamos blindando nuestros activos más importantes ante la huella de la actividad humana y aquí mi invitación:

No esperemos para visitar un país o región, para aprender de su pasado, errores y acciones correctivas, seamos YA ciudadanos solidarios sostenibles empezando en nuestra casa, nuestro querido México que espero sea la casa de mis hijos, nietos y futuras generaciones sostenibles: ¡¡¡Es clave emprender ya a favor de nuestro planeta!!!