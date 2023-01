Acciones Sostenibles || ¿Qué nos espera en acciones sostenibles para 2023?

Esta semana que pedimos deseos para año nuevo:

¿Qué les deberíamos pedir en acciones a favor del planeta?

Como en muchos temas o retos el problema del año nuevo es que pedimos deseos en lugar de ponernos objetivos, donde existe mucha diferencia entre esperar que las cosas sucedan por inercia, milagros, o “echarle ganas,” en lugar de trabajar para hacerlas realidad.

Aclaro, si tuvimos metas sostenibles el año pasado que se fijaron muy retadoras, en México, América Latina y a nivel global, ahora viene lo bueno, como cuando nos toca pasar a la báscula como lo hacemos en enero con algo de miedo de los kilos decembrinos y ver si realmente estamos logrando lo prometido. Veamos algunos de los puntos que valen la pena seguir este año.

Para empezar una fecha que vengo siguiendo con mucha más atención ahora en los años de pandemia, es el día de sobregiro de la tierra. Es la fecha en la que la demanda de recursos naturales excede lo que los ecosistemas del planeta pueden renovar en el periodo anual. En términos económicos, es el momento en que terminamos con el presupuesto ecológico que la Tierra tiene capacidad de generar para un año, que en el 2022 fue el 28 de julio. Lo cual, significa que:

usamos tantos recursos ecológicos como si viviéramos en 1.6 planetas

En el 2021 fue el 29 de julio y el 2020 fue el 29 de agosto, que ese año en particular las consecuencias inducidas por el COVID-19 hicieron que la Huella Ecológica global se redujera (a favor) en casi el 10% moviendo la fecha 3 semanas posteriores a lo que originalmente se tenía contemplado. Lo que nos dice que por menos movilidad forzada si mostramos que se puede mejorar la fecha. Ahora, la gran pregunta:

¿Qué fecha meta deberíamos tener este 2023? y No esperemos a los grandes compromisos de cumbres ambientales, cada uno de nosotros le podemos ayudar abonar a la fecha con este tipo de acciones:

* Cambia tus hábitos de movilidad: Utiliza menos el automóvil, cuando te sea posible camina, usa la bicicleta, planeación y optimización de viajes. Cuando sea viable y seguro utiliza el transporte público o haz carpooling. Es clave tener implementadas plataformas tecnológicas en los centros de trabajo para facilitar identificar compañeros con los cuales puedes organizar carpooling.

* Limpia y dona a quienes lo necesitan: Sabías que el 3% de la huella ecológica está generado por la ropa? Haz una limpieza de tu armario y dona a alguna organización o grupo vulnerable de tu comunidad aquello que tú ya no necesitas.

* Planta un árbol o haz tu propio huerto ecológico en tu casa; y durante el año, voy a reforzar más temas desde alimentos sostenibles, y muchas prácticas que puedes aplicar en un tu círculo cercano.

La COP28

En eventos de alto nivel que Sí mueven realmente el camino ambiental, como la COP28 que se va a llevar a cabo, durante noviembre en Dubái, se esperan medidas puntuales y decisivas para lograr el rumbo de compromisos en línea con los objetivos del acuerdo de Paris en reducción de emisiones, y apalancar sobre lo logrado en la COP27; con avances importantes para la justicia climática y la diplomacia climática, para economías en desarrollo que sufren más los efectos catastróficos del cambio climático.

El Global Stocktake

Algo muy relevante a seguir de cerca de él “Global Stocktake”, que según establece el Acuerdo de Paris, cada 5 años se mide y evalúa el avance en función de los objetivos, donde ya se tuvo un Primer Balance Global en 2022 a nivel técnico y en la COP28 se presentará el ejercicio y reporte completo, donde si existen sentimientos encontrados desde que se va a entregar y tristemente ya sabemos que No estamos logrando el nivel de ambición fijado.

Por lo que establecer un nuevo objetivo global sobre adaptación, será fundamental, pero sobre todo capitalizar sobre los aprendizajes, cumplir una serie de compromisos financieros climáticos existentes. Tener claro un mecanismo de “perdidas y daños”, hasta lograr cumplir todos los compromisos financieros de los países desarrollados.

Greenwashing vs Híper-transparencia

El año pasado afortunadamente se subió la barra de ambición de los compromisos ambientales de sectores, países y nuevos esfuerzos a nivel de ciudades y estados, que sumaron al ferrocarril sostenible que requiere de mucho más empuje para lograr escalar esta gran montaña y reto de la humanidad que es el cambio climático.

También se exigirá mucha más comprobación y acción para abordar el “Greenwashing” (comunicar mucho y hacer poco o nada a favor del medio ambiente), lo que conducirá a una híper-transparencia en todos sectores e industrias.

Los inversionistas y las organizaciones se darán más cuenta de la importancia de las consideraciones no financieras y podrán estar mucho más enfocados, más allá de las ganancias, pasando por el triple filtro de generación de valor económico social y ambiental.

Liderazgo sostenible

Para tomar un liderazgo en el sector que participamos, debemos enfocarnos en la sostenibilidad, reinventarnos, desarrollar nuevos productos siempre pensando circularmente, repensar como operamos y triplicar nuestras alianzas para lograr capturar las oportunidades en un mundo tan cambiante.

Este nuevo año, como siempre empiezo positivo, con sueños, esperanzas, con foco en salud y felicidad. Listo para el trabajo, la dedicación que tenemos los siguientes 12 meses, y sobre todo con mucho más aprendizaje iniciando un año de retos donde debemos seguir subiendo la barra sostenible:

¡¡¡Feliz año nuevo, pero con metas puntuales y seguimiento, es clave!!!