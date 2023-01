A medida que el mundo se apresura hacia la conclusión de otro año turbulento, único, y por más decir anormal; llega la hora una vez más de evaluar el progreso logrado en:

Prácticas sostenibles, los avances en innovaciones, los desafíos y oportunidades.

En medio de nuevas variantes de COVID-19 combinado con influenza, guerras, retos económicos y niveles inflación elevados. Sumados a cambios relevantes en el mapa político de América Latina con cadenas de suministro que no logran llegar a un nivel normal, que ya nos mueven a nuevos modelos de negocio, como el nearshoring sostenible.

El cual, que se convierte en oportunidades para México y el planeta.

En 2022, 10 New Insights in Climate Science cubre temas cruciales que son áreas de enfoque y que fueron clave para los negociadores en la COP27.

Desde la adaptación y la mitigación, hasta las intersecciones del clima y los sistemas alimentarios, la seguridad y las finanzas:

* Cuestionando el mito de la adaptación sin fin.

* Los puntos críticos de vulnerabilidad se agrupan en “regiones en riesgo”.

* Las nuevas amenazas en el horizonte derivadas de las interacciones clima-salud.

* La movilidad climática: de la evidencia a la acción anticipatoria.

* La seguridad humana requiere seguridad climática.

* El uso sostenible de la tierra es esencial para cumplir los objetivos climáticos.

* Las prácticas privadas del financiamiento sostenible no logran catalizar transiciones profundas.

* Las pérdidas y daños: el imperativo planetario urgente

* La toma de decisiones inclusiva para un desarrollo resiliente al clima

* La ruptura de barreras estructurales y bloqueos insostenibles

Puntos positivos a resaltar del 2022

Durante la pasada COP27 en Egipto; El Canciller Marcelo Ebrard anunció una excelente noticia, donde presentó por parte de México, de la mano con EUA / John Kerry; acuerdos del incremento de la producción de energía renovable, alianzas de energía en estados fronterizos y aumento en el nivel de ambición de la reducción de gases efecto invernadero, pasando de un 30 a un 35% para el 2030.

De igual manera nombró importantes acciones para abordar la crisis climática, como son la intención de desplegar más de 30 gigawatts adicionales de capacidad eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica combinada dentro de los siguientes 8 años, alcanzando así una producción de más de 40 gigawatts de energía eólica y solar combinadas.

Es así como el Gobierno de México ha presentado también un plan de inversión preliminar para implementar este objetivo de energías renovables que detalla hasta 48 mil millones de dólares en inversiones, donde se van a requerir de todos los sectores y niveles de gobierno alineados para poder cumplir estos objetivos.

La Conferencia de Biodiversidad de la ONU CBD-COP15

Celebrada al cierre de año en Montreal; marcó un objetivo histórico para la naturaleza.

Mientras el mundo estaba concentrado en las fases finales del Mundial de futbol en Qatar, al mismo tiempo Montreal, se estaba asegurando un resultado aún más trascendental en la Conferencia de Biodiversidad COP15 de la ONU, donde años de arduas negociaciones culminaron con la adopción de la Kunming- Marco Global de Biodiversidad de Montreal, que es hoja de ruta internacional compartida para salir de la crisis ecológica y hacia un mundo más positivo para la naturaleza, que finalmente se aprobó al cierre de la cumbre.

El resumen de logros

Este incluye la adopción del objetivo 30×30 para asegurar la conservación efectiva del 30% de las tierras, los mares y las aguas continentales del mundo, y el área decisiva de la movilización de recursos; en pocas palabras, asegurar los fondos necesarios para financiar nuestra transición hacia un mundo más positivo para la naturaleza al cubrir la brecha anual de $ 700 mil millones de dólares en el financiamiento de la biodiversidad y garantizar que todos los flujos financieros públicos y privados se vuelvan positivos para la naturaleza con el tiempo.

El resumen de retos

Algunas de las circunstancias que examinamos hace un año siguen sin duda con focos rojos y lo que ha quedado muy claro en los últimos 12 meses es que el mundo ha cambiado de nuevo; y con ello, todos los sectores se han visto obligados a operar y trabajar de manera diferente, no solo para satisfacer las nuevas demandas de los grupos de interés, sino también para simplemente sobrevivir ante nuevas realidades.

Ha sido otro año difícil a nivel salud, económico, con cambios relevantes en todos los sectores.

Cerrar un 2022 y abrir un 2023 a favor del planeta, nuestra misión colectiva

Es importante hacer un llamado para continuar con esfuerzos en la lucha del cambio climático, en la adopción del camino de energía renovable, nos toca cuidar la biodiversidad que somos privilegiados de tener, pero también de ser sus custodios.

El planeta requiere más acciones y proyectos con el nivel de urgencia que requiere atender la crisis climática en las que estamos inmersos, pero cerremos este 2022 enfocados en lo positivo y avances para capitalizarlo de manera sostenible en el 2023…

¡¡¡Feliz año nuevo verde y sostenible a todos!!!