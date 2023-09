Esta semana colaboramos nuevamente en esta columna semanal con Erica Valencia, que está regresando de Nueva York, que por muchas razones es una experiencia extraordinaria; desde la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima. Realmente es un momento que es zona fértil para que la agenda verde se mueva a favor y más en:

Una semana que marca la mitad del camino desde que fueron fijados los Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS”

Aunque la mayoría de los 17 ODS estamos todavía lejos de lograrlos, y algunos están peor las condiciones que cuando fueron fijados en 2015 como fin de la pobreza y hambre cero. Aclaro que no ayudó la pandemia o la invasión de Ucrania, pero los números no mienten y el paso debe acelerarse para recuperar años perdidos.

El reporte más reciente de los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, nos visibiliza que vamos en cumplimiento con únicamente el 15% de los mismos, y que el 37% está en parte estático o cuenta con una regresión por debajo de la línea base del 2015.

Los sectores públicos y privados han reiterado sus compromisos con la sostenibilidad. Sin embargo, necesitamos que los acuerdos, conclusiones y compromisos ya presentados, no se queden en la palabra y pasen a la acción.

Erica participó en la semana del clima en Nueva York, “New York Climate Week”. La semana diplomática más agitada del año, en la que 193 líderes mundiales de Estados y miembros se unen para revitalizar los objetivos mundiales, la acción climática, la cooperación internacional y la salud global, para avanzar en conjunto por un mejor futuro.

“Si no contamos con la juventud en la toma de decisiones, no lograremos una acción climática real. La juventud debe de ser una parte central en las negociaciones climáticas.” Xiye Bastida

Una mexicana otomí, quien se ha convertido a nivel global en una de las personas más influyentes en cuestión climática. A sus 21 años ha movido a más de 300,000 personas en Nueva York en marchas climáticas, además de estar en la lista 100 Time Next de la revista Time.

Xiye argumenta la importancia de tomar medidas de acción diferentes, que no únicamente protejan las áreas naturales o nos enseñen a llevar a cabo hábitos sostenibles, sino que también contemplen la seguridad económica y personal. Un rescate bio cultural, la sabiduría de la naturaleza y sus comunidades es la relación más valiosa con la que contamos, y sobre todo en México como patrimonio.

Erica también compartió panel y mesas de trabajo con personalidades increíbles, como Bill Gates, Al Gore, Ajay Banga Presidente del Grupo del World Bank, Maimunah Mohd Sharif. Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y Subsecretaria de la ONU, Rodrigo Medellín del Instituto de Geografía de la UNAM, Benoit Bazin el CEO de Saint Gobain.

En esta sexta transformación humana, la de la ecología, sostenibilidad y despertar de conciencia, una era de grandes oportunidades, dentro de la cuál, para lograr la transición, el concepto de lucha, en visión de evolución y colaboración para el más alto bien colectivo.

Es una gran alegría encontrar una plataforma viva de concienciación pública global, para atraer la atención de los medios de comunicación y del público en general, aumentando la sensibilización sobre la urgencia de abordar el cambio climático y sus impactos.

Se vivió una serie de foros con un auténtico y revelador compromiso de líderes, políticos, empresariales y de la sociedad civil en estrategias y compromisos concretos en relación con el cambio climático. Definitivamente nos espera una conducción a acciones más efectivas a nivel global y nacional.

En cada evento se experimentó una coherencia en cada detalle, para la promoción de soluciones sostenibles, promoviendo la innovación y el desarrollo de tecnologías verdes.

Muchas empresas aprovecharon Climate Week para anunciar compromisos y acciones relacionadas con la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Esto también puede ser una estrategia comercial sólida en un mundo cada vez más consciente del cambio climático.

El participar en Climate Week es un gran puente y espacio para tener un impacto en la formulación de políticas climáticas a nivel nacional e internacional, para lograr influir en la toma de decisiones de los gobiernos.

El Acuerdo de París

La cooperación global es vital para abordar eficazmente el cambio climático y un establecimiento de objetivos ambiciosos y a largo plazo para la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, fundamental para cumplir con los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París.

Siendo el ODS 17, siempre forma parte de un ADN que realmente convierte los acuerdos en acciones, a través de un relacionamiento honesto y organizado, la promoción de la colaboración que generó el evento fomentó la vinculación e inter-relacionamiento entre gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y otros actores clave.

Esta es una semana que deja sentimientos encontrados, pero sobre todo mucho entusiasmo, inspiración, aprendizaje y vinculaciones con alianzas estratégicas para México, y con un gran llamado a la acción para nuestro gran país, lleno de cultura, de naturaleza y absolutamente todo lo necesario para convertirnos en el país como referencia como País Sostenible a nivel mundial.

Gracias Erica por compartirnos tus vivencias de semana y hacerme recordar los años que tengo de participar en esta gran semana, llena de inspiración,

¡¡¡Para que en cada sector y persona vayamos emprendiendo más acciones sostenibles!!!