Acciones Sostenibles || ¿Soñar, Preocuparse u ocuparse de manera sostenible?

Estamos siendo (por razones MUY válidas), literalmente bombardeados para tomar acción en contra del cambio climático. La semana pasada declaró António Guterres: “…la era del calentamiento global ha terminado, y la era de ebullición global ha llegado”.

El Secretario General de la ONU, resaltó “el aire es irrespirable, el calor insoportable” y tenemos mucho más que hacer donde “los líderes deben liderar”, y la hora de actuar es ya, donde todavía estamos a tiempo “para que la temperatura global no suba más de 1.5 grados centígrados”, pero como bien lo indica en su mensaje, nuestra ventana de acciones se cierra pronto.



La revista TIME, reporta el cambio climático, está cambiando hasta la forma en que soñamos y el efecto puede venir desde las noticias a las que estamos expuestos todos los días y cada vez más frecuente sobre cambio climático, y si le sumamos que literalmente estamos tratando de dormir en habitaciones e instalaciones que no fueron diseñadas o construidas con materiales e instalaciones para amortiguar la onda de calor de este verano y los últimos años de manera creciente.

Para dar un poco más de contexto sobre el reportaje de TIME, habla de la increíble historia de: Martha Crawford que comenzó a tener sueños sobre el cambio climático hace unos 11 o 12 años y después de un proceso personal y de reflexión la inspiraron a comenzar el Proyecto Sueños Climáticos en 2019 y, desde entonces, ha estado facilitando un espacio, proceso y estudio donde las personas pueden compartir anécdotas de sueños climáticos, en su mayoría de forma anónima.

Clima extremo, Desastres naturales, terremotos…todos, se filtran en nuestra consciencia colectiva con un impacto tan agudo que terminan en nuestros sueños

Como todos puedes estar pensando el estudiar los sueños es algo complejo y difícil de llegar a resultados contundentes. Pues, realizaron una encuesta de 1009 personas realizada por The Harris Poll hace unos meses en nombre de TIME, donde más de 1/3 de las personas en EUA ha soñado con el cambio climático al menos una vez en la vida.

Fue increíble aprender sobre la gran variación de imágenes, historias, sentimientos, que tienen una alta gama de variabilidad, donde la mayoría son de personas que involucran situaciones de clima extremo o desastres naturales, donde obviamente provoca miedo y estrés, donde tristemente todavía los medios de comunicación cubren más la nota roja ambiental, en comparación con las historias positivas a favor del medio ambiente.

Es extraordinario que los Millennials son los que en promedio tienen sueños más esperanzadores. Y fue interesante leer que ocasionalmente, la población vive y siente colectivamente el mismo momento en un grado tan agudo que cambia nuestros sueños. Si recordamos localmente, aquí en CDMX lo hemos sufrido después de terremotos, y a nivel global la pandemia provocó el mismo efecto y solo analiza diferentes eventos que tiene un alto impacto en toda la población como guerras, y otros eventos catastróficos y también por irme al lado positivo, eventos globales deportivos como la copa mundial, olimpiadas, etc.

El estudio hace la pregunta si ¿Ya se logró la escala de suficientes personas que están sintiendo el cambio climático de manera tan aguda como para infiltrarse sistémicamente en nuestros sueños a nivel de población?, y la respuesta de la encuesta de Harris Poll, junto con el proyecto de ensueño de Crawford, sugiere que, en los EUA, puede estar iniciando.

Desde el lado positivo y solo pensemos en nosotros mismos, los sueños provocan grandes ideas, pero por el lado negativo, el insomnio y los problemas para dormir son una de las dolencias más comunes en la población. Tienen un impacto, no sólo en la salud, sino en la productividad de todos.

Es momento de dejar de soñar en cambio climático y despertar en una realidad que nos mueva a la acción.

Tengamos los sueños, pero sobre todo de acción climática más positiva cómo los Millennials, porque esto no es de edad es de actitud de cómo enfrentar un reto juntos.

He tenido respuesta a mi columna “Este es el verano más fresco del resto de tu vida”, con todo tipo de comentarios conectando con un mensaje tan fuerte, pero real, ahora la gran pregunta es

¿Qué vamos a hacer al respecto?



(Conferencia 2018, TEDx, Francisco Suárez, “Cadena de Compromiso Personal con el Planeta”)

Y veo respuestas desde ignorarlo, adaptarnos porque no nos queda de otra, otros pierden el sueño y un porcentaje todavía pequeño toman acciones y aquí es donde quisiera dejarte algunas reflexiones

¿Qué planeta le quisieras dejar a tus hijos y nietos?

(Mis hijos: Pancho, Alex y David, Voluntariado ambiental en Monterrey en años 2012 y 2013)

Y es un tema igual de importante que dejarles una buena educación, pero en este caso es educación ambiental, donde las palabras mueven, pero tu ejemplo arrastra. Recuerda que los sueños y para el caso pesadillas, son como un buzón de e-mail personal donde guardamos nuestros sentimientos, miedos, pensamientos, grandes e ideas, todavía por procesar y contestar al día siguiente, con esto en mente la pregunta es:

¿Has tenido sueños climáticos?

Si la respuesta es, Sí es un llamado de tu inconsciente al consciente a tomar acción, y sobre todo empezar a soñar despierto que planeta quisiéramos tener en 10,20,50 o 100 años y con la acción colectiva sostenible será una realidad, bajo tu propio plan sostenible ya en marcha que requerimos tener, los casi 8 billones de ciudadanos solidarios sostenibles ya activos y operando a favor del planeta.