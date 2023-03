Acciones Sostenibles || Un mismo esfuerzo “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género” y sostenible.

Esta semana celebramos el día Internacional de la Mujer 2023, que lleva como lema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”. En este sentido, me pareció un momento ideal para reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el planeta, que en sus trincheras son líderes en la lucha en contra del cambio climático, que son innovadoras, emprendedoras y un puente para construir un futuro más sostenible para todos.

Afortunadamente desde niño tuve la oportunidad de pertenecer a diferentes organizaciones sociales, desde los boy scouts por más de 5 años, y más tarde el voluntariado con otras organizaciones que se anticiparon décadas en promover la inclusión. Por lo que tuve conciencia y sobre todo pude vivirlo desde mi infancia, junto con el respeto y amor a la naturaleza.

Promover la inclusión dentro de un entorno sostenible y reforzarlo para toda la vida es básico y justamente no puedo pensar en mejor ejemplo de Liderazgo de una mujer como es Naike Hechem, fundadora y directora general de The C-Class, The Green Board y Unity; donde justo tienen en su centro la promoción de un mundo digital inclusivo, promoviendo la igualdad de género en un mundo sostenible.

Gracias a Naike, he tenido la oportunidad de apoyar la Casa Albergue Temporal para Niños de Ensenada el año pasado y en CDMX, hace unas semanas de la mano con mi hijo David y muchas familias, de vivir ese liderazgo e inspiración en organizar tan importante labor, ¡A favor de nuestras comunidades, de la niñez y del planeta!

Esta experiencia tuvo lugar durante una gran actividad, tan emotiva y del mejor espíritu al servicio de los demás: Dedicamos tiempo de calidad, para justo convivir con la comunidad de niñas de Casa de las Mercedes IAP y gracias por abrirnos las puertas e integrarnos como su familia extendida, para poder llevar solo una muestra de cariño y atención con voluntarios.



(Hasta la izquierda Naike Hechem, en Escuela Rural Los Niños del Capitán en Cabo San Lucas, BCS)

The Green Board (sostenibilidad) y Unity (inclusión), son los brazos sociales, los proyectos de The C-Class (comunidad de líderes), que tiene una gran labor en generar entornos para un mundo digital inclusivo, mediante programas para donar equipos de cómputo, conocimiento y oportunidades de inclusión en casas hogar y escuelas rurales de comunidades que son muy importantes como: Michoacán, Ensenada, Los Cabos, Puebla, Querétaro, Monterrey, Toluca, entre otros…

El cuidado del planeta considera al mundo en su totalidad, flora, fauna, todos. Eso quiere decir también nuestra raza humana y dentro de ellas, hombres, mujeres, niños, indígenas, migrantes, razas, religiones, todos estamos en la misma ecuación.

La digitalización (usando óptimamente la tecnología) nos permite generar sostenibilidad, inclusión, democratizar la información y la educación.

También, nos permite cuidar mejor del medio ambiente, generar consciencia del cambio climático y de los impactos que generamos en el masivamente por medio de acciones individuales. Por ello, depende de líderes en acción que los negocios de hoy sean: digitales, incluyentes y sostenibles, en completa línea con la misión de The C-Class.

Continuar avanzando en la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y así disminuir el riesgo de desastres, es uno de los mayores desafíos globales de la humanidad. Los retos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad han tenido y seguirán teniendo impactos severos y duraderos en nuestro medio ambiente, desarrollo económico y social.

Aquellos países emergentes y regiones que se encuentran entre los más vulnerables y marginados, experimentan los impactos más profundos, y son cada vez más reconocidas como más sensibles a los impactos del cambio climático; y al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes efectivas, creadoras e implementadoras de cambios para la lucha en contra del cambio climático.

Participan y son líderes en iniciativas, proyectos y emprendimientos de sostenibilidad en todo el planeta, y su contribución logra un efecto mariposa y mayor efectividad.

Seguir explorando y avanzando en las oportunidades económicas, sociales y ambientales, así como empoderar mucho más a las mujeres y las niñas para que tengan mayor voz y participación en igualdad de condiciones en la toma de decisiones; en la lucha en contra del cambio climático. Es fundamental para el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género. Sin igualdad de género hoy, un futuro sostenible y un futuro igualitario, estarían fuera de nuestro alcance realmente lograrse en todos los países y sociedad.

No puedo dejar pasar este día de sin mencionar y aplaudir a todas las líderes sostenibles del planeta, este gran día, nos recuerda que es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que haya una mayor igualdad entre mujeres y hombres y un mayor empoderamiento de mujeres y niñas.

Es hora de respaldar las promesas políticas con las inversiones y los recursos necesarios, para garantizar que más activos financieros estén en manos de las mujeres, para asegurar que se invierta en un mayor porcentaje en: la niñez, las familias, la educación, la comunidad y el medio ambiente.

Millones de mujeres extraordinarias, alrededor del mundo juegan un papel fundamental en la lucha ambiental con cada acción y negocio que emprenden; desde las compras del día en sus hogares, la conservación del agua y energía, hasta ser las principales promotoras de reciclaje, y educación ambiental con los hijos, familia y comunidad. Su aportación y escala es de las fortalezas más importantes para revertir los daños de décadas al planeta y asegurar un futuro más sostenible. Hoy en día es vital, imaginarnos fuera de los retos de desigualdad y vulnerabilidad enfrentados día a día. Es fundamental abordar la crisis silenciosa educativa y cerrar el gap tecnológico. Es clave, tener conectividad (internet) e infraestructura digital. Pues como ya lo ha demostrado la pandemia es un vehículo primordial para la educación y el desarrollo.