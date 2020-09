View this post on Instagram

👉 La posibilidad de volver a leer un libro (incluso en más de un idioma), cruzar la calle sin asistencia de otra persona, vestirse sin confundir los colores o prendas, o reconocer a quienes cruzas en cualquier lugar, era hasta ahora una utopía para muchas personas invidentes o que sufren de deficiencias visuales. 🕶 En este nuevo capítulo de MOP, Innovación Israelí en Español, te damos un adelanto de dispositivos tecnológicos que ya están cambiando la vida de estas personas y que pronto impactarán sobre otros sectores de la sociedad. ¿De qué tecnologías se nutren los dispositivos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué capacidades provee y qué falta desarrollar? Todo esto y mucho más, de boca de Fabio Rodríguez, Gerente Regional de OrCam para España y Portugal en MOP, el primer y único podcast de Innovación Israelí en Español. 🎧 Para escuchar el capítulo ingresa al link ubicado en la biografía. O aquí: https://open.spotify.com/episode/76PcjpQqN73vHr4ZaEadFk . . . . . . . . #israel #vision #emprendimiento #tecnologia #inteligenciaartificial #innovacion #jerusalem #españa #desarrollo #startup #mobileye #podcast