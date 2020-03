Diario Judío México - Un estudio realizado sobre los teletipos de la Agencia EFE en los últimos meses, muestra una tendencia del medio a adoptar el discurso palestino, y a obviar el punto de vista israelí.

Esto son algunos ejemplos de los métodos empleados:

– LÉXICO PARTIDISTA:

En términos generales, EFE emplea el léxico de la narrativa palestina sin ponerlo entre comillas.

En anteriores comunicaciones de CAMERA con la agencia, se nos explicó que EFE emplea la expresión de la ONU. Pero la ONU no es un órgano legislativo, sino un órgano político. Luego su empleo es una toma de partido.

Tan sólo los acuerdos aceptados por ambas partes conforman lo que se conoce como “ley internacional”. Y los acuerdos internacionales vigentes (Acuerdos de Oslo y su piedra fundamental, la resolución 242) especifican que los actores en conflicto deberán decidir a quién pertenecen dichas zonas. Esto no se ha logrado aún.

El Acuerdo de Armisticio estableció que:

La palabra “frontera” implica legalidad, significación política y permanencia, ninguna de las cuales se aplica en este caso.

USA, por ejemplo, actor de no poco peso en la arena internacional, no los considera ilegales.

La organización CAMERA ha obtenido numerosas correcciones al respecto en diferentes medios. Por ejemplo esta del New York Times:

Correction: October 14, 2015

An earlier version of this article referred incorrectly to the Golan Heights. While most of the world officially considers it to be occupied, and the settlements there illegal, there is no consensus that the occupation itself is illegal. The same error appeared in an earlier version of a caption with the accompanying slide show.