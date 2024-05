Al-Jazeera en árabe: el canal de televisión de propiedad qatarí que promueve el terrorismo islamista en todo el mundo – ACTUALIZADO

Prefacio

El 1 de abril de 2024, la Knesset israelí aprobó una ley que otorga al primer ministro y al ministro de Comunicaciones de Israel poderes para impedir que redes de noticias extranjeras operen en Israel si se considera que están perjudicando la seguridad nacional. El primer ministro Binyamin Netanyahu prometió cerrar las operaciones en Israel del canal Al-Jazeera, financiado por Qatar, calificándolo de «canal terrorista», y el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, dijo que lo cerraría porque actúa como «un brazo propagandístico de Hamás, al «fomentar la lucha armada contra Israel». El medio fue cerrado y retirado del aire en Israel el 5 de mayo.

El mismo día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la medida como «preocupante» y agregó: «Creemos en la libertad de prensa… Y Estados Unidos apoya el trabajo de importancia crítica que realizan los periodistas en todo el mundo. Eso incluye a aquellos que informan sobre el conflicto en Gaza». El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos no siempre está de acuerdo con la cobertura de Al-Jazeera, pero respeta su trabajo. A continuación agregó: «Apoyamos a la prensa libre independiente en cualquier parte del mundo, y mucho de lo que sabemos sobre lo que ha sucedido en Gaza se debe a los reporteros que están allí haciendo su trabajo, incluidos los de Al Jazeera».

Luego de estas declaraciones, volvemos a publicar este informe en profundidad del 29 de febrero de 2024 sobre evidencia de los proterroristas de Al-Jazeera – Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, los talibanes, Hay’at Tahrir Al-Sham y otros – y ahora particularmente actividad pro-Hamás y los Hermanos Musulmanes.

Es digno de mención que Estados Unidos y otros países occidentales han cerrado el medio Russia Today (RT), que cumple la misma función propagandística que Al-Jazeera, excepto que Al-Jazeera es mucho más extrema.

Como escribió en X el veterano periodista de Politico, Matthew Karnitschnig, en respuesta a la noticia de la nueva ley de Israel: «Así como muchos países han prohibido el canal RT de Moscú, Israel tiene todas las justificaciones para expulsar a Al Jazeera, el brazo propagandístico del régimen de Qatar y Hamás. »

Twitter.com/MKarnitschnig/status/1775046597899944405, 2 de abril de 2024

A continuación, se encuentra el informe original de MEMRI sobre Al-Jazeera.

Índice de contenido

Introducción

Las dos caras de Qatar: una organización terrorista wahabí/Hermandad Musulmana disfrazada de Estado moderno

El apoyo de Qatar a las organizaciones terroristas islamistas a lo largo de los años

Qatar es responsable del crecimiento de Hamás de una pequeña organización a una potencia militar y política

Qatar: un foco de homofobia

El antisemitismo impregna los medios y la educación de Qatar

Al-Jazeera: Un lobo con piel de oveja, completamente gratis

El apoyo de los periodistas de Al-Jazeera a los ataques terroristas en Israel

El papel de Al-Jazeera en la guerra entre Israel y Hamás

Las actividades de Al-Jazeera en la guerra

Periodistas e intelectuales árabes critican a Al-Jazeera: portavoz de las organizaciones terroristas y herramienta de Irán

Conclusión

Apéndice: Qatar, informes, clips y evaluación de políticas

Introducción

La cadena de televisión Al-Jazeera es un brazo del régimen qatarí. Es propiedad del gobierno y lleva a cabo su política exterior mediante el adoctrinamiento de las masas de habla árabe en todo el mundo. Por lo tanto, Al-Jazeera no debería ser discutida como un medio de telecomunicaciones, sino más bien como una herramienta política inflexible y contundente de la política exterior qatarí bajo la apariencia de una red de medios de comunicación de masas.

Este informe presentará las políticas de Qatar y revisará cómo se implementan estas políticas a través de Al-Jazeera, discutiendo la actual guerra entre Israel y Hamás como un caso para el estudio del papel y las actividades de Al-Jazeera.

El documento incluye un extenso apéndice que contiene informes, videoclips y evaluaciones de políticas sobre Qatar y Al-Jazeera. El material incluido en el apéndice de 300 páginas abarca un período de cinco años entre 2018 y principios de 2023, y contiene resúmenes y análisis escritos por el vicepresidente de MEMRI y ex embajador de Estados Unidos, Alberto M. Fernández, y el presidente y fundador de MEMRI, Yigal Carmon. El apéndice también incluye informes sobre Qatar, centrados en tres temas: islamismo, yihad y terrorismo; Al-Jazeera y la prensa de Qatar; y las relaciones de Qatar con Irán y los talibanes afganos. También se incluye una reseña de 50 páginas de los libros de texto escolares de educación islámica de Qatar correspondientes a la primera mitad del año escolar 2018-2019.

En el apéndice se destaca un informe de la serie de Investigación y Análisis de MEMRI titulado «Al-Jazeera Desenmascarado», escrito por el Embajador Fernández y el director de MEMRI TV, Yotam Feldner, que contiene una extensa compilación de videoclips de MEMRI TV.[1]

Las dos caras de Qatar: una organización terrorista wahabí/Hermandad Musulmana disfrazada de Estado moderno

Qatar es una entidad extremista wahabí/Hermandad Musulmana disfrazada de un Estado nación supuestamente moderno. El wahabismo es un movimiento del siglo XVIII que propugna un retorno al islam del siglo VII, incluida la unificación del mundo musulmán bajo la bandera de la Yihad. De hecho, el ex Emir Hamad bin Khalifa Aal Thani (padre del actual Emir) se jactaba de ser descendiente directo del clérigo del siglo XVIII Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab, el fundador ideológico de línea dura del wahabismo.[2]

El ex emir Hamad bin Khalifa Aal Thani

La implementación por parte de Qatar de su doctrina del islam Wahhabi/Hermandad Musulmana tiene tres frentes: promueve organizaciones terroristas islamistas en todo el mundo; se esfuerza por derribar regímenes autoritarios seculares en el mundo árabe y musulmán bajo el pretexto de luchar contra dictaduras; y utiliza su riqueza para movimientos educativos, sociales, religiosos y políticos tanto en Oriente como en Occidente, con el fin de ampliar su influencia y promover sus objetivos.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi (izquierda), dando la bienvenida al emir jeque de Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani (derecha) en el palacio presidencial de Teherán, Irán, 12 de mayo de 2022 (Imagen de crédito: ©️Iranian Presidency via ZUMA Press Wire)

Para disfrazar sus objetivos Wahhabi/Hermandad Musulmana, Qatar ha adoptado una personalidad de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Para mejorar su reputación en Occidente, participa en diversas actividades de blanqueo. Proporciona apoyo financiero a una amplia gama de individuos y movimientos políticos en esquemas de dinero a cambio de influencia (ver, por ejemplo, el escándalo europeo Qatargate[3] y la acusación del senador estadounidense Bob Menéndez por acusaciones de soborno[4]). También ha desarrollado extensas empresas económicas y muchas iniciativas educativas en Occidente. Qatar proporciona financiación a muchas universidades y centros de estudios estadounidenses en D.C.[5], y algunas universidades abrieron sucursales en Qatar.[6] Así, por ejemplo, el estado donó una cátedra de estudios de Oriente Medio en la Universidad Northwestern, y el instituto se asoció con Al-Jazeera para abrir una escuela de periodismo en Doha.[7] Cornell, Georgetown, Carnegie Mellon, Virginia Commonwealth y Texas A&M tienen sucursales en la capital de Qatar.[8] El Instituto para el Estudio de la Política y el Antisemitismo Globales (ISGAP) llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la financiación qatarí de las universidades estadounidenses.[9]

Qatar se dedica al lavado a través del deporte: desde 2011 posee la mayoría de las acciones del París Saint-Germain F.C., y en 2022 fue sede de la Copa del Mundo.[10]

A través de todos estos esfuerzos, Qatar ha ampliado su influencia hasta el punto de que es capaz de impedir que cualquier gobierno responda a sus políticas islamistas y actividades terroristas por miedo a las repercusiones económicas.

Ante el mundo occidental, Qatar se presenta como un actor político occidentalizado moderno, comprometido en la mediación de conflictos (normalmente para legitimar a las organizaciones terroristas que apoya, como Al Qaeda, los talibanes y Hamás), y como una fuerza benevolente, que proporciona ayuda humanitaria (por ejemplo, llevar 59 aviones cargados de ayuda a Gaza).[11] Al-Jazeera English es la principal herramienta al servicio de esta personalidad del Dr. Jekyll en el espacio mediático angloamericano. Sin embargo, en el mundo árabe y musulmán, cada persona en la calle –a diferencia de los altos niveles políticos, militares y de inteligencia en Israel y Occidente– es muy consciente de la cara de Mr. Hyde de Qatar y sabe que el régimen qatarí es el mega -promotor del terrorismo y del islamismo en todo el mundo (dando refugio seguro quien se convirtió en el cerebro del 11 de septiembre, por ejemplo, e impidiendo que el FBI lo arrestara).[12] Qatar recurre a un «doble discurso»: por un lado, sus líderes subrayan que están comprometidos con la resolución del conflicto, mientras que, por el otro, mantienen vínculos con los principales agentes terroristas.[13] Los planes de estudio de las escuelas qataríes glorifican la yihad y el martirio, presentándolos como virtudes y mandamientos islámicos divinos[14].

Un libro de texto escolar qatarí enseña sobre la yihad

De hecho, la principal razón de la confusión en Occidente respecto al papel de Qatar es el hecho de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos opera en Qatar con su base CENTCOM en Al-Udaid. Sin embargo, esta base, que alberga a miles de tropas estadounidenses, fue ofrecida a Estados Unidos para que sirviera de escudo protector a la familia gobernante de Qatar, en un momento crítico en el que el ex emir, Hamad bin Khalifa Aal Thani, llevó a cabo un golpe de estado contra su padre y los vecinos de Qatar amenazaban con revertir el golpe. Qatar construyó la base para los estadounidenses casi exactamente al mismo tiempo que lanzó por primera vez la televisión Al-Jazeera. Hoy es la base militar estadounidense más grande de Medio Oriente, una propiedad muy valiosa. De hecho, en 2017, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Egipto declararon un boicot a Qatar en un esfuerzo por frenar sus políticas proterroristas, y Estados Unidos una vez más acudió al rescate de Qatar. Hasta el día de hoy, el régimen qatarí está protegido por esta base, sin la cual la familia gobernante qatarí habría sido expulsada por los vecinos del país. Por lo tanto, los gobernantes qataríes deben su supervivencia a la presencia de esta base, que Estados Unidos podría haber utilizado para exigir que Qatar cese su patrocinio del terrorismo. Desafortunadamente, Estados Unidos está actuando como si fuera rehén de Qatar.

El apoyo de Qatar a las organizaciones terroristas islamistas a lo largo de los años

Entre las organizaciones terroristas islamistas que Qatar y Al-Jazeera han apoyado a lo largo de los años se encuentran los Hermanos Musulmanes, Al-Qaeda, los talibanes,[15] Hezbollah, el Frente Al-Nusrah/Hay’at Tahrir Al-Sham, ISIS, Hamás , e incluso los representantes chiítas iraníes en Yemen, Ansar Allah (los hutíes), que actualmente están involucrados en un conflicto directo con Estados Unidos y otros países occidentales.[16] La Unión Internacional de Eruditos Musulmanes (UIAM), un elemento clave del pensamiento de los Hermanos Musulmanes en el mundo musulmán, tiene su sede en Doha. Durante muchos años, al jeque Yousef Al-Qaradhawi, líder espiritual de la Hermandad Musulmana y presidente de la UIAM, se le concedió refugio seguro en Doha cuando huyó de Egipto, y se le ofreció un programa religioso semanal de una hora en Al-Jazeera para promover la versión del islam de los Hermanos Musulmanes. Al-Qaradhawi utilizó este programa para defender puntos de vista antisemitas, homofóbicos y antioccidentales y para alabar el Holocausto y prometer otro, esta vez «de la mano de los creyentes».

El emir qatarí Aal Thani abraza a Yousuf Al-Qaradhawi

La UIAM tiene una larga historia de yihad y justificación del martirio, así como de retórica homofóbica y antisemita. El sucesor de Al-Qaradhawi, Ali Al-Qaradaghi, compartió los puntos de vista de línea dura de su mentor sobre la Yihad y promovió activamente la ideología de la Hermandad Musulmana.[18] Por ejemplo, tras un atentado con disparos en Jerusalén, en enero de 2023, en el que murieron siete israelíes, ‘Atiyya ‘Allan, miembro de la UUIAM, elogió al perpetrador y dijo que el Corán llama explícitamente a emprender la Yihad.[19]

En 2017, un clérigo indio, Salman Al-Nadwi, miembro de la Junta Directiva de la UIAM, fue deportado de Omán a Qatar después de arremeter contra el monarca saudita y contra Estados Unidos y luego contra el presidente Trump.[20]

El clérigo indio Salman Al-Nadwi llama a «atacar los países europeos, atacar a América, atacar a todos los países del mundo, atacar todos los continentes, por medio del sagrado Corán» [21]

Al-Jazeera fue la principal fuerza para derrocar el régimen autoritario secular en Egipto, cuando Qatar, a través de Al-Jazeera, apoyó a los Hermanos Musulmanes para derrocar al entonces presidente egipcio Hosni Mubarak. Al-Jazeera, la plataforma más importante para la integración de la ideología yihadista y de los Hermanos Musulmanes, fue el poder que le concedió la victoria a Mohamed Morsi. [22]

Qatar es responsable del crecimiento de Hamás de una pequeña organización a una potencia militar y política

Qatar se ha establecido como un aliado indispensable de Hamás y reforzó las capacidades de la organización, transformándola en los últimos 15 años en una organización global con un ejército en Gaza y un estatus político significativo en todo el mundo. Lo ha logrado canalizando miles de millones de dólares hacia la Franja de Gaza, lo que permitió a Hamás convertir su fuerza militar en una potencia significativa de 30.000 a 40.000 combatientes, con un enorme arsenal de misiles, drones y multicópteros, vehículos que incluyen una flota de ambulancias utilizados con fines militares, más que médicos, motocicletas de combate, otros equipos de combate y una enorme cantidad de municiones. También permitió la construcción de la zona «clandestina» de Gaza: cientos de kilómetros de túneles fortificados, según Hamás. Todo esto se ha llevado a cabo con el respaldo y apoyo del primer ministro israelí Binyamin Netanyahu, por innumerables razones.[23]

Qatar proporciona un refugio seguro para las operaciones y el liderazgo de la organización terrorista. Es el hogar de la oficina política de Hamás, incluido el líder de Hamás Isma’il Haniyeh, quien se mudó allí en enero de 2020, así como su ex líder Khalid Mash’al y el portavoz de Hamás, Ezzat al-Rishq.[24] La estrecha conexión entre Haniyeh y el emir qatarí Tamim bin Hamad Aal Thani se puede ver en sus rostros radiantes en la foto a continuación:[25]

El jefe del buró político de Hamás, Isma’il Haniyeh, con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Aal Thani (fuente: qudspress.com)

Así, de una manera muy real y profunda, Qatar es Hamás y Hamás es Qatar.

El jefe del buró político de Hamás, Isma’il Haniyeh, con el ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Aal Thani durante una visita a Gaza en 2018 (fuente: Agence France Presse Arabe)

Qatar: un foco de homofobia

El sentimiento anti-LGBTQ+ es omnipresente en Qatar y se refleja en declaraciones de fuentes oficiales, en la prensa y entre los qataríes en las redes sociales. Cuando se celebró el Mundial en Doha en noviembre de 2022, el Estado se vio inundado de expresiones de homofobia. Un ex miembro del equipo nacional de fútbol calificó la homosexualidad como «un daño mental», el Parlamento qatarí llamó a oponerse a las «ideas extranjeras», insinuando la afluencia de visitantes LGBTQ+ al país, y los qataríes intervinieron en sus cuentas de redes sociales.[26] La retórica homofóbica, que ya prevalecía en los medios qataríes, aumentó hacia el evento, donde se describía a los homosexuales como «pervertidos» que podrían «infectar las sociedades árabes e islámicas» y causar «degeneración moral».

La Copa del Mundo como un caballo de Troya que porta “culturas opuestas a los valores sociales (qataríes)” (fuente: Al-Watan, Qatar, 29 de octubre, 2022)

Cuando una diplomática qatarí fue rechazada como presidenta de un foro de derechos humanos de la ONU después de que sus puntos de vista racistas, antisemitas y homofóbicos fueran expuestos, se lanzó una campaña de apoyo en Twitter que inmediatamente se convirtió en el hashtag de mayor tendencia en el país. [28]

El antisemitismo impregna los medios y la educación en Qatar

Como se mencionó anteriormente, el presidente de la UIAM, Jeque Al-Qaradhawi, promovió puntos de vista antisemitas y homofóbicos en su programa semanal de televisión Al-Jazeera, «Shari’a And Life», alabando el Holocausto y prometiendo otro, «a manos de los creyentes». [29]

El jeque Al-Qaradhawi promete otro Holocausto «de la mano de los creyentes»

El antisemitismo y la negación del Holocausto también abundan en la prensa qatarí, con mensajes antisemitas extraídos de fuentes islámicas y occidentales. Los judíos son a menudo descritos como enemigos del islam, astutos y traicioneros violadores de tratados y asesinos de profetas. La prensa qatarí expone una variedad de textos antisemitas, incluidos Los Protocolos de los Sabios de Sion, que se presentan como auténticos, y se retrata a los judíos como quienes buscan apoderarse del mundo, controlar la economía global y como responsables de todas las guerras y catástrofes, como el 11 de septiembre.[30]

Caricatura en el diario qatarí con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi después de la ronda de combates de mayo de 2021, que muestra a un judío estereotipado contra el fondo de una bandera israelí cortada por una espada.

Los planes de estudio de las escuelas qataríes, además de glorificar la yihad y la búsqueda del martirio, promueven el antisemitismo, junto con el sentimiento anticristiano y antioccidental.[31]

Al-Jazeera: Un lobo con piel de oveja, completamente gratis

Al-Jazeera Media es una red de medios multifacética que abarca varias plataformas, como canales de televisión especializados en línea en numerosos idiomas. Lanzada en 1996, la cadena Al-Jazeera no sólo revolucionó los medios árabes de radiodifusión en Oriente Medio, sino que se convirtió en un nombre muy conocido en todo el mundo tras el 11 de septiembre, cuando era el único canal que transmitía toda la historia, discursos y declaraciones del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden al mundo árabe.[32] Desde entonces, la red de televisión qatarí se ha convertido en una operación internacional multicanal y multilingüe. Según su sitio web, Al-Jazeera tiene «más de 70 oficinas en todo el mundo» y es «una de las redes de noticias internacionales más grandes e influyentes del mundo».[33]

Como se analizó anteriormente, Qatar tiene dos caras: su auténtica identidad como Estado wahabí y de los Hermanos Musulmanes, que presenta al mundo árabe y musulmán, y una fachada, que presenta al mundo occidental, para encubrir su verdadera identidad. La red Al-Jazeera encarna la misma dicotomía: su canal árabe presenta su naturaleza auténtica al mundo árabe y musulmán, pero presenta una fachada diferente al mundo de habla inglesa.[34]

En Estados Unidos, Al-Jazeera tiene tres medios, dirigidos al espectador occidental: Al-Jazeera en inglés, lanzado en 2006, que ofrece streaming en alta definición y contenido de video bajo demanda, completamente gratuito;[35] Al-Jazeera en árabe, que también es de libre acceso; y AJ+, una marca digital de inclinación de izquierda adaptada a Facebook, YouTube, Twitter e Instagram y destinada a influir en las audiencias jóvenes «progresistas» y millennials. La práctica de Al-Jazeera de hacer que su contenido sea gratuito lo hace ampliamente accesible y es en gran medida responsable de su tremendo alcance en todo el mundo occidental. Entre 2004 y 2020, los videos de AJ+ en Facebook fueron vistos más de 10 mil millones de veces y acumularon más de 11 millones de seguidores en Facebook. La evidencia de su éxito sin precedentes se puede ver en el hecho de que el espectador occidental promedio asume ampliamente que sus informes son creíbles y los toma al pie de la letra. Esto es aún más evidente en la asociación entre la Universidad Northwestern y Al-Jazeera en Doha, mencionada anteriormente.[37]

A pesar de su fachada de operación noticiosa no involucrada, Al-Jazeera es la principal herramienta de adoctrinamiento de Qatar. Propiedad del régimen y con su presupuesto controlado por el Ministerio de Finanzas de Qatar, Al-Jazeera sirve como herramienta de influencia política de Qatar, y su contenido sirve a las políticas e intereses del estado, particularmente cuando se trata de Hamás y otros grupos extremistas suníes.[38 ] Esto se refleja, entre otras cosas, en las cuentas de redes sociales de sus empleados[39] y se señala en un informe elaborado por la ex congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, ex presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.[40]

De hecho, esto fue afirmado aún más claramente por el ex emir qatarí Hamad bin Khalifa Aal Thani. En una conversación con el entonces líder libio Mu’ammar Al-Qadhafi, que presumiblemente tuvo lugar en 2010, Aal Thani reconoció que, como emir, él controlaba por completo el contenido de Al-Jazeera. «Danos los nombres de las personas que no quieres que aparezcan en Al-Jazeera TV», le dijo a Al-Qadhafi, quien recordó al Emir que «el acuerdo (entre ellos, sobre Al-Jazeera) es que no se permite aparecer a nadie que ataque a Libia». «.[41]

El ex emir qatarí Hamad bin Khalifa Aal Thani conversa con el entonces líder libio Mu’ammar Al-Qadhafi

El vicepresidente de MEMRI y ex embajador de Estados Unidos, Alberto M. Fernández, ex jefe de la Red de Radiodifusión del Medio Oriente (MBN) de Estados Unidos, y el director de MEMRI TV, Yotam Feldner, prepararon un análisis integral de Al-Jazeera como brazo mediático del Estado qatarí que promueve la política del islam, incluyendo un extenso catálogo de traducciones, análisis y videos de MEMRI (ver Apéndice).

Si bien los jefes de Al-Jazeera rechazan estas afirmaciones, alegando que cumplen con criterios globalmente reconocidos de información objetiva, hubo algunos reconocimientos de que el canal está casi completamente financiado y dirigido por el gobierno de Qatar. En 2017, por ejemplo, el director general interino de Al-Jazeera, Dr. Mustafa Souag, admitió en BBC TV que «El estado de Qatar financia a Al-Jazeera». [42] En otra declaración, en 2018, el Dr. Souag comparó a Al-Jazeera con para la BBC, France 24 y DW, financiados respectivamente por Gran Bretaña, Francia y Alemania. «Pero es exactamente como ellos… Tenemos total independencia editorial», insistió [43] – una afirmación desmentida por el hecho de que, a diferencia de la BBC y otros medios del mundo occidental, que a menudo critican a los líderes políticos y las políticas de su propio país , Al-Jazeera nunca formula ninguna crítica al régimen de Qatar o sus políticas y, de hecho, las leyes de medios de Qatar prohíben explícitamente las críticas al Emir.[44]

Dr. Mustafa Souag, director general interino de Al-Jazeera

Al-Jazeera mantiene una política editorial polarizadora, denigrando a los rivales políticos e ideológicos de Qatar mientras ignora o justifica las transgresiones de los aliados regionales del estado.[45] Aquellos regímenes árabes e islámicos autoritarios que luchan por la modernización y el progreso, combatiendo contra el islamismo de línea dura –incluidos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos,[46] Egipto, Bahréin, Marruecos, Túnez y Jordania– son conscientes de este problema y están luchando con diversas medidas y distintos grados de éxito prohibir a Al-Jazeera operar en sus territorios.[47]

En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que Al-Jazeera era propiedad del régimen qatarí y, por lo tanto, ordenó a la red de medios registrarse como agente extranjero de conformidad con las leyes de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)[48] – registro que es destinado a garantizar la transparencia con respecto a sus actividades. Según el informe preparado por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, Qatar «socava repetidamente los intereses de Estados Unidos en la región al apoyar a grupos extremistas como los Hermanos Musulmanes, Hamás, Al-Qaeda y el [Frente] Al-Nusrah. […] Además, Qatar utiliza su red de medios Al Jazeera, de propiedad estatal, financiada, dirigida y controlada por el Estado, para proyectar esta visión al público estadounidense». [49] De hecho, desde principios de 2018, hubo muchas cartas del Congreso advirtiendo sobre la estrategia de Qatar y su brazo propagandístico.[50] Sin embargo, Al-Jazeera ha estado violando la orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos durante años y, hasta el día de hoy, no se ha registrado de conformidad con FARA.[51]

Una indicación del éxito con el que Al-Jazeera ha vendido su fachada como red de medios regular es su gran presencia en el Capitolio: sus diversas subsidiarias (Al-Jazeera International, Al-Jazeera English y AJ+) tienen 136 empleados que han sido acreditados por el Congreso de Estados Unidos.[52] Los miembros acreditados en las galerías de la Cámara y el Senado disfrutan de acceso gratuito al Capitolio, así como llegada a los senadores, miembros del Congreso y al personal. Si bien este acceso es necesario para que los medios proporcionen información precisa al público estadounidense, también es el tipo de acceso codiciado por las potencias extranjeras que buscan información confidencial desde el interior del Congreso.

El papel de Al-Jazeera como plataforma para promover ideologías islamistas extremistas se remonta a décadas atrás. De particular interés es el caso de la promoción de Al Qaeda. Dos meses antes del 11 de septiembre, Al-Jazeera le dio a un portavoz de Al-Qaeda, Sulaiman Abu Ghaith, rienda suelta para hablar ininterrumpidamente durante diez minutos y pedir que 12.000 muyahidines se unieran a Al-Qaeda.[53]

Osama Bin Laden con Sulaiman Abu Ghaith

Al-Jazeera contrató a un corresponsal, Tayseer Allouni, que fue sentenciado en España a siete años de prisión por transferir fondos a Al-Qaeda. La organización Al-Qaeda incluso emitió una declaración pública en su apoyo.[54] Al-Jazeera transmitió en vivo el asesinato de un soldado estadounidense a manos de un francotirador iraquí, lo que sólo podría haber sucedido si la red de medios se hubiera coordinado con los aores del asesinato.[55]

En cuanto a ISIS, Al-Jazeera permitió un juramento de lealtad a su líder Abu Bakr Al-Baghdadi en vivo. En medio de un debate televisivo en el programa emblemático en lengua árabe de Al-Jazeera, un erudito islámico juró lealtad al líder de ISIS, el Emir de los Creyentes, mientras que el moderador Faysal Al-Qassem no hizo nada para detenerlo.[56]

Al-Jazeera permitió al terrorista Anis Al-Naqqash convocar ataques terroristas contra instalaciones petroleras estadounidenses, también en una transmisión en vivo.[57]

Y en cuanto a la organización Jabhat Al-Nusra, que se escindió de Al-Qaeda en Siria, el canal concedió entrevistas de horas de duración a su líder, Abu Muhammad Al-Joulani, dos veces: primero en 2013 y luego nuevamente en 2015.[58] Tanto las preguntas como el escenario buscaban retratar a Al-Joulani de la manera más positiva posible.

Un evento notorio que resume el papel incendiario de Al-Jazeera es su celebración al aire en 2008 del cumpleaños del notorio terrorista libanés Samir Kuntar, quien recientemente había sido liberado en un intercambio de prisioneros por parte de Israel después de su encarcelamiento por matar a una familia. Kuntar había llevado a la hija de cuatro años de la familia a la playa de Nahariya, donde la mató estrellándole la cabeza contra las rocas. La fiesta de celebración televisada en vivo que Al-Jazeera organizó para Kuntar, en medio de mucha pompa y circunstancias, incluyó un pastel enorme, una banda musical y fuegos artificiales.[59]

El terrorista liberado Samir Kuntar (derecha) con pastel en una fiesta celebrada por Al-Jazeera

Como se puede ver en todos estos ejemplos, Al-Jazeera ha estado trabajando sistemática e incansablemente para hacer retroceder al mundo musulmán al islam del siglo VII, de acuerdo con los objetivos wahabíes de Qatar.

El apoyo de los periodistas de Al-Jazeera a los ataques terroristas en Israel

Cuando se llevan a cabo ataques terroristas en Israel, los periodistas de Al-Jazeera a menudo ensalzan a los perpetradores en sus cuentas de redes sociales. Este fue el caso tras un ataque con disparos el 29 de marzo de 2022 en Bnei Brak, en el que cinco israelíes fueron asesinados por un palestino que se infiltró desde Cisjordania. El presentador de Al-Jazeera, Ahmed Mansour, tuiteó imágenes del tiroteo y del funeral de una de las víctimas, escribiendo sobre el atacante: «Se movía de un punto a otro con determinación y coraje, atacando a sus objetivos, concretamente a los colonos, con precisión y sembrando hazaña y terror entre ellos antes de ser martirizado.»[60]

El presentador de Al-Jazeera, Ahmad Mansour, celebra el ataque terrorista contra israelíes en Twitter

Menos de dos semanas después, tras un ataque el 7 de abril de 2022 en Tel Aviv en el que tres israelíes fueron asesinados, Mansour, así como otro presentador de Al-Jazeera, Tamer Al-Mishal, elogiaron al perpetrador, llamándolo un «combatiente de la resistencia» y un «mártir».[61]

El 27 de enero de 2023, un terrorista palestino disparó y mató a seis israelíes y a un ciudadano ucraniano cerca de una sinagoga en el barrio Neve Ya’akov de Jerusalén. Ahmad Mansour elogió el ataque, el presentador de Al-Jazeera Haitham Abu Saleh lo llamó «resistencia legítima» y dijo que no fue «ni un ataque terrorista ni un acto criminal», y el presentador de Al-Jazeera Jamal Rayyan tuiteó: «Es un claro mensaje a los regímenes de normalización [con Israel] de que hay ocupación, hay resistencia y hay una lucha en Palestina que aún no ha terminado.»[62]

Estos son sólo algunos ejemplos de los textos de los periodistas de Al-Jazeera en sus cuentas de redes sociales tras los ataques terroristas llevados a cabo contra israelíes en los últimos años. Puede verse, por tanto, que ésta es la norma y no la excepción a la regla [63].

El papel de Al-Jazeera en la guerra entre Israel y Hamás

Declaración de guerra de Muhammad Deif a Al-Jazeera en la mañana del 7 de octubre

El papel «oficial» de Al-Jazeera en la guerra entre Hamás e Israel es más evidente en su transmisión exclusiva del comandante militar de Hamás, Mohammed Deif, en la mañana del sábado 7 de octubre, en el mismo momento en que los terroristas de Hamás estaban llevando a cabo su mega- ataque terrorista en Israel, que mató a más de 1.300 personas y tomó como rehenes a más de 250 israelíes y extranjeros. En la grabación, Deif declaró el lanzamiento de la «Operación Inundación de Al-Aqsa» y advirtió que éste era sólo el «primer ataque» de la operación. Al mismo tiempo incitó a todos los palestinos –en Cisjordania, en Jerusalén y dentro del propio Israel– a unirse a la guerra, utilizando todos los medios a su alcance: pistolas, cuchillos, cócteles Molotov y vehículos.[64]

El comandante militar de Hamás, Mohammed Deif, declara la guerra en Al-Jazeera

Por lo tanto, fue, de hecho, una declaración de guerra de Qatar en las primeras horas del conflicto, dado que fue Qatar quien desarrolló las capacidades de Hamás durante una década. Posteriormente, Qatar ofreció sus servicios como mediador entre Israel y Hamás. Este es el manual común de Qatar. Resultó eficaz en Afganistán en 2021: Qatar apoyó a los talibanes durante años, hasta el día de la destitución del régimen secular del presidente Ashraf Ghani, con 13 soldados estadounidenses muertos. Luego ofreció sus servicios como mediador entre Estados Unidos y los talibanes para evacuar a los estadounidenses restantes a Qatar, y desde entonces ha estado operando a nivel político para dar legitimidad en Occidente al régimen talibán en Afganistán.

Elogios a Sinwar y Nakhalah en Al-Jazeera

Las estrechas relaciones históricas del canal con la organización terrorista son evidentes en los elogios abiertos pronunciados por los líderes de Hamás en rondas de combates pasadas. En 2021, el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, lo destacó como «el mejor púlpito para dar una voz precisa a nuestra posición».[65] Al-Jazeera también apoya a otras milicias terroristas en Gaza: en 2022, tras tres días de conflicto entre Israel y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) alineada con Irán, su líder Ziyad Nakhalah destacó a Al-Jazeera por su cobertura positiva del conflicto. [66]

Las actividades de Al-Jazeera en la guerra

Desde el ataque del 7 de octubre, los líderes de Hamás han estado gestionando la guerra desde Doha y transmitiendo sus mensajes principalmente a través de Al-Jazeera. La cadena funciona como un medio de propaganda al servicio de Hamás 24 horas al día, 7 días a la semana, sin apenas cobertura de otros temas. El canal expresa su apoyo sin reservas a Hamás, justificando el ataque mortal, mostrando imágenes del mismo obtenidas de las cámaras que llevaban los terroristas y celebrándolo como una victoria que trajo orgullo y honor a la nación islámica.[67]

Periodistas de Al-Jazeera de día, comandantes de Hamás de noche

Algunos periodistas de Al-Jazeera han sido recientemente «descubiertos» como combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica en Palestina. Un periodista palestino que trabaja para Al-Jazeera, Muhammad Wishah, parece haber sido también comandante del ala militar de Hamás, según documentos en una computadora portátil encontrada por el ejército israelí en una base de Hamás en el norte de Gaza. Wishah, de Al-Buriej en el centro de la Franja de Gaza, apareció en las transmisiones de Al-Jazeera en los últimos meses, y la estación lo llamó uno de sus periodistas. Sin embargo, según fuentes militares israelíes, Wishah es un destacado comandante de la unidad de misiles antitanque de Hamás, que comenzó, a finales de 2022, a trabajar para la unidad aérea del grupo terrorista.[68] Una foto que surgió de Wishah junto con Yahya Sinwar sugiere unas cálidas relaciones entre los dos.

Muhammad Wishah con Yahya Sinwar

Otro corresponsal de Al-Jazeera, Ismail Abu Omar, que participó en el ataque del 7 de octubre, documentándolo desde dentro de la zona aledaña a la Franja de Gaza en Israel, fue trasladado en avión a Doha para recibir tratamiento médico el 19 de febrero después de haber sido herido en un ataque aéreo israelí en Rafah una semana antes. Fue identificado como subcomandante de pelotón de Hamás.[69]

Mustafa Thuraya, periodista independiente que trabajó con Al-Jazeera TV y la agencia France-Press, era, según documentos encontrados por el ejército israelí en Gaza, un agente de la brigada de la ciudad de Gaza de las Brigadas Al-Qassam, y se especializaba en desarrollar drones. Hamza Al-Dahdouh, otro periodista y fotoperiodista de Al-Jazeera, era miembro de la unidad de ingeniería electrónica de la Brigada del Norte de Gaza de la Yihad Islámica.

Un documento incautado por las FDI en la Franja de Gaza revela que Hamza al-Dahdouh era un operativo militar de la Yihad Islámica y miembro de su unidad de ingeniería electrónica.

Desde que comenzó la reciente guerra entre Israel y Hamás, Al-Jazeera ha estado proporcionando los siguientes servicios a Hamás:

Difusión de amenazas por parte de líderes de Hamás y líderes de otras organizaciones terroristas.

Celebrar y elogiar el ataque terrorista y los ataques con misiles contra Israel.

Transmitir videos de rehenes para ejercer presión sobre el gobierno israelí.

Transmitir anuncios militares casi a diario

Transmitir imágenes sobre encuentros militares y el asesinato de soldados de las FDI.

Transmisiones cerca de tropas de las FDI y análisis de expertos militares para asesorar a los combatientes de Hamás sobre tácticas y maniobras recomendadas.

Identificar posibles objetivos de calidad israelíes

Fabricar propaganda antiisraelí

Fabricar información diseñada para frustrar las instrucciones de Israel a la población de Gaza.

Silenciar cualquier crítica a Hamás y retransmitir constantemente propaganda de Hamás centrada en: los soldados de las FDI muertos en los combates; Declaraciones de Hamás en hebreo que incitan al público israelí contra su gobierno, incluidas escenas de las actuales manifestaciones en Israel de familias de rehenes; y la propaganda de Hamás se refiere a cada ciudad, pueblo y comunidad de Israel como un «asentamiento»

Describir a los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre como «prisioneros convictos» – equiparándolos con los terroristas de Hamás convictos en prisiones israelíes – y referirse a los jóvenes adultos palestinos bajo custodia israelí como «niños»

Propagar la mentira de que soldados de las FDI violaron a mujeres palestinas durante el ataque contra terroristas de Hamás en el Hospital Al-Shifa en Gaza. Véase el Informe Diario de MEMRI No. 587, Guión de Al-Jazeera en Gaza saboteado por su aliado Hamás, 1 de abril, 2024.

Al-Jazeera transmite amenazas de líderes de Hamás y otras organizaciones terroristas

El 7 de octubre, tras el ataque, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, emitió un comunicado en Al-Jazeera, en el que calificó el ataque como un «gran triunfo» y pidió ampliar la operación a Cisjordania y dentro de las fronteras de Israel anteriores a 1967. [70] El mismo día, Al-Jazeera transmitió un discurso de Saleh Al-Arouri, vicepresidente del Buró Político de Hamás, quien posteriormente murió en un ataque aéreo israelí en el Líbano. En él amenazaba con que «el asalto a los asentamientos y bases sionistas junto a la Franja de Gaza palidecería en comparación con lo que les podría pasar» en caso de un ataque terrestre y negó que hubieran matado a civiles israelíes.[71] En otra entrevista, el 12 de octubre, Al-Arouri repitió su negación de que Hamás hubiera atacado a civiles, e incluso negó que se hubieran cometido atrocidades como la violación y el asesinato de niños.[72]

El líder de Hamás, Haniyeh, emite una declaración sobre Al-Jazeera: «un gran triunfo»

Al-Jazeera también transmitió discursos y amenazas de líderes de organizaciones terroristas más allá de Gaza, como el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah[73] y amenazas del portavoz hutí Yahya Sare’e.[74]

Al-Jazeera celebra y elogia el ataque del 7 de octubre

El día del ataque, se publicó en varios medios sociales un video de varios líderes de Hamás, incluido Ismail Haniyeh, observando la cobertura de la invasión de Hamás al sur de Israel en Al-Jazeera. Según informes en línea, el video fue tomado en Qatar. En honor al ataque de Hamás, Haniyeh y los demás líderes realizaron la «Postración de Gratitud» islámica.[75]

Haniyeh y otros líderes de Hamás realizan la «Postración de Gratitud» islámica por el ataque del 7 de octubre.

El mismo día, Al-Jazeera compartió en su cuenta de X (antes Twitter) imágenes exclusivas que mostraban a miembros de las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, el ala militar de Hamás, traspasando la frontera entre Israel y Gaza y comenzando su asalto a puestos militares israelíes y comunidades civiles. Estas imágenes sólo podrían haber sido obtenidas del propio Hamás. El reportero de Al-Jazeera abandonó cualquier pretensión de neutralidad, proclamando alegremente que “los muros de los colonos… colapsaron… junto con la imagen de hierro del arrogante ejército de ocupación”.[76]

Al día siguiente, Al-Jazeera transmitió –y luego compartió en las redes sociales– imágenes exclusivas del ataque del 7 de octubre, que mostraban a los terroristas de Hamás traspasando la frontera, tomando vehículos militares israelíes y tomando rehenes, así como sus celebraciones generalizadas. Según el presentador del estudio, las imágenes fueron obtenidas de las cámaras corporales usadas por docenas de miembros de la Brigada ‘Izz Al-Din Al-Qassam.[77] Una vez más, esto sólo podría haberse obtenido directamente del propio Hamás, prueba clara de la estrecha coordinación entre la red y el grupo terrorista.

Informe exclusivo de Al-Jazeera sobre el ataque del 7 de octubre

Imágenes de la cámara corporal del terrorista de Hamás transmitidas por Al-Jazeera

Y apenas unas horas después del ataque, los palestinos de Gaza y Cisjordania celebraron en las calles. Al-Jazeera fue una de las cadenas de televisión que transmitió imágenes de las celebraciones en Gaza, Nablus, Jenín y Belén bajo el título: «Palestinos encantados con la Operación Inundación de Al-Aqsa».[78]

Los presentadores y periodistas de Al-Jazeera también publicaron elogios por el ataque en sus cuentas de redes sociales. Los presentadores Rawaa Augé y Tamer Almisshal justificaron el ataque y Almisshal escribió: «Gaza fabrica la victoria y el honor para su patria y su nación». El presentador Ahmad Mansour compartió un video que muestra a Hamás rompiendo la valla fronteriza con una topadora en preparación para su invasión de Israel, así como un video que muestra a agentes de Hamás arrastrando a dos soldados israelíes por el suelo, lo que llamó una «imagen histórica». El mismo video también fue compartido por Ahmad Khalifa, corresponsal de Al-Jazeera en Libia. Y el ex director de Al-Jazeera, Yasser Abu Hilalah, compartió un video emitido por la oficina de información militar de las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, que documenta la infiltración de un puesto militar israelí y presenta imágenes gráficas de soldados israelíes muertos.[79]

Al-Jazeera transmite videos de rehenes para ejercer presión sobre el gobierno israelí

El canal de televisión qatarí ha difundido varios videos que muestran a algunos de los rehenes suplicando al gobierno israelí que acepte las condiciones de Hamás en los acuerdos de liberación de los rehenes, amplificando así el alcance de la guerra psicológica de Hamás librada dentro y fuera de la región.[80]

Al-Jazeera transmite anuncios militares casi a diario

Desde el 7 de octubre, Al-Jazeera ha estado transmitiendo anuncios militares oficiales y amenazas de portavoces de Hamás –así como de otras organizaciones terroristas– casi a diario, sirviendo como amplificador semioficial de los mensajes de Hamás, que a menudo incluyen afirmaciones extravagantes de ataques y éxitos militares del grupo.

El 9 de octubre, por ejemplo, se transmitió en el canal qatarí una grabación de audio de Abu Ubaida, portavoz de las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam. Abu Ubaida amenazó con que Hamás ejecutaría a un rehén civil cada vez que Israel atacara Gaza y difundiría las imágenes de la ejecución.[81]

El portavoz de las Brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida, en una grabación de audio en Al-Jazeera

La red transmitió amenazas y discursos de comandantes militares de otras organizaciones terroristas en Gaza, como Abu Hamza, portavoz de la Brigada Al-Quds, el ala militar de la Yihad Islámica Palestina.[82]

Al-Jazeera transmite repetidamente anuncios de televisión israelíes sobre soldados caídos y transmite imágenes de encuentros militares para elevar la moral

Al-Jazeera informa sobre la matanza a corta distancia de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en tiempo real,[83] mostrando a combatientes armados de Hamás avanzando hacia las tropas y tanques israelíes y disparándoles.[84] Estas imágenes se muestran una y otra vez, a menudo durante días después del suceso, celebrando el asesinato de soldados israelíes. También transmite imágenes del lanzamiento de cohetes hacia Israel.[85] Este material se entrega exclusivamente a Al-Jazeera y muestra claramente que la red de medios está confabulada con la organización terrorista. Esto, junto con las repetidas transmisiones de anuncios de la televisión israelí por parte de Al-Jazeera sobre los soldados israelíes caídos, tiene como objetivo elevar la moral de los combatientes de Hamás. El elogio del lanzamiento de misiles hacia Tel Aviv y otras poblaciones civiles de Israel también logra ese objetivo.

Al-Jazeera transmite cerca de las tropas de las FDI, brindando información de inteligencia y asesoramiento militar

Los reporteros de Al-Jazeera brindan continuamente información de valor militar y consejos de expertos militares. Sus corresponsales, que operan con credenciales de periodistas israelíes, informan libremente desde dentro de Israel, tanto en el norte como en el sur, sobre las concentraciones militares y los movimientos de tropas israelíes. En un informe, filmado el 9 de octubre de 2023 cerca del área aledaña a la Franja de Gaza y transmitido repetidamente desde entonces, se puede ver al reportero de Al-Jazeera Najwan Samari de pie cerca de un puesto de control de la policía israelí y señalando uno de los puestos donde el ejército israelí envía tanques y artillería pesada. [86] El canal entrevista a expertos que analizan la situación militar sobre el terreno para apoyar a Hamás y proporcionarle información satelital, además de asesorarlo sobre tácticas y maniobras recomendadas.[87]

Al-Jazeera señala posibles objetivos de calidad israelíes

Al-Jazeera señala objetivos potenciales de alta calidad para ataques con misiles. El 18 de octubre, por ejemplo, Al-Jazeera emitió un informe sobre las amenazas de Hamás al campo de gas natural Tamar de Israel, frente a la costa de Gaza, afirmando que la guerra del 7 de octubre había impactado negativamente el sector energético israelí. «El año pasado, la Yihad Islámica Palestina intentó lanzar un dron en dirección a la plataforma Tamar. Aparentemente, la resistencia palestina pudo desarrollar sus capacidades ofensivas durante los últimos dos años, colocando las plataformas de gas israelíes en el Mar Mediterráneo oriental dentro del alcance de los cohetes palestinos, y posiblemente de los libaneses, en el futuro», dijo el reportero de Al-Jazeera.[88]

Al-Jazeera fabrica propaganda antiisraelí

Se sabe que Al-Jazeera fabrica informes falsos para presentar a Israel bajo una luz negativa. El caso más conocido es su informe sobre la explosión del 17 de octubre en el Hospital Árabe Al-Ahli en Gaza, que fue fabricado para incitar a la gente de Gaza y del mundo contra Israel, de una manera que pone en peligro las misiones diplomáticas israelíes y las comunidades judías de todo el mundo. El informe en el sitio web de Al-Jazeera – que apareció por primera vez el 18 de octubre y fue actualizado el 15 de noviembre – todavía comienza con la declaración: «Casi 500 personas han muerto en un ataque aéreo israelí contra el Hospital Árabe Al-Ahli en el asediada Franja de Gaza, declararon funcionarios palestinos». Ello, a pesar de que esta versión ha sido desacreditada durante mucho tiempo, y medios de comunicación independientes y fuentes de inteligencia determinaron que el incidente fue el resultado del disparo fallido de un cohete por parte de la Jihad Islámica Palestina, que impactó en el estacionamiento del hospital y no en el edificio en sí. – y que el número de víctimas había sido muy inflado.[90]

Al-Jazeera fabrica información diseñada para frustrar las instrucciones de Israel a la población de Gaza

Al-Jazeera transmitió imágenes de cadáveres de civiles esparcidos sobre una carretera, presentándolos como víctimas de un ataque israelí contra personas que habían acatado las instrucciones de las FDI de evacuar al sur de Gaza.[91] De hecho, Israel había establecido un paso seguro hacia el sur para aquellos civiles que deseaban ir hacia allí, mientras Hamás ejercía presión sobre ellos para que permanecieran en el lugar con el fin de utilizar a los civiles como escudos humanos.[92]

Al-Jazeera silencia las críticas a Hamás

Al-Jazeera no permite la expresión de ninguna opinión disidente en el aire. Por lo tanto, cuando los entrevistados expresan críticas a Hamás, rápidamente son silenciados. En raras ocasiones, durante las entrevistas en vivo, los palestinos critican a Hamás y se puede ver al reportero o presentador tratando de encubrir o finalizar el intercambio.

Uno de esos casos puede verse en una transmisión en vivo del 5 de noviembre de 2023 desde el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir Al-Balah. Un anciano herido, entrevistado por el periodista de Al-Jazeera Ashraf Abu Amr, criticó a Hamás por esconderse entre la población civil, diciendo: «Pueden ir al infierno y esconderse allí…» En ese momento, Abu Amr lo interrumpió, y el hombre, a su vez, pateó a Abu Amr.[93]

Varios periodistas y activistas árabes señalaron este video como prueba de la parcialidad de Al-Jazeera. El empresario saudita y activista en línea Monther Aal Sheij Mubarak compartió el video en su cuenta de X y comentó: «El reportero de Al-Jazeera interrumpió la entrevista y se alejó, porque eso no es lo que se suponía que [debía decir] el hombre…». El periodista saudita Faisal Ibrahim Alshammeri también comentó sobre el video, diciendo: «Al-Jazeera comercia con la sangre del pueblo de Gaza».[94]

En otra ocasión, una anciana palestina, parada afuera del Hospital Nasser en Khan Yunis, dijo, en respuesta a la afirmación de un periodista de Al-Jazeera de que no entraba ayuda a Gaza, que Hamás se queda con toda la ayuda que llega a la Franja de Gaza. .

Una anciana se queja en Al-Jazeera de que no entra ayuda a Gaza

En la entrevista en vivo del 6 de diciembre, la mujer se quejó: «Toda la ayuda va a [los túneles] subterráneos. No llega a toda la gente». El periodista resumió rápidamente la interacción diciendo: «Parece que la situación no está clara».[95]

Durante una transmisión en vivo de Al-Jazeera desde la ciudad de Gaza el 2 de diciembre de 2023, el reportero interrumpió abruptamente una entrevista con un hombre en la calle cuando este último comenzó a criticar a Qatar y Turquía. Cuando el hombre dijo: «Que Alá ajuste cuentas con Qatar y Turquía…», el periodista reaccionó quitándole el micrófono y empujándolo. Aún se puede ver al hombre pidiendo continuar la entrevista, mientras el reportero le da la espalda [96].

Un periodista de Al-Jazeera interrumpe abruptamente una breve entrevista

Otro ejemplo de los esfuerzos de Al-Jazeera por controlar la narrativa se puede ver en un programa del 24 de noviembre, en un tenso intercambio entre el presentador de televisión Mostafa Ashoor y una persona que llamó desde Egipto, que terminó con Ashoor interrumpiendo a la persona porque estaba criticando a Hamás. La persona que llamó dijo que la Franja de Gaza fue completamente destruida en una «Nakba» peor que la de 1948 o 1967. Acusó tanto a Hamás como a Israel de ser responsables de la destrucción, diciendo que Hamás había iniciado la guerra invadiendo Israel el 7 de octubre y causando destrucción y matanza.

Después de intentar inducir a la persona que llamaba a expresar más puntos de vista a favor de Hamás, Ashoor interrumpió el intercambio y le dijo que lo que estaba diciendo era «inaceptable». «Qué vergüenza», agregó.[97]

Periodistas e intelectuales árabes critican a Al-Jazeera: portavoz de las organizaciones terroristas y herramienta de Irán

Mientras que en Occidente Al-Jazeera es tratado como un canal de noticias regular, en el mundo árabe es bien sabido que es una herramienta de propaganda de Qatar y sirve abiertamente a los intereses de los Hermanos Musulmanes. Al-Jazeera ha sido descrita por periodistas e intelectuales árabes como una herramienta para lavar el cerebro del público en Gaza y el mundo árabe.

El 6 de diciembre de 2023 el periodista palestino Hamid Karman escribió un artículo en el diario emiratí con sede en Londres Al-Arab, en el que escribió que Al-Jazeera «lava el cerebro a la mente árabe colectiva» con afirmaciones exageradas sobre las capacidades y popularidad de Hamás. Karman escribió que Qatar «cultiva este canal y sus programas como una herramienta de poder blando al servicio de sus agendas, que se basan en frustrar la conciencia y la comprensión de los árabes. Esto se ajusta al interés de este país, que es crear un vacío de poder que luego puede llenar mediante su influencia política y económica sobre las ramas de los Hermanos Musulmanes en Medio Oriente.»[98]

Al-Jazeera ha sido descrita por el investigador saudita Awwad Al-Qarni como «un portavoz de los ayatolás de Irán y de sus milicias criminales». Al-Qarni preguntó retóricamente: «¿Qué podemos esperar que haga excepto arrojar veneno y abrir una brecha entre los estados árabes al servicio del plan persa[?]» [99]

Cuando, en septiembre de 2022, las protestas generalizadas cobraron impulso en las calles de Irán tras la muerte de una mujer iraní, Mahsa Amini, que fue golpeada por la policía moral de Irán por no cubrirse correctamente la cabeza, los intelectuales iraníes expresaron su decepción por la cobertura: o más precisamente, la falta de cobertura en Al-Jazeera. En sus cuentas de redes sociales, acusaron al canal de ignorar las protestas, abandonar a los manifestantes y centrarse en promover la narrativa oficial del gobierno iraní.

Tuiteo contra Al-Jazeera tras la muerte de la mujer iraní Mahsa Amini

Así, Nawwaf Al-Sulaiman, director de programas de Safa TV, tuiteó: «Revisé las últimas noticias de Al-Jazeera durante un día entero y no encontré ni una sola noticia sobre las protestas en Irán. ¿Qué pasaría si estas protestas fueran en un país árabe? Al-Jazeera habría publicado múltiples [boletines] de noticias de última hora». El escritor de la oposición siria, Dr. Mahmoud Al-Shami, expresó en su cuenta de Twitter: «Al-Jazeera informa sobre todo lo relacionado con Irán, excepto las protestas y la represión por parte del régimen de los mulás en Irán… Ustedes solían ser muy creíbles, pero ahora su credibilidad se ha visto afectada, ha bajado.» Y el escritor kuwaití Ghazi Al-Nazel tuiteó: «¿Dónde está Al-Jazeera, que siempre ha afirmado ser la voz de las naciones, sobre lo que está ocurriendo en Irán? ¿Dónde está hoy sobre el levantamiento en Irán? Creo que Irán es una línea roja para este canal si el tema está relacionado con el régimen de los mulás.»[100]

El activista saudita en línea Mesh’al Al-Khalidi escribió: «El canal Al-Jazeera pule [la imagen] de las milicias y organizaciones terroristas que han estado bañadas en sangre árabe, describiéndolas como ‘resistencia islámica’. Parece que nos enfrentamos a un proyecto planificado y organizado para pulir la imagen de los agentes de Irán y utilizar la cuestión palestina como excusa para dirigir acusaciones de herejía a cualquiera que exponga a los representantes y agentes leales [a Irán]”.[101]

Y el periodista iraquí Sufian Al-Samarrai, director del sitio web Baghdad Post, llamó a Al-Jazeera “el canal de [Yousuf] Al-Qaradawi, del [líder supremo iraní Ali] Khamenei, [un canal] que pretende ser islámico. » Al tiempo que compartía una imagen de Al-Jazeera transmitiendo un discurso del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el periodista escribió: «Al-Jazeera es la plataforma de todos los terroristas que no tienen una plataforma».

En su columna del 11 de marzo de 2024 en el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida, el periodista Bassem Barhoum llamó a Al-Jazeera una red de medios populista que vende ilusiones al público árabe y cubre eventos de manera sesgada mientras avanza de forma experta su agenda islamista y la agenda de las organizaciones terroristas extremistas, incluyendo el suministro de una plataforma a sus líderes. Esto, subrayó, contribuyó a la desintegración de Estados-nación como Siria, Irak y Libia y al ascenso al poder de los partidos de los Hermanos Musulmanes en las revoluciones de la Primavera Árabe en contra de los deseos del pueblo de democracia y liberalismo.

En el contexto palestino, escribió Barhoum, Al-Jazeera ha profundizado el cisma interno y fortalecido a Hamás, y hoy apoya a Hamás a través de su cobertura amplia y profundamente sesgada de la guerra de Gaza. Esto, dijo, no sirve en absoluto a los palestinos.

En un artículo anterior, publicado en julio de 2023, Barhoum había criticado a Al-Jazeera como una «máquina de propaganda» de los Hermanos Musulmanes, destinada a promover a Hamás como una alternativa a la Autoridad Palestina.[103]

Conclusión

Como se muestra en este informe, el régimen de Qatar utiliza la red de medios Al-Jazeera –junto con sus vastos recursos financieros– como herramienta y arma para promover su ideología islamista wahabita y la agenda política y militar de los aliados islamistas de Qatar. La distribución gratuita de su contenido mediático en el mundo árabe y musulmán, así como en todo Occidente, garantiza que su mensaje tóxico llegue a la audiencia más amplia posible y que su imagen inmerecida sea la de un medio de comunicación de masas legítimo.

Este informe ha mostrado cómo se implementan las políticas de Qatar a través de Al-Jazeera, con la guerra entre Israel y Hamás como ejemplo de ello. En octubre de 2023, el gobierno israelí aprobó regulaciones de emergencia en tiempos de guerra para revocar la licencia de cualquier emisora que ponga en peligro la seguridad nacional de Israel y, de hecho, Al-Mayadeen TV, afiliada a Hezbollah, fue cerrada tras esta prohibición. Sin embargo, con respecto a Al-Jazeera, el primer ministro Netanyahu bloqueó la medida de cerrar el canal,[104] y por lo tanto continúa operando libremente dentro de Israel en tiempos de guerra.

¿A qué se debe esto? Se ha sugerido que el primer ministro Netanyahu permite que Al-Jazeera continúe su operación para evitar un choque con el régimen de Qatar, debido al papel de este último en las negociaciones sobre los rehenes. Esto es evidentemente falso. Por un lado, los acuerdos anteriores en los que Qatar participó, supuestamente como mediador, si bien lograron asegurar la liberación de sólo algunos de los rehenes, también beneficiaron tangiblemente a Hamás al asegurar sus demandas: una pausa temporal en los combates y la liberación de terroristas convictos.

Por otro lado, entre los muertos en el ataque terrorista del 7 de octubre hay 32 ciudadanos estadounidenses, y ocho estadounidenses siguen todavía como rehenes en Gaza. Dado el hecho de que Qatar debe su existencia a Estados Unidos, debido a la ubicación de la base CENTCOM allí, uno esperaría que Qatar ejerciera presión sobre Hamás para que liberara, como mínimo, a los estadounidenses. Esto no ha sucedido: Qatar insiste en que su papel no es presionar a ninguna de las partes.[105]

Por lo tanto, la afirmación de que Israel debería evitar un enfrentamiento con Qatar para obtener un acuerdo de rehenes es falsa. Lo contrario es cierto: ejercer presión sobre Qatar es lo que ayudará. En consecuencia, una prohibición temporal de las operaciones de Al-Jazeera en Israel es vital para asegurar un nuevo acuerdo de rehenes y salvar vidas. Desafortunadamente, el primer ministro Netanyahu se abstiene de hacer esto, por razones que sólo él conoce.

*Yigal Carmon es presidente y fundador de MEMRI.

[1] La compilación también incluye traducciones de los medios y artículos de análisis. Los videoclips, las traducciones y los análisis se centran en varios temas: el jeque Al-Qaradhawi, la red Al-Jazeera y otros medios qataríes; Qatar y el terrorismo; funcionarios qataríes; Eruditos islámicos qataríes; y académicos y figuras culturales de Qatar.

[2] Hizo esta declaración en una conversación con el entonces líder libio Mu’ammar Al-Qadhafi. Véase MEMRI TV No. 10766 – El ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani llama a Obama un «esclavo», a Condoleezza Rice, una «mujer negra», dice que el Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab fue su antepasado en una conversación grabada con Al-Qadhafi (Archivo).

[3] En diciembre de 2022, el Parlamento Europeo despojó a la eurodiputada griega Eva Kaili de su cargo de vicepresidenta de la asamblea por acusaciones de que había aceptado sobornos de Qatar. Durante la investigación, la policía encontró millones de dólares involucrados en el plan de soborno. Véase «Los archivos Qatargate», Politico, https://www.politico.eu/european-parliament-qatargate-corruption-scandal-updates/

[4] El 2 de enero de 2024, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, exjefe del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, fue acusado de utilizar su influencia para ayudar al gobierno de Qatar. Se lo acusa de aprovechar su oficina en el Senado para ayudar a un destacado promotor inmobiliario de Nueva Jersey a obtener respaldo financiero de un fondo de inversión dirigido por un jeque qatarí a cambio de lucrativos sobornos. Véase Tully, T., Weiser, B. y Fandos, N., Menendez Faces a New Accusation: Aiding the Qatari Government, The New York Times, 2 de enero de 2024.

[5] En 2013, Qatar hizo una donación de 14,8 millones de dólares durante cuatro años al Instituto Brookings, que ayudó a financiar una filial de Brookings en Qatar y un proyecto sobre las relaciones de Estados Unidos con el mundo islámico. Véase Lipton, E., Williams, B. y Confessore, N., Foreign Powers Buy Influence At Think Tanks, The New York Times, 6 de septiembre de 2014. En 2022, estalló otro escándalo cuando John R. Allen; El general estrella que alguna vez estuvo al mando de las tropas estadounidenses en Afganistán, renunció como presidente del Instituto Brookings, luego de que un expediente judicial revelara evidencia de que supuestamente había presionado en secreto a favor de Qatar. Véase Kirkpatrick, D.D., John R. Allen dimite como presidente de Brookings tras las revelaciones de Qatar, The New York Times, 12 de junio de 2022.

[6] Este amplio financiamiento explica en gran medida las manifestaciones generalizadas pro-Hamás y anti-Israel en muchos campus estadounidenses, sin mencionar algunos casos de acoso a estudiantes judíos, tras la respuesta de Israel al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

[7] Según Richard Goldberg, un graduado de la Universidad Northwestern que trabajó para el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Trump, «Northwestern juega un papel importante en las actividades de influencia maligna de Qatar… [despertando] el sentimiento antiisraelí en el campus». Véase Weinthal, B., Texas A&M Potentially Comprometed US Nuclear Security, Pulls Plug On Doha Campus, The Jerusalem Post, 10 de febrero de 2024.

[8] El Sistema Universitario Texas A&M decidió recientemente poner fin a la asociación y cerrar su campus en Doha a partir de 2028 después de que se instó a funcionarios estadounidenses a investigar la asociación de Texas A&M con Qatar debido a supuestas amenazas a la seguridad estadounidense por el acceso de Qatar a información nuclear sensible e información sobre armas. Ver ibídem.

[9] Véase el informe ISGAP 2023, Secuestro de la educación superior: Qatar, la Hermandad Musulmana y Texas A&M: Compra de investigación nuclear e información estudiantil.

[10] MEMRI Despacho Especial No. 10327, 18 de noviembre de 2022. Unas horas antes de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial, se supo que el predicador islamista radical de la India, Dr. Zakir Naik, había llegado a la capital de Qatar para dar “conferencias religiosas” de proselitismo. Véase MEMRI Despacho Especial No. 10331, 21 de noviembre, 2022, Qatar da la bienvenida al predicador islamista radical buscado por la India, Dr. Zakir Naik, en la Copa Mundial de la FIFA, aprovechando el torneo para hacer proselitismo a favor del islam. El Dr. Naik es conocido por su retórica antisemita, homofóbica y que justifica la yihad.

[11] MEMRI TV No. 10790, 7 de enero, 2024, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Aal Thani: Qatar envió 59 aviones llenos de ayuda humanitaria a Gaza.

[12] Durante años, el futuro cerebro del 11 de septiembre, Khaled Sheij Muhammad (KSM), orquestó ataques terroristas en todo el mundo, operando desde Qatar y en nombre de su régimen – y en particular en nombre del hombre fuerte de Qatar, Abdallah bin Khalid Aal Thani, ministro de Dotaciones religiosas. Durante años, las agencias de inteligencia y antiterrorismo de Estados Unidos conocían las actividades de ambos individuos (como se supo más tarde en entrevistas televisivas; ver Road to Manhattan: Sky News Arabia Documentary on Qatar Links to Terror), pero no los detuvieron. Cuando el FBI finalmente fue a arrestar a KSM, informando sólo al Emir de Qatar, KSM desapareció en cuestión de horas. Así lo relató Richard A. Clarke, ex asesor en materia de lucha contra el terrorismo de los presidentes Clinton y Bush. Véase Richard A. Clarke, Siempre supimos que Qatar era un problema, como lo demostró el cerebro de la fuga del terrorismo en la década de 1990, Khalid Sheij Muhammad, New York Daily News, 7 de abril de 2017, citado en MEMRI Daily Brief No. 546, 21 de noviembre, 2023, por Y.Carmon, Cómo rescatar rápidamente a todos los rehenes y proteger a Occidente del terrorismo islámico de la familia criminal que gobierna Qatar.

[13] En 2017, por ejemplo, se informó que el primer ministro qatarí Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Aal Thani asistió a la boda del hijo del terrorista qatarí Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Jabbar Al-Nu’aymi, quien fue sancionado por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU y el Reino Unido como uno de los principales financiadores de Al-Qaeda. Véase MEMRI SD 7449, 30 de abril de 2018, El doble discurso del régimen de Qatar: Condenas al terrorismo versus apoyo social y oficial a los terroristas.

[14] MEMRI Investigación y Análisis No. 1730, 11 de diciembre de 2023, por Harel, Z., Contenido antisemita y antiisraelí en el sistema educativo de Qatar: Los judíos son enemigos de Alá; Palestina se extiende desde el río hasta el mar; Despacho Especial No. 9351 de MEMRI, 25 de mayo de 2021, Los planes de estudio de las escuelas qataríes promueven la yihad y el terrorismo. MEMRI Investigación y Análisis No. 1442, 19 de febrero de 2019, Revisión de los libros de texto escolares de educación islámica de Qatar para la primera mitad del año escolar 2018-2019 – Introducción; Revisión de los libros de texto de las escuelas islámicas de Qatar para la primera mitad del año escolar 2018-2019 – Índice; Capítulo I: Fomentar la yihad y el martirio; Capítulo II: El secularismo presentado como una herética invención occidental inyectada en el mundo islámico para distanciar a los musulmanes de su fe; Capítulo III: Actitudes hacia los no musulmanes; Capítulo IV: Actitudes hacia judíos y cristianos, la superioridad del islam sobre otras religiones; Capítulo V: El orientalismo y la misión cristiana son herramientas utilizadas por la Iglesia católica para destruir el islam; Capítulo VI: El tema de la muerte, con especial atención a los placeres del paraíso y los tormentos del infierno; Revisión de los libros de texto escolares de educación islámica de Qatar para la primera mitad del año escolar 2018-2019: notas finales.

[15] Sobre la relación de larga data de Qatar con los talibanes, véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1530, 11 de septiembre de 2020, por Ahmad, T., de los Archivos de MEMRI: El papel de Qatar en el 11 de septiembre y la acogida de comandantes yihadistas; Los escondites de los talibanes afganos se trasladan al refugio seguro de Doha

[16] Después de los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes destinados a garantizar el libre paso en el Mar Rojo, Qatar recientemente tomó medidas para defender a los hutíes de estos ataques al suspender los envíos de GNL a través del Mar Rojo a Europa. Esta medida inevitablemente conducirá a a un aumento del precio del petróleo en Occidente y ejercerá presión sobre Estados Unidos y el Reino Unido para que detengan los bombardeos. Véase Y. Carmon, MEMRI Daily Brief 563, 16 de enero de 2024, ¿Por qué Estados Unidos e Israel toleran la flagrante actitud antiestadounidense de Qatar y sus políticas antiisraelíes? Las políticas antiestadounidenses de Qatar se extienden incluso al apoyo de China contra Taiwán; véase MEMRI SD 11095, 24 de enero de 2024, medio de comunicación chino 81.cn: «La independencia de Taiwán y la paz en el Estrecho de Taiwán son incompatibles»; «China logrará la reunificación y esto es imparable».

[17] Véase, por ejemplo, MEMRI TV No. 2005, 28 de enero de 2009, Jeque Yousuf Al-Qaradhawi: Alá impuso a Hitler a los judíos para castigarlos. «Si Alá quiere, la próxima vez será de manos de los creyentes «. Véase también Fernández, A.M. y Feldner, Y., MEMRI Investigación y Análisis No. 1527, 12 de agosto, 2020, Al-Jazeera desenmascarada: El Islam político como brazo mediático del Estado de Qatar. Para más información sobre Jeque Al-Qaradhawi, véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1652, 3 de octubre, 2022 por Fernández, A.M., Al-Qaradawi: El constructor del imperio islamista de Qatar y una extensa compilación de clips de MEMRI TV sobre Al-Qaradhawi en el Apéndice.

[18] MEMRI Despacho Especial 10356, 5 de diciembre de 2022 – El sucesor de Youssef Al-Qaradawi, Ali Al-Qaradaghi, comparte los puntos de vista y posiciones de línea dura de mentor sobre Occidente, el cristianismo y la yihad, y promueve activamente la ideología de la Hermandad Musulmana ante millones de personas en múltiples plataformas; MEMRI Despacho Especial No. 8974, 20 de octubre de 2020 – El secretario general de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes, Ali Al-Qaradaghi, reanuda la incitación yihadista: Afirma que el asesinato de un profesor francés fue organizado por autoridades francesas y el verdadero asesino sigue vivo

[19] MEMRI Despacho Especial No. 10464, 6 de febrero de 2023: Miembro de la Unión Internacional de Clérigos Musulmanes (UIAM): El terrorista de Jerusalén que mató a siete civiles es un ‘héroe’ y un ‘modelo a seguir’; El Corán llama explícitamente a librar la yihad por el bien de Alá.

[20] Criticó al rey saudí por alinearse con Estados Unidos y llamó al presidente Trump con una palabra árabe que denota un proxeneta. MEMRI TV No. 6516, 19 de septiembre de 2017 – Omán deporta al clérigo indio Salman Al-Nadwi a Qatar después de arremeter contra el rey saudita y el presidente de Estados Unidos.

[21] MEMRI TV No. 10408, 22 de julio, 2023 – El erudito islámico indio Salman Husaini El-Nadwi de la junta directiva de la UIAM: Debemos participar en la yihad por medio del Corán, “atacar” a Europa y Estados Unidos y llamar a la gente al islam en cada ciudad, pueblo, hogar.

[22] En una conversación con el entonces líder libio Mu’ammar Al-Qadhafi, el ex emir qatarí Hamad bin Khalifa Aal Thani reconoció que Al-Jazeera TV estaba controlada por la Hermandad Musulmana. Véase MEMRI TV #10766, publicado nuevamente el 26 de junio de 2020. El ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani llama a Obama un “esclavo”, y a Condoleezza Rice, una “mujer negra”, dice que el Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab fue su antepasado en conversación grabada con Al-Qadhafi (Archivo).

[23] Después del ataque terrorista del 7 de octubre, 2023, cuando salió a la luz que Israel había respaldado y ayudado a la financiación qatarí de Hamás, el primer ministro Netanyahu afirmó que había hecho esto para “prevenir un desastre humanitario” en Gaza, una afirmación que no tenía fundamento en la realidad. Para evidencia en contra de las acusaciones de que Gaza había estado sufriendo durante mucho tiempo una crisis humanitaria, véase Carmon, Y., MEMRI IA 1742, MEMRI Investigación y Análisis 1742, 12 de enero de 2024, Partes I-IV: El rostro de la «asfixiante ocupación», «desastre humanitario», «campo de concentración» y «campo de prisioneros» de la Gaza de antes de la guerra: en imágenes y datos (una respuesta a António Guterres, Binyamin Netanyahu, Norman Finkelstein, David Cameron, Ron Paul y Patrick Buchanan ).

[24] Ros-Lehtinen, I. (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en nombre de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos), 6 de julio de 2020, Informe sobre la red de medios Al Jazeera de Qatar y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, Sección VIB : Qatar utiliza Al Jazeera para promover a Hamás.

[25] Informe diario de MEMRI No. 546, 21 de noviembre de 2023, por Carmon, Y., Cómo rescatar a todos los rehenes rápidamente, y proteger a Occidente del terrorismo islámico de la familia criminal que gobierna Qatar.

[26] MEMRI Despacho Especial No. 10327, 18 de noviembre de 2022, En Qatar en vísperas de la Copa Mundial, continuas expresiones de homofobia y disgusto por los visitantes LGBTQ+ al país

[27] MEMRI Investigación y Análisis No. 1613, 15 de diciembre de 2021, por Meital, C., A pesar de la promesa de Qatar de respetar a la comunidad gay en la Copa Mundial, continúa la incitación en su contra en los medios de comunicación qataríes

[28] MEMRI Despacho Especial No. 10255, 11 de octubre de 2022 – Campaña mediática qatarí en apoyo de Hend Al-Muftah, una diplomática qatarí que fue rechazada para desempeñar un papel en la ONU debido a opiniones antisemitas y homofóbicas: «Ella habló en nombre de todos los qataríes «

[29] Véase, por ejemplo, MEMRI TV # 2005, 28 de enero de 2009, Jeque Yousuf Al-Qaradhawi: Alá impuso a Hitler a los judíos para castigarlos – «Si Alá quiere, la próxima vez será en manos de los creyentes» . Para más información sobre Jeque Al-Qaradhawi y su antisemitismo, véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1652, 3 de octubre, 2022 por Fernández, A.M., Al-Qaradawi: El constructor del imperio islamista de Qatar. Véase también una extensa recopilación de clips de MEMRI TV sobre Al-Qaradhawi en el Apéndice.

[30] MEMRI Investigación y Análisis No. 1634, 28 de abril, 2022, por Harel, Z., Antisemitismo y negación del Holocausto en la prensa qatarí

[31] MEMRI Investigación y Análisis No. 1730, 11 de diciembre, 2023, por Harel, Z., Contenido antisemita y antiisraelí en el sistema educativo de Qatar: Los judíos son enemigos de Alá; Palestina se extiende desde el río hasta el mar; MEMRI Investigación y Análisis No. 1442, 19 de febrero de 2019, Revisión de los libros de texto escolares de educación islámica de Qatar para la primera mitad del año escolar 2018-2019 – Introducción; Revisión de los libros de texto de las escuelas islámicas de Qatar para la primera mitad del año escolar 2018-2019 – Índice; Capítulo I: Fomentar la yihad y el martirio; Capítulo II: El secularismo presentado como una herética invención occidental inyectada en el mundo islámico para distanciar a los musulmanes de su fe; Capítulo III: Actitudes hacia los no musulmanes; Capítulo IV: Actitudes hacia judíos y cristianos, la superioridad del islam sobre otras religiones; Capítulo V: El orientalismo y la misión cristiana son herramientas utilizadas por la Iglesia católica para destruir el islam; Capítulo VI: El tema de la muerte, con especial atención a los placeres del paraíso y los tormentos del infierno; Revisión de los libros de texto escolares de educación islámica de Qatar para la primera mitad del año escolar 2018-2019: notas finales.

[32] Fernández, A.M. y Feldner, Y., MEMRI Investigación y Análisis No. 1527, 12 de agosto de 2020, Al-Jazeera desenmascarada: El islam político como brazo mediático del Estado de Qatar.

[33] https://www.aljazeera.com/about-us (consultado el 29 de febrero de 2024).

[34] Para una recopilación de las traducciones de clips de Al-Jazeera en árabe de MEMRI TV, ver el Apéndice.

[35] Otro canal, Al-Jazeera America, abrió en 2013 pero cerró en 2016. Fernández, A.M. y Feldner, Y., MEMRI Investigación y Análisis No. 1527, 12 de agosto de 2020, Al-Jazeera desenmascarada: El islam político como brazo mediático del Estado de Qatar.

[36] Ros-Lehtinen, I. (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en nombre de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos), 6 de julio de 2020, Informe sobre la red de medios Al Jazeera de Qatar y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, p. 12.

[37] Véase Weinthal, B., Texas A&M potencialmente comprometió la seguridad nuclear de EE. UU., desconecta el campus de Doha, The Jerusalem Post, 10 de febrero de 2024.

[38] Ros-Lehtinen, I. (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en nombre de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos), 6 de julio de 2020, Informe sobre la red de medios Al Jazeera de Qatar y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, p. 3.

[39] MEMRI Investigación y Análisis No. 1109, 6 de agosto, 2014, por Yehoshua, Y., Chernitsky, B. y Graff, Y., Al-Jazeera TV: Periodistas utilizan sus cuentas de Facebook y Twitter como portavoces de propaganda al servicio de Hamás .

[40] Ros-Lehtinen, I. (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en nombre de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos), 6 de julio de 2020, Informe sobre la red de medios Al Jazeera de Qatar y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, p. 18. Estaba citando a Arlidge, J., ¿Es este el fin de Al Jazeera? 22 de junio de 2017.

[41] MEMRI TV #10766, El ex Emir de Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani llama a Obama “esclavo”, Condoleezza Rice, una “mujer negra”, dice que el Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab fue su antepasado en una conversación grabada con Al- Gadafi (Archivo).

[42] BBC TV, HARDtalk with Acting Director General, Al Jazeera Media Network – Mostefa Souag, 16 de agosto de 2017 (consultado el 1 de febrero de 2024). En una entrevista del 4 de septiembre de 2015 con Global Journalist Online de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri, se negó a revelar el tamaño del presupuesto de Al-Jazeera, pero reconoció que «el dinero proviene del gobierno de Qatar. Es verdad». Véase Fernández, A.M. y Feldner, Y., MEMRI Investigación y Análisis No. 1527, 12 de agosto, 2020, Al-Jazeera desenmascarada: El islam político como brazo mediático del Estado de Qatar.

[43] Estaba hablando en el Club Nacional de Prensa el 2 de octubre de 2018. En su discurso, Souag describió el proceso dentro de Al-Jazeera en el que se planifica el presupuesto, antes de ser remitido para su aprobación por el ministro de Finanzas de Qatar. Fernández, A.M. y Feldner, Y., MEMRI Investigación y Análisis No. 1527, 12 de agosto de 2020, Al-Jazeera desenmascarada: El islam político como brazo mediático del Estado de Qatar.

[44] Ros-Lehtinen, I. (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en nombre de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos), 6 de julio de 2020, Informe sobre la red de medios Al Jazeera de Qatar y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, págs. 24–25.

[45] Fernández, A.M. y Feldner, Y., MEMRI Investigación y Análisis No. 1527, 12 de agosto, 2020, Al-Jazeera desenmascarada: El islam político como brazo mediático del Estado de Qatar.

[46] Para conocer la actitud de Al-Jazeera hacia los Emiratos Árabes Unidos, véase el Despacho Especial No. 10228 de MEMRI, 26 de septiembre, 2022, Presentador de Al-Jazeera recircula artículo virulento contra los Emiratos Árabes Unidos: Es un asentamiento judío en la región destinado a conspirar contra el mundo árabe

[47] Arlidge, J., ¿Es este el fin de Al Jazeera? Evening Standard, 22 de junio de 2017.

[48] Tracy, M. y Jakes, L., U.S. Orders Al Jazeera Affiliate to Register as Foreign Agent, The New York Times, última actualización el 30 de octubre de 2020 (consultado el 1 de febrero de 2024).

[49] Ros-Lehtinen, I. (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en nombre de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos), 6 de julio de 2020, Informe sobre la red de medios Al Jazeera de Qatar y la Ley de registro de agentes extranjeros.

[50] En una carta del 2 de febrero de 2023 dirigida al Congreso por los representantes Jack Berman, Alex X. Mooney y Michael Waltz.

[51] En febrero de 2024, el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, abrió una investigación sobre el fracaso del Departamento de Justicia en hacer cumplir los requisitos de FARA en Al Jazeera. Ver https://twitter.com/EFischberger/status/1759644179880149103?t=cBO7w_EY3tyQIdpHaOlh4A&s=19

[52] Según una carta escrita por tres miembros del Congreso pidiendo suspender las credenciales de los periodistas de Al-Jazeera hasta que su empleador se registre bajo FARA como agente del Estado de Qatar. Ver https://www.politico.com/f/?id=00000186-149d-d453-a38e-76dff17c0000. A modo de contexto, The New York Times tiene 82 empleados acreditados.

[53] Despacho Especial de MEMRI No. 7024, 25 de julio de 2017, El presidente de MEMRI, Yigal Carmon, en Al-Jazeera TV: Al-Jazeera transmite incitación al terrorismo, debería enmendarse de acuerdo con la ley.

[54] Ibídem.

[55] Ibídem.

[56] En el debate televisivo, que se transmitió en 2014 en el programa “Dirección Opuesta” de Al-Jazeera, el erudito islámico Hussein Muhammad Hussein dijo que la Yihad es un deber llevado a cabo por el Califato y que todos los pueblos árabes anhelan el gobierno del islam. ley. MEMRI TV #4585, 4 de noviembre, 2014, Académico islámico jura lealtad al Emir de ISIS, Abu Bakr Al-Baghdadi en vivo por Al-Jazeera TV.

[57] Véase MEMRI TV No. 101, Terrorista Anis Al-Naqqash llama en Al-Jazeera TV a realizar ataques contra instalaciones petroleras estadounidenses, 6 de junio de 2004.

[58] Véase también Fernández, A.M. y Feldner, Y., MEMRI Investigación y Análisis No. 1527, 12 de agosto de 2020, Al-Jazeera desenmascarada: El islam político como brazo mediático del Estado de Qatar.

[59] MEMRI TV No. 1818, 18 de julio, 2008, Al-Jazeera TV organiza una fiesta de cumpleaños para el terrorista libanés liberado Samir Al-Kuntar.

[60] Despacho Especial No. 9866 de MEMRI, 31 de marzo, 2022 – Formadores de opinión en Qatar elogian los ataques terroristas en Israel y a sus perpetradores.

[61] Despacho Especial No. 9891 de MEMRI, 11 de abril de 2022 – La prensa qatarí elogia el ataque terrorista en Tel Aviv en el que murieron tres israelíes, y al terrorista que lo llevó a cabo.

[62] MEMRI Despacho Especial No. 10452, 1 de febrero, 2023 – Presentadores de Al-Jazeera, periodistas de la prensa qatarí, clérigos musulmanes respaldados por Qatar: El ataque terrorista cerca de la sinagoga de Jerusalén fue un “acto valiente” de “resistencia legítima”, su autor es un héroe».

[63] Para más videos de MEMRI TV que muestran el apoyo a actos terroristas, ver el Apéndice.

[64] MEMRI TV No. 10100, 7 de octubre de 2023, El comandante militar de Hamás, Mohammed Deif, anuncia el lanzamiento de la Operación Inundación de Al-Aqsa y pide a los palestinos en Cisjordania, Jerusalén e Israel que lleven a cabo ataques con armas de fuego, cuchillos y vehículos.

[65] Hablando el 26 de mayo de 2021, Al-Sinwar extendió «un saludo especial a Al-Jazeera». Despacho Especial No. 9364 de MEMRI, 27 de mayo, 2021 – El líder de Hamás en Gaza, Yahya Al-Sinwar, saluda a Al-Jazeera TV, a Irán y a Yasser Arafat, y agrega: Tenemos 10.000 ‘buscadores del martirio’ dentro de Israel; Nuestra capacidad de misiles permanece intacta y puede alcanzar Tel Aviv con una salva de 250 cohetes; Disponemos de 500 kilómetros de túneles en la Franja de Gaza.

[66] En una conferencia de prensa el 7 de agosto de 2022 en Teherán, Nakhalah dijo: «…Me gustaría saludar a Al-Jazeera, así como a todos los canales de televisión, pero especialmente a Al-Jazeera, que transmiten en vivo desde Palestina durante todos los días de la guerra, y cubren las noticias en detalle, hora tras hora y minuto tras minuto, y por eso los saludo». Véase MEMRI TV #9735, 7 de agosto de 2022 – Líder de la Yihad Islámica Palestina, Ziyad Nakhalah, en conferencia de prensa en Teherán: El enemigo ha cedido a nuestra demanda de liberar a los dos líderes de la Yihad Islámica; Saludo a Al-Jazeera por su cobertura de la guerra.

[67] Despacho Especial No. 10879 de MEMRI, 17 de octubre, 2023 – Presentadores y reporteros de Al-Jazeera de Qatar elogian el ataque de Hamás y celebran el desastre de Israel.

[68] Las Fuerzas de Defensa de Israel revelan: Periodista de Al Jazeera de día, comandante de Hamás de noche, The Jerusalem Post, 11 de febrero, 2024.

[69] Adi, H., ‘Reportero’ de Al Jazeera que documentó la masacre de Hamás recibirá tratamiento médico en Qatar, Ynet, 19 de febrero de 2024.

[70] MEMRI TV No. 10501, 7 de octubre de 2023, Al-Jazeera transmite la declaración del líder de Hamás Ismail Haniyeh sobre la invasión de Hamás al sur de Israel: Hago un llamado a los palestinos en Cisjordania, a los árabes israelíes y a toda la nación en el extranjero a unirse a la batalla; Al enemigo le digo: ¡Fuera de nuestra tierra!

[71] MEMRI TV No. 10515, 7 de octubre, 2023 – Saleh Al-Arouri, vicepresidente del Buró Político de Hamás: Estamos listos para todas las opciones, la invasión terrestre por parte del enemigo sería el mejor escenario. El asalto al cerco de Gaza palidecerá en comparación con lo que les puede pasar.

[72] MEMRI TV No. 10526, 12 de octubre, 2023: vicepresidente del Buró Político de Hamás Saleh Al-Arouri: Hamás no atacó a civiles; La gente común de Gaza acompañó y secuestró a civiles israelíes.

[73] El 3 y 10 de noviembre, discursos televisados del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fueron pronunciados en vivo ante multitudes de sus partidarios y transmitidos por Al-Jazeera, así como por otros canales de televisión. Véase, por ejemplo, MEMRI TV No. 10605, 3 de noviembre de 2023 Líder de Hezbollah Hassan Nasrallah: La guerra entre Israel y Gaza es 100% palestina y no tuvo nada que ver con cuestiones regionales; Ya hemos estado luchando contra Israel desde el 8 de octubre; Israel, no Hamás, masacró a civiles israelíes.

[74] El 4 de noviembre, Yahya Sare’e, portavoz de las fuerzas militares hutíes-yemeníes pronunció un discurso en Al-Jazeera TV en el que amenazó con que los hutíes atacarían barcos israelíes en el Mar Rojo. MEMRI TV No. 10644, 16 de noviembre, 2023 – El portavoz de las fuerzas militares hutíes-yemeníes, Yahya Sare’e, anuncia: Nuestras fuerzas militares no dudarán en atacar cualquier barco israelí en el Mar Rojo. Dos semanas después, el 19 de noviembre, un petrolero propiedad en parte de un empresario israelí fue secuestrado, en el primer ataque hutí contra el transporte marítimo en el Mar Rojo en esta ronda de combates.

[75] MEMRI TV No. 10507, 7 de octubre, 2023, en video, Ismail Haniyeh y otros líderes de Hamás observan la cobertura de Al-Jazeera sobre la invasión de Hamás al sur de Israel y realizan una «postración de gratitud».

[76] MEMRI TV No. 10503, 7 de octubre, 2023 – Informe de Al-Jazeera sobre la invasión de Hamás a Israel presenta imágenes de efectivos israelíes asesinados y muestra a soldados y civiles israelíes siendo capturados: Hamás ha destruido la imagen de hierro de Israel.

[77] MEMRI TV No. 10502, 8 de octubre, 2023, Al-Jazeera transmite imágenes exclusivas obtenidas de cámaras corporales usadas por la Brigada Al-Qassam de Hamás durante la invasión del puesto militar de Erez en el sur de Israel.

[78] MEMRI TV No. 10577, 7 de octubre, 2023 – Palestinos en Gaza y Cisjordania celebran el 7 de octubre, reparten dulces y disparan armas al aire, tras la invasión y masacre de civiles israelíes en la zona de Gaza por parte de Hamás.

[79] MEMRI Despacho Especial No. 10879, 17 de octubre de 2023 – Presentadores y reporteros de Al-Jazeera de Qatar elogian el ataque de Hamás y celebran el desastre de Israel.

[80] Por ejemplo, el 30 de octubre, Al-Jazeera transmitió un video que mostraba a los rehenes Yelena Tropanov, Danielle Aloni y Rimon Kirsht.

[81] MEMRI TV No. 10508, 9 de octubre de 2023 – Portavoz de las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam de Hamás, Abu Ubaida, en Al-Jazeera: «Ejecutaremos a un rehén civil enemigo por cada ataque sin previo aviso contra nuestro pueblo pacífico, y transmitiremos imágenes de la ejecución». No está claro desde dónde transmite Abu Ubaida. La calidad de las transmisiones y la falta de imágenes de Gaza sugieren que podría estar transmitiendo desde el estudio de Al-Jazeera en Doha.

[82] El 12 de octubre, Al-Jazeera transmitió un mensaje de audio de Abu Hamza, en el que amenazaba con ataques en Cisjordania, en Israel dentro de las fronteras anteriores a 1967 y más allá. MEMRI TV No. 10519, 12 de octubre de 2023 – Portavoz del ala militar palestina de la Yihad Islámica advierte sobre nuevos ataques en Israel y en el extranjero: Los sionistas no saben lo que hemos preparado para ellos. Lo que vieron en el sobre de Gaza lo verán en otros lugares.

[83] Por ejemplo, imágenes de Al-Jazeera de un francotirador de la Brigada Al-Quds matando a un soldado de las FDI.

[84] Véase, por ejemplo, imágenes tomadas en Khan Younis y publicadas en el sitio web árabe de Al-Jazeera.

[85] Véase, por ejemplo, imágenes de las Brigadas Al-Quds lanzando cohetes Grad hacia Israel.

[86] Informe del 19 de febrero de 2024 sobre Al-Jazeera con el reportero Najwan Samari. Vea también imágenes del 9 de octubre, 10 de octubre (1), 10 de octubre (2) y 13 de octubre de 2023.

[87] Al-Jazeera en árabe transmite un programa diario titulado «Qira’a Askaria» («Análisis Militar») con su principal comentarista militar, el general jordano Faiz Al-Duweiri. En él analiza las tácticas de las tropas de comando de las FDI, transmite fotografías aéreas y muestra tanques de las FDI y otros vehículos blindados, recomendando métodos de ataque.

[88] MEMRI TV 10545, 18 y 23 de octubre: Informe de Al-Jazeera sobre la amenaza de Hamás a las instalaciones israelíes de gas: Todas las instalaciones de gas natural de Israel están dentro del alcance de los cohetes palestinos, posiblemente también de los cohetes libaneses.

[89] Sitio web de Al-Jazeera en inglés, 18 de octubre de 2023, actualizado el 15 de noviembre de 2023: Lo que sabemos hasta ahora sobre el ataque mortal a un hospital de Gaza (consultado el 1 de febrero de 2024).

[90] Leicester, J.: La inteligencia francesa apunta a un cohete palestino, no a un ataque aéreo israelí, en la explosión en un hospital de Gaza, Associated Press, 21 de octubre de 2023.

[91] https://www.youtube.com/watch?v=RN8o4htKyOY

[92] Las FDI exhortaron a la población civil a desplazarse hacia el sur, difundiendo panfletos, utilizando altavoces y haciendo decenas de miles de llamadas telefónicas a los residentes de Gaza. En una de estas llamadas telefónicas, se le dijo al oficial de las FDI que los militantes de Hamás les estaban impidiendo salir de sus hogares, bloqueaban la carretera principal de Salah Al-Din que conduce al sur e incluso estaban abriendo fuego contra los residentes de Gaza que intentaban salir.

[93] MEMRI TV No. 10637, 5 de noviembre, 2023 – Anciano herido en un hospital de Gaza critica a Hamás por esconderse entre civiles: «Pueden ir al infierno y esconderse allí»; Patea a un periodista de Al-Jazeera por interrumpirlo en la mitad de una frase.

[94] Despacho Especial No. 10974 de MEMRI, 22 de noviembre de 2023, Periodistas árabes: Al-Jazeera es un portavoz de las organizaciones terroristas.

[95] MEMRI TV #10704, 6 de diciembre, 2023 – Anciana palestina a un reportero de Al-Jazeera cerca de un hospital de Khan Yunis: Hamás lleva toda la ayuda a sus túneles y hogares; Pueden dispararme, no les tengo miedo.

[99] Twitter.com/AlqarniAwwad el 30 de octubre de 2023, citado en el Despacho Especial No. 10974 de MEMRI, 22 de noviembre, 2023, Periodistas árabes: Al-Jazeera es un portavoz de las organizaciones terroristas.

[100] Despacho Especial No. 13237 de MEMRI, 29 de septiembre de 2022: Intelectuales árabes acusan a Al-Jazeera de ignorar las protestas en Irán, abandonar a los manifestantes y promover la narrativa del gobierno iraní.

[101] Twitter.com/meshaluk, 3 de noviembre, 2023, citado en el Despacho Especial No. 10974 de MEMRI, 22 de noviembre de 2023, Periodistas árabes: Al-Jazeera es un portavoz de las organizaciones terroristas.

[102] Twitter.com/SufianSamarrai, 3 de noviembre, 2023, citado en el Despacho Especial No. 10974 de MEMRI, 22 de noviembre, 2023, Periodistas árabes: Al-Jazeera es un portavoz de las organizaciones terroristas.

[103] Véase MEMRI Despacho Especial No. 11302, Columnista en diario de la Autoridad Palestina: El canal de televisión Al-Jazeera de Qatar no es una fuente de verdad; Sirve a Hamás y a las organizaciones terroristas, 30 de abril de 2024; MEMRI Despacho Especial No. 10701 – Autoridad Palestina: Al-Jazeera incita contra nosotros al servicio de Qatar, Hamás y la Hermandad Musulmana; Consideraremos tomar medidas legales en su contra; Al-Jazeera en respuesta: Nuestra cobertura es equilibrada y profesional, 11 de julio, 2023.

[104] «Informe: Netanyahu retrasa la decisión de cerrar temporalmente Al Jazeera en Israel», Times of Israel, https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/report-netanyahu-delaying-move-to-temporarily-shutter-al- jazeera-in-israel/, 26 de octubre de 2023.

[105] Para las declaraciones del primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, ante el Consejo Atlántico el 29 de enero, véase: Primer ministro de Qatar sobre la desescalada regional, la guerra en Gaza y las relaciones entre Estados Unidos y Qatar.