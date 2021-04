La lucha por la paz

Sin embargo fue hacía 1968 que Sabin protagonizó este interesante capítulo de su vida. El profesor ya conocía la importancia de la cooperación internacional, ya que las pruebas decisivas de su vacuna fueron llevadas a cabo en la Unión Soviética, ya que en Estados Unidos prevalecía la inyección de Salk.

Admirador y sostenedor de Israel, Sabin consideró aportar su granito de arena a las chances de una solución pacífica al conflicto árabe-israelí, recientemente sacudido por la Guerra de los Seis Días, de junio de 1967.

Así fue que Sabin fundó la organización Profesores Estadounidenses para la Paz en el Medio Oriente (APPME, por American Professors for Peace in the Middle East), que “pronto contó con miles de miembros de cientos de campus” en todo Estados Unidos, según recuerda un reciente artículo de la Biblioteca Nacional de Israel sobre este tema.

La APPME, señala el artículo, del historiador Zack Rothbart, promovía "la idea de que la paz regional era posible y debía perseguirse", y proponía "negociaciones directas entre las partes interesadas".