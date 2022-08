Uno de los arquitectos más prolíficos y versátiles de México en la actualidad, Alberto Kalach nunca ha rehuído compartir sus opiniones,especialmente en la falta de planificación urbana en su natal Ciudad de México, y soñando con proyectos a gran escala proyectos utópicos de urbanismo que dan igual credibilidad a las personas y a la naturaleza. El enfoque preciso y artesanal de la arquitectura de Kalach, en combinación con su profundo conocimiento de la flora autóctona, ha llevado a su firma Taller de Arquitectura X labrando un rico portafolio de mampostería expresiva en su país y en el exterior.

Uno de sus últimos proyectos, el Hotel Terrestre 100% solar para Grupo Habita, reúne todo lo que hace que su arquitectura sea tan especial: frescas habitaciones de hormigón y ladrillo, oasis verdes,sorprendentes patios interiores, estructuras abiertas y la mayor perspectiva y visión general posibles.y la mayor perspectiva y visión general posibles.y la mayor perspectiva y visión general posibles.

No es de extrañar que el proyecto haya sido nominado para los premios AHEAD en las categorías Newbuild y Spa & Wellness en las Américas este año.Tuvimos una breve charla con este pragmático lacónico, que prefiere comunicarse a través de sus obras.

Estilo de diseño

Un profundo interés por la estructura, la tectónica y la naturaleza que da como resultado proyectos de elegancia material y sofisticación espacial.

Ética del diseño

por ejemplo para ver el efecto y la interacción de los colores. Un jardinero pinta con plantas. Yo también podría haber sido jardinero”. Un jardinero pinta con plantas. Yo también podría haber sido jardinero”. Un jardinero pinta con plantas. Yo también podría haber sido jardinero”.

Proyectos de nota

Biblioteca José Vasconcelos , Torre Reforma 27 y Galería Kurimanzutto

lo que no sabias

He published a book, México: Ciudad Futura—sobre los problemas del urbanismo en la ciudad y sus soluciones a gran escala— junto a arquitectos como Teodoro González de León,Gustavo Lipkau, and Jose Castillo.

Miembros del hotel de diseño

Hotel Escondido Oaxaca and Hotel Terrestre

Reloj

Kalach en Ciudad de México

“Para mí, un edificio tiene que ser como un libro abierto. Tienes que ser capaz de entenderlo”.

Alberto Kalach

¿Cómo llegaste a trabajar con Grupo Habita y cómo fue?

Los conozco desde hace un tiempo, y hemos estado tratando de hacer algo juntos. Finalmente, lo logramos. el proyecto está desconectado de la red. Es una estructura que genera su propia energía, consume su propia agua y recicla el agua. No hay aire acondicionado y hay una agradable brisa en todos los hermosos espacios. Es bastante notable que un hotel de alta gama crea en estas cosas.

Trabajas muy de cerca con las plantas en tus proyectos. ¿Tienes que aprender sobre las plantas en cada topografía?

Tratamos de trabajar con las plantas que pertenecen a un lugar y eso es relativamente fácil. Vas a un lugar y te familiarizas con la vegetación de allí. Sin embargo, a veces presentamos algunos otros “invitados” para mejorar el paisaje. Tienes que familiarizarte con los nombres de las plantas y la forma en que crecen. Es una parte muy importante de la arquitectura. Desde los inicios de la arquitectura e incluso antes, cultivábamos plantas.

¿Trabajas con expertos locales?

Mi hija es paisajista y botánica. Tenemos un ojo y muchos libros. Hacemos investigación. Es básicamente un ejercicio de observación.

Usted dijo: “México vive un buen momento en arquitectura.

Parece que se están aprendiendo algunas lecciones de los primeros fracasos”. ¿Cómo se están mejorando esos fracasos?

Las nuevas generaciones son más conscientes de gastar menos recursos, y esa forma de pensar se mantendrá. Todo el mundo aprende de sus errores. Un arquitecto es un artesano y como cualquier otro oficio, se aprende haciéndolo. Incluso en el ámbito de la ciencia,

Por ejemplo, no puede tener fachadas de vidrio cerca del océano. Quien lleve gafas en la playa se dará cuenta de que al poco tiempo las gafas están completamente cubiertas de niebla y sal. No puedes detener el viento. Hay que trabajar con la humedad y el viento y no en contra. Hay muchas maneras de lidiar con el contexto. En un lugar del norte, sería una situación completamente diferente debido al clima. Aquí,

¿Qué has aprendido de tus fracasos?

Bueno, la lista es muy larga. Intento olvidar mis fracasos. No recuerdo nada en concreto, pero algo ha cambiado en la forma de hacer las cosas. Estoy tratando de hacer cosas más fáciles y simples, lo cual creo que es positivo porque perdemos menos tiempo y energía. Consumimos menos materiales. Destruimos menos el paisaje que nos rodea.

Has realizado varios proyectos en Oaxaca… ¿Qué encuentras especial en esta región?

Es relativamente fácil de construir allí. Hay buenos artesanos y trabajadores. En este punto, estamos haciendo proyectos allí, pero podríamos hacer algunos otros proyectos en otro lugar. Por ejemplo, ahora mismo estoy en Venecia sin querer pero aquí estoy bebiendo un Campari…

¿Cómo estás accidentalmente en Venecia?

Un amigo mío me llamó hace un mes y me dijo que está dando un curso en la Escuela de Arquitectura y me pidió que me uniera. Y yo dije, bien.

¿Hay algún proyecto/producto del que estés especialmente orgulloso? ¿Por qué?

Trato de hacer lo mejor que puedo, pero no tengo un apego particular a ningún proyecto pasado. Tenemos la cabeza en los proyectos futuros y eso nos mantiene bastante ocupados.

¿Quiénes son sus héroes de la sostenibilidad?

No tengo héroes, pero el arquitecto vietnamita Voh Trong está haciendo un trabajo increíble con el bambú.

¿Qué ha cambiado en su vida en el último año para ser más sostenible?

Necesito pocas cosas: libros, comida, mezcal y vino.