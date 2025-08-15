Almare Isla Mujeres: lujo sereno frente al Caribe

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En la tranquila Isla Mujeres, lejos del bullicio de Cancún, se encuentra Almare, el primer resort todo incluido de la Luxury Collection de Marriott en México. Desde el primer instante, el entorno se percibe como un refugio pensado para el descanso y la contemplación, donde el lujo se expresa de manera serena y elegante.

El diseño del resort, a cargo de Sordo Madaleno Arquitectos, integra el interior con el exterior. Las 109 suites ofrecen balcones panorámicos, acabados en madera tropical y piedra local, y una paleta de colores que evoca el azul del mar, la arena y el verde de los manglares. Cada espacio invita a la relajación, la lectura o simplemente a dejar que la brisa marina y la luz del Caribe acompañen el tiempo que se detiene en la isla.

La propuesta gastronómica de Almare es una reinterpretación contemporánea de la cocina yucateca y maya. En Boga, el restaurante principal, los sabores locales se combinan con técnicas modernas: Tikin Xic, papadzules de langosta y otros platillos permiten descubrir la riqueza de la gastronomía regional en un ambiente elegante y relajado. Los bares del resort complementan la experiencia con cócteles artesanales y bebidas frescas que se disfrutan al ritmo del mar y el viento.

El bienestar es un eje central del resort. El Alma Spa ofrece un circuito de hidroterapia inspirado en la cosmovisión maya, con sauna, vapor, ducha de cromoterapia y camas de cocoons que envuelven al huésped en una sensación de calma profunda. Además, las clases de yoga al amanecer y la meditación en la playa permiten reconectar con uno mismo y con el entorno natural de la isla.

Almare no solo ofrece descanso, sino experiencias que conectan a los visitantes con la naturaleza y la cultura local. Excursiones en catamarán al Museo Subacuático de Arte, caminatas al amanecer por los acantilados de Punta Sur y talleres de cocina y catas de mezcal permiten que cada momento se convierta en un descubrimiento.

En Almare Isla Mujeres, el lujo se siente íntimo y natural. Cada detalle, desde la arquitectura hasta la gastronomía y el bienestar, está pensado para ofrecer un refugio donde los sentidos se relajan y la mente se despeja. Es un lugar para quienes buscan no solo vacaciones, sino un espacio para detenerse, respirar y reconectarse con la serenidad del Caribe mexicano.