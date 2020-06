Diario Judío México - I EL KARIBO.. OYYYYYY !

Yo nunka estuve en las Amerikasssss 🙂 Es un suenyo ke siempre tuve i kada ves me dishe ” no agora, mas despues ! ” Todos lo azen.. No se deke me vino tan difisil las horas de pasar en el avion… El espanto tambien de un payis muy grande ande te sientes komo un polviko…. Un payis bastante danjorozo si ay de kreyer a los filmos ke vemos i lo mas importante este dezeo de todo ver, estar en todos los lugares una ves ke ya bolates fina aya. !

El program de un viaje kon un grupo nunka me paresyo bastante. Un diya aki, dos diyas aya, en todo 15 diyas para un un payis tanto grande no me arto el ojo ! Lo mizmo de los viajes ke estan organizando al oriente leshos . Bangkok Honkong i Singapor una semana ! Una shaka (plaisanterie !) por mi vida. Kale doz dias solo para ir i vinir !

A mi, ansina de kozas no me kuadran ! Kuando me vo a un payis nesesito 4- 5 diyas solo para estar en una sola sivdad ! A lo manko ! Un chiko payis komo Hollanda o Beljika nesesita a lo manko 15 dias para una primera ves ! Amerika entera 15 dias ? Muerta de riza ! Gostar de kada koza no es para mi. Me plaze artarme de una koza ke me plaze !

Agora ke konosko muy bien la Inglaterra i munchos otros payises, koza ke no me importa de no salir ni de kaza o ni del otel ! Amerika dayinda tengo de golerla piedrizika por piedrizika …Si…..Si….i si el D.io me da vidas para esto ! Sin olvidar, por seguro de merkar un bilyeto de loteriya para kuando me vo desidar de ir ! Lo vo tener de menester ! No ? I si me dezea un grande steak amerikano ? O o o merkar un chikitiko avion para ver el Gran Kanyon de ariva ? I de los lados por seguro ! Ma lo maaaaaaaaaaaas ? Divertirme komo lokita en Disneyland… Un mes ! Ken save si los indianos kon plumas egzisten dayinda ? Ke maraviya puediya ser si me kedava un poko de tiempo kon eyos… No ay kavo aya ! Florida, New York, Los Angeles, Washington, Chicago, Arizona, Las Vegas, San Francisco, Texas, el Mississipi, el Niagara, los grandes lagos kon las islas de suenyo i miles de otros lugares ke konosko de nombre i de las pelikulas i ke no ay menester de eskrivir uno por uno ! Iiiiiii si ya esto ayi komo no irme a Kanada i dospues vijitar Ruti ke bive en Playa del Carmen en Mexico, i ke ay anyos ke me esta puleyando ke me vayga ande eya ! Eya vino ande mi munchas vezes sin yo irme ande eya ni una vez ! I mis amigos en Argentina en Shili ? No los va ver ? Me vana echar piedras si saven ke estuve tan serka sin verlos …..Muy difisil !

Ya me enfasyi de tanto kaminar…. Solo de dizir lo ke tengo de azer…..No No ! A la otra vinida… Esta ves ya paso parese ! Me vino mi esuenyiko… I no kero ni sonyar de Amerikas ! Lugarikos konosidos…. Italya, Espanya, Fransya i munchos otros… Ke les manka ? Sin olvidar ke yo bivo en Istanbul, en Israel i en Inglaterra tambien…

***

Amigita,

Para mi marido i para mi el grande problem es el estar asentados mas de 13 oras en el avyon para irmos seya a Israel o seya a Turkiya. Esto te lo entyendo. El otro problem ke tendras si te vas kon grupo, komo dizes, es de estar kada diya en un lugar..ver solo manko de 1/4 de akel lugar i (komo dizimos aki ‘bivir en la valija’) [to live in the suitcase ]

I unos kuantos anyos antes i mozotros izimos esto. 10 diyas en Italia . (1 de ir…1 dia de tornar…2 diyas en Roma.. 1 diya en Firenze…1 diya en Milano…1 diya en Lugano..1 diya en Venezia) kualo vimos? No me akodro nada. Mientres kuando mos fuimos a Sicilia por 2 semanas , la 1 semana kedandomos en el mizmo otel, vimos la una parte retornando kada noche, i la segunda semana por la otra parte. De mezmo izimos en California 1 semana ke lo vimos solo por la ventana del otobus. La gida disyendo (…esto es Carmel…esto es ..) Kada noche abashando en diversos oteles,me pasava la ora enderechando la valija porke no se vazyava.

Por esto mi marido i yo mos desidimos unos kuantos anyos antes de irmos solo kon krusero. La razon es ke tenemos las vistimyentas enkolgado.. todo en su lugar..i si keremos ver un lugar tenemos el diya entero. Izimos el torno kon krusero por la mar Mediteranea unos kuantos anyos antes ke kedimos en unos kuantos payises, entre el diya kon otobuses i retornando al barko la noche.

Ma i esto estuvo kanseryozo. Ansi,agora, mos kontentamos solo kon los kruseros del Karibe. Puedeser unos de estos anyos (si el Dio kerera) de ir azer el torno de sud Amerika kon krusero. Ken save puedeser ke un diya ganare un bilyeto de loteriya i me ire azer el torno del mundo kon el krusero ke toma mas de 3 mezes. Esto lo yamavamos en Estanbol “shatos en Spania”.

Kerida Sharope…salud buena ke tengas… i ke todos tus dezeyos se komplan

Tu amiga R.

***

Shatos en Espanya

Egzaktamente kerida mia !

Lo entendites perfektamente lo ke kije dizir ! Vide ansina ke no es solo yo ke penso de esta manera malgrado ke milyones de personas se van a viajar kon grupos, 4 payizes en una semana !! Tienes razon en todo lo ke dishites i penso ke viajer ansina “en la validja” es mas un yugo ke un plazer i sin mensyonar ke de la prestor ke todo pasa no te akodras de nada o muy poko para no dizir ke no vez ni el noventa porsyen ! Ya me la pasi….

Kruzeos….Karaibe….”Love Boat” … Kozas tan serka para vozotros i tan kaji imposivle de aki…. Kedaran suenyos i “shatos en Espanya” para mi. Los filmos, la televizyon, el internet mos yevan a todos estos lugares… Dizeremos Grasyas al D.io. Un siglo antes la djente ni teniyan una idea ke esto puediya ser ! Para mi es komo si lo vi kon mis proprios ojos. I Grasyas al D.io kamini muncho, vide muncho, gozi muncho, tengo el ojo arto i en la ora de irme de este mundo no me vo ir kon los ojos aviertos !

Un abraso para ti de

sharope blanko en Istanbul