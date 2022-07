Por supuesto que me estoy refiriendo al señor Luis E. Sabini Fernández, su desesperada búsqueda de cómo mentir más para desprestigiar a Israel y el pueblo judío, pues demuestra constantemente que es lo único que tiene in mente.

Su desesperación lo lleva sin duda alguna a escribir cualquier cosa, siempre que sea algo que le eche la culpa al pueblo judío, que en el 99% de las veces nada tiene que ver con el tema.

No sabemos si es una inteligencia desperdiciada o una inteligencia que nunca existió. Por lo menos no existió cuando los uruguayos (judíos y no judíos) tuvimos que soportar de frente a la sangrienta dictadura, mientras que ese señor tomaba sus vacaciones plácidamente en la acogedora península escandinava, muy lejos del peligro.

En ese período no se le ocurrió escribir que a los presos judíos en Uruguay los militares castigaban peor que a los no judíos. Tampoco se le ocurrió que en la ridícula “guerra de las Malvinas” el porcentaje de reclutas argentinos judíos que murieron fue diez veces el porcentaje de judíos que tiene la población argentina.

Escribe ese señor: “El abuso feudal en pleno siglo XX contra “peones de campo” generó una resistencia que a su vez llegó a ser ahogada con fusilamientos masivos por parte del ejército y enterramientos sumarios en la Patagonia argentina…” Me pregunto qué tiene que ver esta frase con el tema del artículo cuyo título hace mención a la definición de antisemitismo. Divague total.

Dice más adelante: “En Argentina jamás se avanzó con la investigación de dos acontecimientos atroces; la voladura de la Embajada de Israel (1992) y la de la AMIA (1994); las pistas que tendrían que haberse colectado in situ por la policía local al parecer fueron escasas y poco confiables, y la llegada inmediata de otros organismos de seguridad, israelí, estadounidense, no parece haber aclarado el panorama, antes al contrario…”

Estamos de acuerdo, jamás se avanzó, y cuando se requirió la captura a Interpol de sospechosos iraníes, los gobiernos argentinos miraron hacia un costado, silbando bajito, y uno de los principales acusados es hoy ministro del gobierno teocrático y dictatorial de Irán.

Pero hay algo más duro contra la Argentina misma: el asesinato de Nisman, justo antes que pudiera acusar a Cristina Fernández de Kirchner. Acá el escribidor Sabini omitió decir que el asesinado Nisman era judío, algo extraño ya que Sabini no pierde una oportunidad de remarcar quién es judío.

El Estado de Israel en todo su derecho envió investigadores ya que la embajada se considera territorio israelí (leyes internacionales), y el Estado de Israel considera sus compatriotas a todo judío, viva donde viva.

“…fue anunciado un “Foro Latinoamericano de combate al antisemitismo” el 17 y el 18 de julio ppdo. en Buenos Aires, en la sede de AMIA. “Para trabajar juntos contra los discursos de odio” Cierto y bienvenido, incluso por los argentinos no judíos, ya que las víctimas de esos atentados terroristas eran argentinos, judíos y no judíos, gente que pasaba por ahí en el momento inapropiado. Los discursos de odio matan, y lo estamos viendo en muchas partes del globo terráqueo, matan en nombre de una raza, de una religión, de una ideología. Pero parece que al señor Sabini le molesta solamente que los judíos ya no nos dejamos asesinar así porque sí. Si miramos hacia atrás veremos que incluso en la más grande masacre de la historia, en la segunda guerra mundial, hubo batallones de judíos partisanos, soldados uniformados, y civiles desarmados que lucharon contra la barbarie. Ni hablemos de Massada y sus cuatro años de lucha contra el ejército romano al comienzo de la era cristiana.

El escribidor Sabini menciona a la señora Deborah Lipstadt “que se presenta como especialista en antisemitismo”. Si ella “se presenta” así, cómo se autopresenta el escribidor Sabini? Dejo aquí que él mismo se adjetive, yo sigo siendo bien educado.

“La realización de dicho evento nos permite auscultar sus líneas ideológicas más basales; una identificación entre antisemitismo y la defensa del Estado de Israel.” En esta frase el “sus” está demás, quienes con sus actitudes definen claramente que los ataques contra Israel son antisemitismo, son los propios antisemitas. Para nada se disimula su actitud usando la palabra “antisionismo”, al igual que cuando dicen “yo tengo un amigo judío”.

“La escasez de datos sobre la atrocidad sufrida en AMIA no nos permite siquiera conocer su naturaleza, si se trató de un acto terrorista y antisemita o fue fruto (podrido) de una geopolítica; un acto antiisraelí (o “todo en uno”).”

Francamente esto no me queda muy claro. Escasez de datos? Dudas sobre si fue un acto terrorista?. Qué es un acto terrorista para el escribidor Sabini?. O será que para ese escribidor y los que piensan como él solamente son actos terroristas aquellos en que le pueden echar la culpa a Israel?.

Después sigue…..” basta un somero repaso de las acciones del terrorismo sionista durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, aplicado para “limpiar la tierra sagrada”: voladura de buses, de hoteles, de vehiculos abandonados estratégicamente con explosivos, de mercados con sus pacíficos compradores y vendedores, de negocios palestinos en barrios, siempre con población directamente victimada.” Parecería que estuvo mirando muchas seriales en Netflix, especialmente las de ciencia-ficción, pero de la época en que se filmaba en rollos de negativo, ya que vio los colores exactamente al revés de la realidad. Baste con leer las noticias de quiénes hacen voladuras de buses y otros atentados y quiénes son sus víctimas.

Hubo algo de cierto: la voladura del hotel King David, pero eso fue una reacción contra el imperialismo británico de la época, y los culpables (el Irgun) no contaron con el visto bueno del resto de la población judía de la época (antes de la existencia de Israel), al punto de que esa población judía de Palestina hundió un barco que traía armamento para el Irgun, porque no querían violencia. Pero estos “detalles” son pasados por alto por el escribidor, no entran en su manía de echar culpas de todo a los judíos.

“(porque árabes palestinos, musulmanes y cristianos, por un lado, y judíos sionistas por otro, reclamaban esa tierra)” Antes de la existencia del Estado de Israel nadie reclamaba esas tierras, y hasta hoy queda bien claro que lo único que reclaman los “palestinos” (un porcentaje menor) es que no haya judíos. Si fuera cierto ese reclamo, en 1947 y 1948 esos palestinos podían haber declarado la independencia de su país, pero no lo hicieron.

Y a los cristianos mejor que el escribidor no los mencione, porque los persiguen y masacran en todos los países musulmanes, incluso el país que Occidente inventó para que estuvieran en paz (Líbano) ya está en poder del islam chiíta bajo las órdenes de Irán y comandados por el Hezbollah. Pregunten a los palestinos musulmanes y cristianos que viven en Israel si vivirían en un país gobernado por la Autoridad Palestina o el Hamas.Pregunten a los cristianos libaneses si están contentos con el Hezbollah.

Escribe Julio Verne (perdón: Luis E. Sabini): “Por eso, pese a intentos de liquidar la cuestión palestina mediante un desconocimiento radical, lubricado en todo caso con montañas de dinero a empresarios palestinos, como fue el minuet diplomático del Acuerdo del Siglo de 2020, la lacerante realidad que sufren los palestinos desde hace tantas generaciones sigue con su cosecha de miedo, dolor y muerte”

Cómo le duele al escribidor Sabini que haya árabes musulmanes que se hayan dado cuenta de la realidad y hayan hecho las paces con Israel, que hayan visto que la culpa de los “sufrimientos” de los palestinos es de los mismos palestinos y no de Israel, que gobernantes árabes musulmanes de varios países, más intelectuales y periodistas entre ellos, hayan declarado que “los palestinos muerden la mano de quien les da de comer”, que las montañas de dinero que los ricos países del golfo dieron a los palestinos nunca se usaron para el bienestar del pueblo palestino sino para enriquecer a los cabecillas.

No queremos aburrir al lector con los divagues sobre si el asesinato industrializado de millones de seres humanos debe llamarse de una u otra forma. Da lo mismo, murieron entre cincuenta y sesenta millones de personas por las manías paranoicas de un demente secundado por otros desalmados que lucraron con la guerra.

Queremos terminar con datos suministrados por el escribidor Sabini que no ponemos en discusión:

“300 litros de agua por israelí de alta calidad que usan hasta para lavar el auto, 60 litros de agua de bajísima o inexistente potabilidad por palestino; carreteras excelentes para israelíes para cubrir, por ejemplo, un tramo en 20 minutos, en tanto la misma distancia tiene que ser cubierta por un vehículo palestino en 4 o 5 horas, por pésimos caminos destartalados y sucesivos puestos de control policiaco-militares que prolongan intencionalmente la espera para franquear el paso; electricidad en la Franja de Gaza de 2 a 4 horas diarias, con lo cual se pone en peligro toda función alimentaria, sanitaria, intelectual y hasta deportiva; los barrios reiteradamente bombardeados mantienen las ruinas porque Israel no permite reedificaciones estrangulando toda provisión de materiales de construcción, por lo cual un considerable sector de la población vive entre ruinas, en verano y en invierno (y con nieve); en la Franja de Gaza han volado por los aires plantas potabilizadoras, escuelas, mezquitas, puertos, aeropuertos… y viviendas.”

AQUÍ ME PREGUNTO:

a) Con el dinero que reciben de Europa, países musulmanes y EEUU, no pudieron hacer ni una planta de potabilización de agua? El agua a Gaza se la da Israel, pese a la guerra constante.

b) Con esos mismos dineros no pueden hacer caminos buenos en vez de túneles de terrorismo? Esos túneles que son una maravilla de ingeniería con fuerte hormigonado, excavaciones de más de 10 metros de profundidad, iluminación eléctrica y ventilación forzada, etc. son más caras que caminos pavimentados.

c) Con esos mismos dineros no pueden hacer fuentes de energía eléctrica?. La electricidad que reciben se las da Israel.

Agrego: habitantes de Gaza cruzan a diario la frontera a trabajar en Israel porque no tienen trabajo en Gaza, familias enteras (incluso la de Haniyeh) se tratan sus enfermedades en hospitales israelíes sin costo.

LA FRUTILLA DE LA TORTA !!!!!! PARA EL ESCRIBIDOR LOS PALESTINOS SUFREN LA NIEVE POR CULPA DE ISRAEL, SEGURAMENTA EL ESCRIBIDOR VIO NIEVE EN UN SITIO QUE ESTÁ ENTRE EL DESIERTO DEL NEGEV, EL DESIERTO DEL SINAI, EN SITIOS DONDE LA TEMPERATURA MEDIA ES DE 40 GRADOS A LA SOMBRA (SI CONSIGUEN SOMBRA).

Lo lamento por el escribidor, seguramente sufrirá un infarto cuando vea a las mujeres latinoamericanas usar el burka, que pronto será impuesto gracias a la buena mano que le da el Inmaduro venezolano y la olvidadiza colectividad “palestina” chilena al ingreso del Hezbollah en Sudamérica. Falta poco, aviones que los traen ya hay y hace tiempo.