Análisis: Se espera que Biden aplique la definición de antisemitismo de la IHRA

Responsables de organizaciones judías de Estados Unidos, pertenecientes a un amplio espectro de la comunidad judía, han afirmado este lunes que la Estrategia contra el Antisemitismo de la Casa Blanca, que se espera que el Presidente Joe Biden publique a finales de mes, será equilibrada y positiva para combatir el antisemitismo.

El elefante en la habitación es la cuestión de si la única definición que se utilizará para reconocer el antisemitismo en EE.UU. se basará en la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Esta definición, que fue adoptada por docenas de países de todo el mundo, así como por cientos de organizaciones y organismos oficiales, tiene muchos ejemplos de lo que se considera antisemitismo, entre los que se encuentran los que ven el antisionismo como antisemitismo. Uno de los ejemplos adjuntos a la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA dice que «establecer comparaciones entre la política israelí contemporánea y la de los nazis» se considera antisemitismo, así como «atacar al Estado de Israel, concebido como colectividad judía».

Según varios líderes judíos, el hecho de que no se hayan tenido en cuenta definiciones marginales como la Declaración de Jerusalem sobre el Antisemitismo (JDA), «es una situación positiva». La JDA es un documento que traza los límites del discurso y la conducta antisemitas. Fue creado para hacer frente al antisemitismo y abordar las objeciones a la Definición de Antisemitismo de la IHRA. La declaración se inició en junio de 2020 y se publicó en marzo de 2021 tras ser firmada por unos 200 académicos. Su creación estuvo motivada por el deseo de enfrentarse al antisemitismo y por las objeciones a la Definición de Antisemitismo de la IHRA.

Un líder judío progresista explicó que apoya la adopción de la IHRA, pero también piensa que es necesario que haya una «versión estadounidense» de la IHRA, que se refiera a formas de racismo como la supremacía blanca y el nacionalismo cristiano, que desgraciadamente se han hecho populares en Estados Unidos.

Un representante de una organización judía más conservadora declaró al Post que «aunque la estrategia no sea exactamente la que deseábamos, que es la adopción plena de la IHRA, se están dando una serie de pasos muy valiosos hacia la comunidad judía de los que no podemos quejarnos».

La definición de la IHRA se considera un consenso mayoritario entre los judíos estadounidenses, por lo que será muy difícil no adoptarla: En 2021, 51 de las 53 organizaciones miembros de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías (COP) adoptaron la IHRA. Los dos miembros de la conferencia que no adoptaron la definición, Americans for Peace Now y Workers Circle, son grupos progresistas.

Aunque la administración Biden es un gobierno dirigido por liberales, será más fácil hacer frente a las críticas de la izquierda política, ya que la cantidad de apoyos que la IHRA tiene por parte de judíos y de países de todo el mundo son mucho más sustanciales en este caso concreto. Un líder judío explicó que «será muy fácil argumentar con un progresista que la IHRA es la definición más adecuada, ya que incluso países como Alemania la han adoptado.»

A finales de diciembre de 2022, un total de 1.116 entidades mundiales han adoptado y respaldado la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA. En Estados Unidos, durante 2022, 18 estados la adoptaron mediante legislación o acciones ejecutivas, con lo que el número total de estados adoptantes asciende a 30. Siete de cada 10 provincias canadienses también han adoptado la definición. Ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Washington, El Paso y Wichita (Kansas) también han adoptado la definición de la IHRA.

El Movimiento Sionista Americano (AZM) envió a Biden una carta el domingo, instándole a adoptar la IHRA como definición oficial, explicando que «es hoy la herramienta más ampliamente reconocida para identificar las manifestaciones contemporáneas de antisemitismo».

En noviembre, el Departamento de Estado declaró que «considera la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA como parte integrante de la lucha para eliminar esta lacra». La enviada especial de EE.UU. para vigilar y combatir el antisemitismo, la embajadora Deborah Lipstadt, experta de renombre mundial en antisemitismo, tuiteó en respuesta que «EE.UU. apoya la ampliamente aceptada definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA. En una época de rápido aumento del antisemitismo mundial, no es el momento de descartar una de las herramientas más fundamentales que tenemos para combatirlo.» La administración Biden ha elegido a Lipstadt como su representante en este tema y asunto, por lo que está claro que la IHRA debe ser y será adoptada por la administración estadounidense.